SOUHRN: Zásadní události pátku 5. prosince


před 1 hhodinou

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 5. prosince 2025.

Politici i odborníci reagovali na Babišovo oznámení o Agrofertu

Rozhodnutí Andreje Babiše (ANO) vzdát se Agofertu je krok správným směrem, ale bude záležet na konkrétním provedení, aby byl vyloučen i případný neformální vliv budoucího premiéra na koncern, míní většina expertů. V podobném duchu se vyjadřovala i velká část politiků.

Jde správným směrem, ale bude záležet na provedení, hodnotí experti Babišův krok
Andrej Babiš na snímku z 4. října 2025
Pohled právničky
Trust na správu Agrofertu bude snazší založit dle cizího práva, říká právnička
Andrej Babiš (ANO)
Reakce
Decroix: Babišův vliv na Agrofert nesmí přetrvávat skrytě. Dobrý krok, cení Koten
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS)
Události, komentáře
Babišův krok je dle Nachera nadstandard. Vazby na Agrofert přetrvají, míní Dvořák
Události, komentáře (4. 12. 2025)


Nová vláda by o důvěru sněmovny mohla žádat 13. ledna, uvedl Okamura

Hlasování Poslanecké sněmovny o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO) by se dle koaliční rady ANO, SPD a Motoristů mohlo odehrát 13. ledna, uvedl šéf dolní komory Tomio Okamura (SPD). K samotnému jmenování vlády by dle něj mělo dojít pár dní poté, co prezident Petr Pavel jmenuje Babiše premiérem. K tomu má dojít v úterý 9. prosince.

Nová vláda by o důvěru sněmovny mohla žádat 13. ledna, uvedl Okamura
Šéf SPD Tomio Okamura


Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby. Zákon zavádí plošné odvody a stanovuje cíle počtu rekrutů. Obsahuje i prvek povinnosti.

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby
Bundeswehr


Bundestag schválil důchodový balík

Německý Spolkový sněm navzdory odporu části koaličních poslanců schválil vládní důchodový balík. Spor o něj v posledních týdnech vyvolal krizi ve vládě kancléře Friedricha Merze (CDU). Postavila se proti němu totiž část mladých poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU, podle kterých představují některá opatření balíku příliš velkou zátěž pro státní rozpočet a mladou generaci. Návrh nakonec prošel pohodlnou většinou hlasů.

Němečtí poslanci schválili důchodový balík
Hlasování německého Bundestagu o migraci


Americký nejvyšší soud dovolil Texasu použít překreslené volební obvody

Americký nejvyšší soud dovolil v noci na pátek Texasu, aby používal nově vytyčené volební obvody, které zvýhodňují republikány. Informují o tom agentury AP a Reuters. Využívání nových obvodů dříve zablokoval federální soud.

Americký nejvyšší soud dovolil Texasu použít překreslené volební obvody
Ilustrační foto


U zrodu morových ran v Evropě stály sopečné erupce, změnily klima, zjistili vědci

Ke vzniku morové epidemie, která ve 14. století během pouhých několika let připravila o život velkou část evropské populace, podle nové studie zřejmě přispěly sopečné erupce, o nichž tehdejší obyvatelé Evropy ani nevěděli. Ty totiž do atmosféry vychrlily velké množství prachu a dalšího materiálu, což mimo jiné vedlo k citelnému ochlazení.

U zrodu morových ran v Evropě stály sopečné erupce, změnily klima, zjistili vědci
Ilustrační foto

