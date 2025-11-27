Kandidát na ministra dopravy skončí v čele Železnic SR


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Kandidát SPD na ministra dopravy ve vznikající české vládě Ivan Bednárik oznámil rezignaci na funkci generálního ředitele Železnice Slovenské republiky (ŽSR). Nominace na ministry ve vládě ANO, SPD a Motoristů představil ve středu předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš prezidentovi Petru Pavlovi.

ŽSR je správce železniční infrastruktury na Slovensku, podnik kontroluje stát. Bednárik podle mluvčí firmy odejde den před jmenováním svého nástupce.

Slovenský ministr dopravy Jozef Ráž (za Smer) nedávno v souvislosti s informacemi o Bednárikově možné nominaci na člena příští české vlády řekl, že by to byla pro Slovensko dobrá reklama.

Bednárik je manažer slovenského původu, funkce generálního ředitele ŽSR se ujal v polovině letošního května. V minulosti byl například předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD Cargo, což je nákladní dopravce, či generálním ředitelem Českých drah.

PŘEHLEDNĚ: Koho nominovali ANO, SPD a Motoristé na ministry
Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem

Výběr redakce

Únik plynu v pražských Nuslích zastavil krátce dopravu

Únik plynu v pražských Nuslích zastavil krátce dopravu

09:04Aktualizovánopřed 9 mminutami
Muž podezřelý z útoku na gardisty ve Washingtonu spolupracoval s CIA v Afghánistánu

Muž podezřelý z útoku na gardisty ve Washingtonu spolupracoval s CIA v Afghánistánu

09:23Aktualizovánopřed 13 mminutami
Pětina pacientů zůstává podle lékařů v nemocnicích i po vyléčení akutních potíží

Pětina pacientů zůstává podle lékařů v nemocnicích i po vyléčení akutních potíží

před 2 hhodinami
„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

„Měli bychom žít ve své zemi.“ Štáb ČT se vrátil do zdevastované Dobropillji

před 4 hhodinami
Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nominace Turka je na Motoristech, hájí krok Pražák. Hladík mluví o „taškařici“

Kandidátem na ministra životního prostředí je nově Filip Turek (za Motoristy), který měl podle původních plánů obsadit resort zahraničí. Podle ministra životního prostředí v demisi Petra Hladíka (KDU-ČSL) k tomu Turek nemá žádnou kompetenci. Členem vlády dle něj být nemá, připomněl jeho údajné rasistické a homofobní výroky. Situaci označil za „taškařici“. Ocenil roli prezidenta Petra Pavla, který dle něj dbá na ústavnost. Místopředseda sněmovního zahraničního výboru David Pražák (ANO) prý neví, zda bude Turek ministrem životního prostředí, odkázal na nominaci koaličních Motoristů. Turkovo členství ve vládě je podle něj na Motoristech. Diskuzí v Událostech, komentářích provázela Jana Peroutková.
před 5 mminutami

Kandidát na ministra dopravy skončí v čele Železnic SR

Kandidát SPD na ministra dopravy ve vznikající české vládě Ivan Bednárik oznámil rezignaci na funkci generálního ředitele Železnice Slovenské republiky (ŽSR). Nominace na ministry ve vládě ANO, SPD a Motoristů představil ve středu předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš prezidentovi Petru Pavlovi.
před 18 mminutami

O víkendu dál hrozí náledí a ledovka

Denní teploty budou o víkendu nad nulou, v noci ale bude mrznout, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), podle nějž o víkendu dál hrozí náledí a tvorba ledovky.
před 2 hhodinami

Pětina pacientů zůstává podle lékařů v nemocnicích i po vyléčení akutních potíží

Více než pětina pacientů podle České internistické společnosti (ČIS) leží na nemocničních lůžkách, zejména na interních odděleních, zbytečně. Ačkoli by měli být doma nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), zůstávají v nemocnici i po vyléčení akutních potíží. Podle ministerstva zdravotnictví je nutná těsnější spolupráce zdravotnických zařízení a sociálních služeb v rámci jednotlivých regionů. Resort nyní realizuje projekt, který tyto kapacity mapuje.
před 2 hhodinami

Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

Sněmovna hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě k dopracování. Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má nyní dvacet dní na úpravy.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Senát vybral jako druhou kandidátku na dětského ombudsmana zmocněnkyni Petrovou

Prvním kandidátem Senátu na dětského ombudsmana byl zvolen soudce Martin Beneš, druhým se stala předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Eva Petrová, která porazila soudce Jaromíra Jirsu. Senát také znovu navrhl ústavní novelu, která má umožnit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Na závěr schůze Senát také schválil zvýšení příspěvků senátorských klubů pro příští rok.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

„Reálný rozpočet se musí navrhnout i za cenu zvýšení schodku,“ míní Schillerová

Místopředsedkyně ANO a nominantka na ministryni financí Alena Schillerová v Interview ČT24 hovořila o plánech nastupujícího kabinetu na konsolidaci rozpočtu. Návrh vlády v demisi je podle ní potřeba zpřesnit a k tomu dodala, že reálný návrh se musí sestavit i za cenu zvýšení schodku. Rozhovor vedla moderátorka Tereza Řezníčková.
před 13 hhodinami

Malá Úpa stanovila pravidla pro nové stavby na svém území

Žádné výškové ani prosklené stavby, ale tradiční horské boudy. Tak by podle vedení Malé Úpy, nejmenší krkonošské obce, měly vypadat nové stavby na jejím území. Všechny požadavky na horskou architekturu radnice vydala v manuálu. Investoři, architekti a projektanti, kteří tady chtějí stavět, se jím už musejí řídit. Podobný návod pro stavitele si nyní nechává vypracovat i sousední Pec pod Sněžkou. Regulační plány – ale jen do roku 2018 – měly i některé místní části Špindlerova Mlýna. V horském středisku se teď stavební činnost řídí pouze územním plánem. Ten vymezuje především rozlohu a výšku nové stavby. Například bytové domy mohou mít maximálně čtyři patra.
před 14 hhodinami
Načítání...