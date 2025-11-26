„Reálný rozpočet se musí navrhnout i za cenu zvýšení schodku,“ míní Schillerová


před 39 mminutami
28 minut
Interview ČT24: Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová k státnímu rozpočtu
Zdroj: ČT24

Místopředsedkyně ANO a nominantka na ministryni financí Alena Schillerová v Interview ČT24 hovořila o plánech nastupujícího kabinetu na konsolidaci rozpočtu. Návrh vlády v demisi je podle ní potřeba zpřesnit a k tomu dodala, že reálný návrh se musí sestavit i za cenu zvýšení schodku. Rozhovor vedla moderátorka Tereza Řezníčková.

Podle Schillerové se reálný rozpočet musí navrhnout i za cenu, že by se měl zvýšit schodek. Prohlásila, že schodek už je fakticky navýšený, a to na 381 miliard korun. „Kdybych měla vzít ty díry v rozpočtu, které platí a které je potřeba znovu přezkoumat,“ dodala.

„Mezitím se musí hledat škrty a musí se zreálnit příjmy podle poslední predikce,“ sdělila Schillerová. V následujících měsících chce spustit nástroje pro boj s šedou ekonomikou, které se neomezují pouze na EET. Další nástroje jsou podle ní transferové ceny nebo Kobra proti práci načerno.

Rozpočet má být reálný, míní Plaga. Munzar mluví o protiprávním jednání
Události, komentáře (24. 11. 2025)

Peníze na důchody

Moderátorka se zeptala, jestli rozdíl v rozpočtu nevyplývá z rozdílných priorit nastupující a končící vlády. To ovšem Schillerová označila jako bagatelizaci ze strany odcházejícího kabinetu.

Schillerová také tvrdí, že chybí šest miliard na důchody. Řezníčková se zeptala na původ zmíněné částky a poukázala na to, že podle Národní rozpočtové rady by důchody mělo pokrýt 722 miliard korun, přičemž jde o odhad, protože není jasné, kolik lidí bude penzi v příštím roce pobírat.

„Důchody se počítají složitěji, protože nevíte, kolik lidí odejde do důchodu, kolik jich půjde do předčasného důchodu a tak dále,“ připustila Schillerová. Dodala, že k částce šesti miliard se dopočítali úředníci.

Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová na jednání rozpočtového výboru

Návrh rozpočtu k přepracování

Proto chce ANO vrátit vládě v demisi návrh k přepracování, aby položka důchodů byla znovu posouzena ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou a aby byla nastavena podle „exaktních odhadů“, uvedla Schillerová.

„Musí se všechno dát do pořádku, musí se hledat na výdajové straně škrty a pak případně, když všechno tohle nezabere, se musí sestavit rozpočet, který bude reálný,“ dodala Schillerová.

„Jsou to tisíce položek, tisíce řádků. Jsou to kapitolní sešity, které nedělá jenom ministerstvo financí a které dělají jednotlivé resorty. Vy si na koleně neumíte udělat státní rozpočet. Ano, vy si můžete udělat základní vizi – příjmy, výdaje a celkové položky jednotlivých resortů, bez tisíců řádků – a můžete si udělat základní propočty. To byl náš původní záměr,“ popsala plány nastupující vlády Schillerová.

