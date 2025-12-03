Končící ministři čekají diskusi o úpravě rozpočtu, ale ne rozhodnutí

Ministři nečekají na středečním jednání vlády v demisi žádné rozhodnutí o návrhu státního rozpočtu na rok 2026, který sněmovna kabinetu vrátila k přepracování. Řekli to novinářům při příchodu na jednání, podle nich se debata o úpravách rozpočtu vede průběžně a povede se i nyní.
Ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL) však zdůraznil, že podle jeho názoru by vláda v demisi měla dodržet stanovenou lhůtu dvaceti dnů a v nějaké podobě upravený návrh rozpočtu sněmovně poslat.
Nemůžeme tu věc vysedět a vymlčet, soudí Výborný
„Jsme si vědomi, že nám Poslanecká sněmovna dala dvacet dní na to, abychom rozpočet prošli znovu a vrátili Poslanecké sněmovně. Jakou formou, zda budeme měnit částky na straně příjmů, do jaké míry to budeme propisovat na výdajích a do kterých kapitol, to je ta debata, která se povede,“ řekl Výborný. „Budu trvat na tom, že nemůžeme tu věc vysedět, vymlčet, nereagovat, nerespektovat usnesení Poslanecké sněmovny,“ zdůraznil.
Ministr zdravotnictví v demisi Vlastimil Válek (TOP 09) upozornil na to, že ještě před koncem lhůty stanovené sněmovnou pro přepracování rozpočtu by mohl být jmenován nový kabinet ANO, SPD a Motoristů. Podle něj není jasné, zda by se pak usnesení sněmovny vztahovalo i na novou vládu.
Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) představí vládě analýzu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Tu nechal na resortu vypracovat poté, co jej Poslanecká sněmovna kabinetu vrátila minulý týden k přepracování. Strany vznikající vlády tvrdí, že v návrhu chybí skoro sto miliard korun. To Stanjura odmítá. Kabinet má na přepracování rozpočtu dvacet dní.
Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky (ODS) lze nyní očekávat debatu o rozpočtu, ale ne konečné rozhodnutí. Sám chce do debaty přispět návrhem mechanismu, jak stanovovat priority pro budování dopravních staveb. „Znamená to zajistit, aby budoucí vláda věděla, jak rozbíhané stavby budou zatěžovat rozpočet příští rok i v dalších letech a vztáhnout pro to rozhodnutí kritéria jako intenzita dopravy,“ řekl Kupka.
Podle něj by tento mechanismus umožnil příští vládě rozhodnout o snížení objemu peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a přiblížit ho tak návrhu státního rozpočtu. Na rozpor mezi státním rozpočtem a rozpočtem SFDI upozorňovali poslanci i Národní rozpočtová rada. Rozpočet SFDI počítal s příjmy ze státního rozpočtu vyššími zhruba o 37 miliard korun, než kolik byly plánované transfery ze státního rozpočtu do fondu.
Ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL) stejně jako Výborný nečeká, že by ve středu došlo k rozhodnutí. „Je ještě čtrnáct dní času, mezitím budou minimálně dvě vlády, na kterých se to bude projednávat. Vůbec nečekám, že dnes bude nějaké finální řešení,“ prohlásil Hladík.
Veřejné finance jsou pod tlakem, uvedla rozpočtová rada
Národní rozpočtová rada (NRR) při hodnocení dosavadního návrhu rozpočtu na příští rok kvitovala, že i z důvodu jejího opakovaného tlaku nedochází k recidivě u některých prohřešků z minulosti (například nedostatečné rozpočtování prostředků na OZE či nadhodnocování výnosu z emisních povolenek).
„Na druhé straně ale nelze připustit, aby úbytek problémů při rozpočtování v jedné části veřejných financí byl nahrazen problémy v částech jiných. NRR si je vědoma toho (koneckonců to sama opakovaně sdělovala), že veřejné finance jsou pod tlakem narůstajícího množství drahých rozpočtových priorit a vyššího podílu mandatorních výdajů oproti minulosti, a to i kvůli rostoucímu objemu automaticky valorizovaných výdajů či narůstajících nákladů na obsluhu dluhu,“ uvedla mezi jiným ve svém vyjádření.
Podle stanoviska ANO z konce listopadu chybí v návrhu státního rozpočtu na příští rok zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí.
Předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa již dříve uvedl, že výdaje navrženého rozpočtu mohou být podceněny nejvýš o nízké desítky miliard korun. Hlavní mandatorní výdaje státního rozpočtu podle Skořepy zkontrolovala Národní rozpočtová rada a nenalezla u nich chyby.