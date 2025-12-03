Ústavní soud ponechal v platnosti spornou část zákoníku práce


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákoníku práce. Ustanovení v určitých situacích umožňuje zaměstnavateli převést zaměstnance na jinou práci i bez jeho souhlasu. Není to slučitelné s ústavním pořádkem, domníval se Nejvyšší soud, který návrh podal. Podle ústavních soudců však nejde o zakázanou nucenou práci.

Sporné ustanovení dopadá specificky na situace, kdy zaměstnanec například ze zdravotních důvodů není schopen pokračovat na pozici sjednané v pracovní smlouvě. Zákon dává zaměstnavateli možnost převést ho na práci jiného druhu, „a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil“. Právní úpravu lze podle středečního nálezu vykládat v souladu s ústavním pořádkem.

Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud

Obžalovaný bývalý místostarosta Brna-středu Jiří Švachula (dříve ANO) uzavřel v korupční kauze Stoka dohodu o vině a trestu s žalobcem, nebude vypovídat. Dříve vinu popíral. Dohody o vině a trestu uzavřeli s žalobcem všichni obžalovaní, co byli původně nepravomocně odsouzeni. Dohody podléhají schválení soudu. V kauze Stoka jde o údajné ovlivňování zakázek na radnici části Brno-střed.
08:50Aktualizovánopřed 52 mminutami

Okamura vzal „sobě blízké“, míní Havránek. Cestovali jste hodně, říká Vondráček

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) si do „nepoměrné“ delegace pro cestu na Slovensko vzal „sobě blízké poslance“, míní člen výboru pro sociální politiku Jiří Havránek (ODS). „Odcházející koaliční strany se v minulém období nacestovaly hodně,“ tvrdí místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Cílem Okamurovy cesty do Bratislavy bylo „zahladit všechny nesváry“, řekl v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou.
před 1 hhodinou

Některé e-shopy přeprodávají dálniční známky s přirážkou

Elektronické dálniční známky v roce 2026 opět zdraží. I to nahrává neoficiálním prodejcům, kteří je přeprodávají s výraznou přirážkou. Zdůvodňují to například tím, že za to zasadí nějaký strom, vyplývá z poznatků koordinátora služby VašeStížnosti.cz právního oddělení dTestu Martina Pitrona. Stává se také, že známku prodají, ale následně nedodají. Vzhled těchto e-shopů přitom může navodit dojem, že jde o oficiální prodejce. Navíc si platí za to, aby se jejich reklama zobrazila spotřebitelům ve vyhledávači na prvním místě. Tím zmatou mnohé řidiče, zaznělo ve vysílání Studia 6 České televize. Přitom oficiální e-shop je jediný: www.edalnice.cz.
před 1 hhodinou

Lidé zaregistrovali skoro 45 tisíc dárků pro děti v nouzi. Sbírky pomáhají i jinde

Za první dva týdny sbírky Krabice od bot lidé zaregistrovali na webových stránkách 44 429 dárků pro děti v nouzi. ČT o tom informoval Dalibor Hála, mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Ta letos sbírku pořádá už po patnácté. Zájemci mají možnost dárek zaregistrovat a odnést na jedno z 286 sběrných míst do osmého prosince.
před 3 hhodinami

Podvodníci lákali na zázračný „lék“, zaštítili se mnichy z Břevnova

Nepříjemné překvapení zažili mniši Benediktinského arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty na pražském Břevnově. E-mailem se na ně obrátil muž, aby si prověřil preparát prodávaný on-line, který měli vyrábět právě v tomto klášteře. Díky dotazu se tak řeholníci dozvěděli, že se na ně bez jejich vědomí odkazují internetoví podvodníci.
před 4 hhodinami

Turek chce své kauzy Pavlovi vysvětlit, jak po něm prezident požaduje

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek chce prezidentovi Petru Pavlovi vysvětlit své kauzy, které jsou podle něj „spíš mediální“. Konkrétní argumenty možná podloží i dokumenty, doplnil Turek. Podle informací ČT Turek nadále odmítá, že by všechny jemu připisované kontroverzní příspěvky na sociálních sítích byly autentické. Prezident Pavel už v pondělí řekl, že pokud Turek nevysvětlí vše, co se kolem něj děje, není vhodnou osobou na post ministra.
před 10 hhodinami

Okamura při návštěvě Slovenska „zapomněl tričko Česka doma“, míní Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) má pocit, že během oficiální návštěvy Slovenska nový šéf sněmovny Tomio Okamury (SPD) reprezentuje v první řadě sám sebe, potom SPD a nakonec nově vznikající vládu, ale „tričko České republiky zapomněl doma“. Vystrčil v Interview ČT24 kritizoval, že součástí sněmovní delegace nebyli zástupci opozice, což je podle něj potřeba, aby si slovenská strana udělal obrázek o situaci v tuzemsku. Rozhovor moderoval Daniel Takáč.
před 12 hhodinami
