SOUHRN: Zásadní události pátku 5. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 5. prosince 2025.
Politici i odborníci reagovali na Babišovo oznámení o Agrofertu
Rozhodnutí Andreje Babiše (ANO) vzdát se Agofertu je krok správným směrem, ale bude záležet na konkrétním provedení, aby byl vyloučen i případný neformální vliv budoucího premiéra na koncern, míní většina expertů. V podobném duchu se vyjadřovala i velká část politiků.
Nová vláda by o důvěru sněmovny mohla žádat 13. ledna, uvedl Okamura
Hlasování Poslanecké sněmovny o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO) by se dle koaliční rady ANO, SPD a Motoristů mohlo odehrát 13. ledna, uvedl šéf dolní komory Tomio Okamura (SPD). K samotnému jmenování vlády by dle něj mělo dojít pár dní poté, co prezident Petr Pavel jmenuje Babiše premiérem. K tomu má dojít v úterý 9. prosince.
Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby
Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby. Zákon zavádí plošné odvody a stanovuje cíle počtu rekrutů. Obsahuje i prvek povinnosti.
Bundestag schválil důchodový balík
Německý Spolkový sněm navzdory odporu části koaličních poslanců schválil vládní důchodový balík. Spor o něj v posledních týdnech vyvolal krizi ve vládě kancléře Friedricha Merze (CDU). Postavila se proti němu totiž část mladých poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU, podle kterých představují některá opatření balíku příliš velkou zátěž pro státní rozpočet a mladou generaci. Návrh nakonec prošel pohodlnou většinou hlasů.
Americký nejvyšší soud dovolil Texasu použít překreslené volební obvody
Americký nejvyšší soud dovolil v noci na pátek Texasu, aby používal nově vytyčené volební obvody, které zvýhodňují republikány. Informují o tom agentury AP a Reuters. Využívání nových obvodů dříve zablokoval federální soud.
U zrodu morových ran v Evropě stály sopečné erupce, změnily klima, zjistili vědci
Ke vzniku morové epidemie, která ve 14. století během pouhých několika let připravila o život velkou část evropské populace, podle nové studie zřejmě přispěly sopečné erupce, o nichž tehdejší obyvatelé Evropy ani nevěděli. Ty totiž do atmosféry vychrlily velké množství prachu a dalšího materiálu, což mimo jiné vedlo k citelnému ochlazení.