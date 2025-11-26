Babiš předloží prezidentovi nominace na ministry


26. 11. 2025

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš představí prezidentu Petru Pavlovi personální nominace na ministry vznikající společné vlády ANO, SPD a Motoristů. Seznam v úterý večer schválili lídři zúčastněných stran na koaliční radě. Jména nezveřejnili s tím, že je Babiš nejprve předloží prezidentovi.

Rozdělení postů ve své případné vládě ANO, SPD a Motoristé zveřejnili 10. října. Devět křesel včetně premiérského si vyjednalo hnutí ANO, tři hnutí SPD a čtyři Motoristé.

Podle Babiše sestavování vlády pokračuje podle plánu. Doufá, že se bude moct jako premiér zúčastnit summitu Evropské unie 18. prosince. Hlasování o důvěře by podle něj mohlo být v lednu.

Největší pozornost vyvolává snaha Motoristů dosadit poslance a čestného prezidenta strany Filipa Turka do funkce ministra zahraničí. Čelí kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá.

Kontroverze vzbuzují i další možné nominace Motoristů. Proti nástupu jejich šéfa Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí se postavila více než dvacítka ekologických organizací. Tvrdí, že program Motoristů je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí. Podle serverů Seznam Zprávy a Novinky.cz by si v budoucí vládě mohl Turek vyměnit resort s Macinkou.

Kvůli obavám ze snahy o politickou kontrolu umělecké produkce se v otevřeném dopise postavilo pět set umělců i proti možné nominaci poslance Motoristů Oto Klempíře na ministra kultury.

Lídr ANO Andrej Babiš

Babiš sází na to, že prezident pod tlakem ustoupí, míní politolog

Tempo vzniku nové vlády není podle politologa Petra Jüptnera úplně rychlé s ohledem na to, že povolební dohoda byla. „Petr Pavel si jasně narýsoval požadavky zejména ohledně řešení střetu zájmů Andreje Babiše a zároveň to vypadá, že ten, kdo úplně nespěchá, je samotný Babiš, protože se do naplňování prezidentových požadavků úplně nežene a bezpochyby nechce ani moc řešit otázku Filipa Turka. Spoléhá na to, že prezident s postupujícím časem po volbách bude pod stále silnějším tlakem, aby Babiše jmenoval a ze svých požadavků případně slevil,“ uvedl politolog.

Třeba v otázce střetu zájmů se nedomnívá, že by prezident překračoval ústavní rámec. Ohledně nominace Turka to považuje za určitou hru, protože pro jeho nezvolení ministrem existují skutečně závažné důvody. „Snad nikdy neměl prezident v případě kandidáta na ministra tak nabito jako v případě Turka. Může se stát, že ho může odmítnout a dobře to vyargumentovat. Je otázkou, zda Turek v nominaci bude,“ poznamenal Jüptner.

Podle ústavní právníka Ondřeje Preusse prezident nyní nepřekračuje své pravomoci. „Ale na druhou stranu by neměl proces zdržovat, neměl by si klást nepřiměřené právní podmínky a měl by postupovat tak, aby vznikla vláda, která získá důvěru Poslanecké sněmovny, protože to je ten klíč k nové vládě,“ vysvětlil.

Komentáře k sestavování nové vlády

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš představí prezidentu Petru Pavlovi personální nominace na ministry vznikající společné vlády ANO, SPD a Motoristů. Seznam v úterý večer schválili lídři zúčastněných stran na koaliční radě. Jména nezveřejnili s tím, že je Babiš nejprve předloží prezidentovi.
