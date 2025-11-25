Koalice ANO, SPD a Motoristů projedná jména kandidátů na ministry


Personální složení budoucí vlády proberou zástupci ANO, SPD a Motoristů na jednání koaliční rady. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš už má k dispozici seznam kandidátů za SPD i Motoristy. Po formálním potvrzení s koaličními partnery předá jména prezidentovi. Tentokrát by je měl pravděpodobný budoucí premiér doručit na Pražský hrad osobně, a to ve středu odpoledne.

Nově vznikající kabinet bude mít šestnáct křesel. Osm z nich včetně postu předsedy vlády obsadí hnutí ANO, které vyšlo z říjnových voleb vítězně. Motoristé budou mít čtyři ministerské posty. Tři resorty připadnou hnutí SPD. To na rozdíl od zbytku koalice na ně neplánuje dosadit své poslance, ale nestranické odborníky.

Nejvíce kontroverzí budí možné návrhy Motoristů. Pokud jsou autentické rasistické či homofobní výroky poslance Motoristů Filipa Turka, neměl by být podle Pavla ve vládě. Odborná veřejnost protestovala i proti možnému nástupu šéfa strany Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí a poslance Oto Klempíře (za Motoristy) na kulturu.

Babiš dostal od SPD a Motoristů nominace do vlády
Předseda ANO Andrej Babiš

Prezidentská kancelář oznámila, že Petr Pavel přijme předsedu hnutí ANO a pravděpodobného příštího premiéra Babiše na Pražském hradě ve středu ve 14:00. Ten má hlavě státu předat seznam kandidátů na ministry. Předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura čeká, že Babiš představí jména kandidátů na ministry veřejnosti až po schůzce s Pavlem. O důvěru by nová vláda ideálně podle něj žádala sněmovnu druhý lednový týden.

Politolog: Je řada důvodů, proč Motoristé nemohou obětovat Turka

Podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka si musí koaliční partneři odsouhlasit všechna jména nominantů do vlády. „Tím hlavní cílem je asi mít větší váhu při jednáních s prezidentem a zároveň také některá jména jsou kontroverzní, tak se na tom skutečně musejí koaliční partneři domluvit,“ domnívá se politolog Jiří Pehe.

Vzpomenul implicitní hrozbu ze strany Motoristů, kteří by nemuseli být ve vládě, pokud by Turek nebyl ministrem zahraničí. „Tam je asi hlavní záměr Macinky nikoliv vyvíjet tlak na prezidenta, ale na Babiše, aby prostě Turkovu nominaci přijal,“ dodal Pehe. Připomněl, že Turek je ikonou Motoristů a rovněž důležitým zdrojem financí pro stranu. „A je tam celá řada důvodu, proč ho nemohou obětovat, ale komplikuje to sestavování nové vlády, hrozí to střetem s prezidentem,“ upozornil.

Turek podle politologa zkouší, kam až může zajít. „Vždy si vymohl, co chtěl. A otázkou je, co se stane, když nakonec prezident jeho nominaci nepřijme,“ podotkl Pehe.

GALERIE
Komentáře k personálnímu složení nové vlády

Nominace na ministry jsou podle analytika Lukáše Jelínka sice odpovědností jednotlivých stran, ale za vládu jako celek ponese odpovědnost premiér. „On nakonec bude ten, který bude souzen za to, koho si do vlády pozve a jak ti lidé budou pracovat. Nejspíš bude ještě hodně záležet na tom, jak se k nim Babiš vyjádří. Víme, že nerad chodí do politických konfliktů prakticky s kýmkoliv. Nedá se očekávat, že by přišel nějaký zásadní dramatický zvrat, ale přinejmenším jméno budoucího ministra zahraničí je pořád opředeno otazníky,“ poznamenal.

Jelínek zároveň přepokládá že skutečným předmětem koaliční rady bude harmonogram vedoucí k ustavení nové vlády, otázka střetu zájmů Babiše a prvních kroků, které bude chtít kabinet udělat po svém nástupu.

Jmenuje prezident Turka? Kysela a Rychetský popsali Pavlovy možnosti
Otázky Václava Moravce: Pavel Rychetský a Jan Kysela

