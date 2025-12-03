SOUHRN: Zásadní události středy 3. prosince

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 3. prosince 2025.
Mogheriniovou obvinili z korupce
Bývalá šéfka diplomatické služby EU a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, korupce a střetu zájmů. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na prohlášení Úřadu evropského veřejného žalobce. Podle úřadu se vyšetřování týká zakázky na vzdělávání mladých diplomatů.
Pavel si dokáže jen těžko představit, že by něco zvrátilo jeho názor na Turka
Prezident Petr Pavel se nedomnívá, že by kontroverze kolem kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí Filipa Turka byly pouze mediální výplody. Dokáže si těžko představit, že by něco výrazně zvrátilo jeho názor, řekla hlava státu v Maďarsku.
Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud
Všichni obžalovaní v brněnské kauze Stoka, kteří byli v původním řízení v případu nepravomocně odsouzeni, uzavřeli s žalobcem dohody o vině a trestu. Týká se to i bývalého místostarosty brněnské části Brno-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO). Část z nich včetně Švachuly vinu dřív odmítala. Všechny dohody podléhají schválení soudu. V případu čelí obžalobě jedenáct lidí a dvě firmy. Soud je původně odsoudil, odvolací soud ale rozsudek zrušil a případ vrátil do Brna. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek na radnici části Brno-střed.
Vláda v demisi pošle přepracovaný rozpočet sněmovně 17. prosince, uvedl Jurečka
Pokud bude vláda v demisi existovat ještě 17. prosince, pošle v tento termín do sněmovny upravený návrh státního rozpočtu na rok 2026, řekl končící ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Splní tak požadavek, který jí poslanci nedávno uložili.
Ústavní soud ponechal v platnosti spornou část zákoníku práce
Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákoníku práce. Ustanovení v určitých situacích umožňuje zaměstnavateli převést zaměstnance na jinou práci i bez jeho souhlasu. Není to slučitelné s ústavním pořádkem, domníval se Nejvyšší soud, který návrh podal. Podle ústavních soudců však nejde o zakázanou nucenou práci. Odbory s rozhodnutím nesouhlasí, svaz průmyslu ho naopak vítá.
Dvě třetiny spojenců se připojí k nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu, řekl Rutte
Dvě třetiny členských států NATO se zavázaly poskytnout zbraně Ukrajině prostřednictvím iniciativy PURL, uvedl šéf NATO Mark Rutte. Norsko dá dalších pět set milionů eur (dvanáct miliard korun), Německo přispěje dalšími dvěma sty miliony eur (4,8 miliardy korun), uvedli ministři zahraničí obou zemí Espen Barth Eide a Johann Wadephul před jednáním v Bruselu. Celkem podle Rutteho spojenci a partneři přispějí sumou kolem pěti miliard dolarů (asi 104 miliard korun).
Borelie jsou mazané. Čeští vědci popsali první okamžiky infekce
Tým vědců z Biologického centra Akademie věd přinesl nové zásadní poznatky o tom, jak probíhá první fáze infekce lymské boreliózy těsně po přenosu z klíštěte.