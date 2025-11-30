SOUHRN: Zásadní události neděle 30. listopadu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 30. listopadu 2025.

Netanjahu žádá o milost, chce „usmířit národ“

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oficiálně požádal prezidenta Jicchaka Herzoga o milost. Oznámila to prezidentova kancelář. Premiér krok odůvodnil s tím, že trestní řízení ztěžuje jeho schopnost vládnout a udělení milosti by sloužilo zájmu izraelského lidu a sjednocení země v době významných změn v regionu. Netanjahu čelí dlouhodobému soudnímu řízení kvůli korupci. Obvinění popírá a prohlásil se za nevinného. Členové opozice milost pro Netanjahua odmítají.

Ukrajinská delegace jedná s Američany na Floridě

Na Floridě začala jednání mezi ukrajinskou a americkou delegací o plánu Washingtonu na ukončení války Ruska proti Ukrajině, oznámily tiskové agentury. Šéf americké diplomacie Marco Rubio očekává, že rozhovory s ukrajinskými představiteli umožní pokročit na cestě k ukončení války.

Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva
Následky ruského útoku ve městě Vyšhorod


Záplavy na Srí Lance nepolevují

Už stovky obětí a další stovky pohřešovaných si vyžádaly povodně a sesuvy půdy, které trápí Srí Lanku. Přestože tropická bouře Ditwah se v sobotu od ostrova vzdálila, části hlavního města Kolombo čelí povodňovým vodám, které se vylévají z řeky Kelani. Hladina toku stále stoupá. Desetitisíce lidí v metropoli musely opustit své zaplavené domovy, píší agentury. Počet obětí záplav stoupl i na indonéské Sumatře.

Dvoustátní řešení je jediné spravedlivé, řekl papež na cestě do Libanonu

Papež Lev XIV. odpoledne přiletěl do Libanonu, kde podle očekávání promluví o míru na Blízkém východě. Lev XIV. je na své první zahraniční cestě v roli nejvyššího představitele katolické církve, v předchozích dnech navštívil Turecko.

Ani v hlubinách se delfíni a velryby nevyhnou věčným chemikáliím

Nový výzkum odhalil, že ani mořští savci, kteří tráví většinu života hluboko pod hladinou oceánu, nejsou imunní vůči toxickým chemikáliím. Vědci odhalili u velryby a delfínů bezprecedentní úroveň kontaminace takzvanými věčnými chemikáliemi, známými pod zkratkou PFAS.

