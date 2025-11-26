Macinka chce mluvit s Pavlem, nevidí překážky pro jmenování Turka


před 35 mminutami
Předseda Motoristů Petr Macinka k sestavování nové vlády
Motoristé nevědí o žádných právních překážkách, které by bránily jmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem, řekl ve středu novinářům předseda strany Petr Macinka. Požádal kvůli tomu o konzultaci s prezidentem Petrem Pavlem. Hlava státu po schůzce s šéfem ANO a možným budoucím premiérem Andrejem Babišem zopakovala, že trvají její výhrady vůči Turkovi jako členovi vlády. Podle Babiše jsou za tím právní důvody.

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš představil prezidentu Petru Pavlovi nominanty na ministry budoucí vlády, kterou skládá hnutí ANO s SPD a Motoristy. Motoristé jako vstřícný krok vůči Pavlovi podle Babiše navrhli Turka na ministra životního prostředí a Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně.

Podle Macinky to mělo být vstřícné gesto, které by odblokovalo problémy při vzniku vlády. „Rozumím, že to, co se v médiích skloňuje, by mohl být pro někoho problém třeba na poli diplomacie. Na druhou stranu na resortu životního prostředí to tak dramatické být nemusí,“ řekl Macinka.

Turek čelí kritice za rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Policie v říjnu oznámila, že Turkovy výroky začala prověřovat jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu.

Turek je nominovaný na ministerstvo životního prostředí, Macinka na diplomacii
Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem

Turek je bezúhonný, říká Macinka

Pavel podle Babiše zdůvodnil své výhrady proti Turkovi právními důvody. Macinka následně řekl, že pokud někdo argumentuje právními důvody, bylo by dobré je znát. „My si nejsme vědomi právní překážky, která by měla bránit jmenování Filipa Turka členem vlády. Je to bezúhonný člověk bez ohledu na pokusy o skandalizaci jeho osoby v médiích,“ uvedl Macinka.

Prezident by měl od pátku postupně jednat s kandidáty na ministry, Macinka by pokládal za vhodné, kdyby se na něj kvůli situaci kolem Turka dostalo jako na jednoho z prvních. „Předpokládám, že prezidentská kancelář disponuje těmi právními důvody. Jsme připraveni se o nich bavit. Nechci vysílat vzkazy přes média,“ dodal Macinka.

Šéf Motoristů odmítl spekulovat například o možné kompetenční žalobě na hlavu státu. „Nebudu mluvit o Ústavním soudu, doteď mě slovo Ústavní soud nenapadlo,“ uvedl. Odmítl také komentovat své možné priority v čele diplomacie. „Musím vás odkázat na to, co je v programovém prohlášení. Nad rámec toho to nechci komentovat,“ dodal.

Prezidentova příležitost je před jmenováním premiéra, podotýká Rychetský
Pavel Rychetský

Kritika od zástupců STAN, ODS i Pirátů

Nominaci Turka kritizují zástupci hnutí STAN, ODS i Pirátů. „Filip Turek je ostuda na jakémkoliv ministerském postu. Andrej Babiš jeho přesunem ze zahraničí na životní prostředí ukázal slabost. Ví, že je to špatný kandidát, ale úplně odmítnout ho nedokáže,“ uvedl ministr vnitra v demisi Vít Rakušan (STAN).

Podle lídra Pirátů Zdeňka Hřiba nemají Macinka ani Turek pro práci v čele diplomacie a ministerstva životního prostředí žádnou reálnou kvalifikaci. „Je naprosto absurdní, jakým způsobem nastávající vláda řeší svoje personální problémy. Tato rošáda nic nemění na tom, že pan Turek je přiznaný nácek,“ řekl ve sněmovně.

Podle Havránka výměna nominantů na post zahraničí a životního prostředí nemění nic na tom, jak se Turek vyjadřuje. „Je jedno, na jakou ministerskou pozici má být obsazen, protože jeho výroky jsou nepřijatelné pro jakoukoliv z takovýchto pozic,“ řekl. Výhrady prezidenta považuje za pochopitelné. Odpovědnost za celou vládu podle něj jednoznačně směřuje za Babišem. „Je na jednotlivých stranách, koho nominovali, ale znovu říkám, není to už jenom o Motoristech, odpovědnost za Filipa Turka tímto přibírá i Andrej Babiš,“ dodal.

Politické komentáře ke složení nové vlády

