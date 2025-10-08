Vláda se s odbory na platech ve veřejné sféře nedohodla. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že platí domluvy o platech bezpečnostních sborů a učitelů, které kabinet potvrdí.
Vláda se s odbory nedohodla na platech ve veřejné sféře
Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula před sněmovními volbami zopakoval, že odboráři požadují pro hůře placené profese růst tarifů o devět procent a pro ostatní o šest procent.
Vláda minulé úterý schválila návrh rozpočtu na příští rok, podle kterého by měla suma na výdělky proti letošku posílit o 27 miliard korun, tedy asi o 9,4 procenta. Při vyjednávání se řeší, kolik z toho poputuje do tarifů a kolik do odměn. Vítěz voleb hnutí ANO ale avizuje, že chce návrh rozpočtu přepracovat.