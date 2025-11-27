Kandidát na ministra dopravy skončí v čele Železnic SR

Kandidát SPD na ministra dopravy ve vznikající české vládě Ivan Bednárik oznámil rezignaci na funkci generálního ředitele Železnice Slovenské republiky (ŽSR). Nominace na ministry ve vládě ANO, SPD a Motoristů představil ve středu předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš prezidentovi Petru Pavlovi.
ŽSR je správce železniční infrastruktury na Slovensku, podnik kontroluje stát. Bednárik podle mluvčí firmy odejde den před jmenováním svého nástupce.
Slovenský ministr dopravy Jozef Ráž (za Smer) nedávno v souvislosti s informacemi o Bednárikově možné nominaci na člena příští české vlády řekl, že by to byla pro Slovensko dobrá reklama.
Bednárik je manažer slovenského původu, funkce generálního ředitele ŽSR se ujal v polovině letošního května. V minulosti byl například předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD Cargo, což je nákladní dopravce, či generálním ředitelem Českých drah.