Rusko provedlo dronový útok u Kyjeva, úřady hlásí zraněné a jednu oběť


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Nejméně jeden člověk zahynul a jedenáct utrpělo zranění při nočním ruském dronovém útoku v Kyjevské oblasti. Uvedl to v neděli šéf oblastní vojenské správy Mykola Kalašnyk. Úder přišel den poté, co rozsáhlý atak ruských střel a dronů na Kyjev zabil v metropoli dva lidi a tři desítky zranil.

Ruské drony udeřily v noci na neděli na město Vyšhorod, které leží v severním sousedství Kyjeva. Mezi zraněnými je i jedno dítě, šest lidí bylo kvůli zraněním převezeno do nemocnice, napsal Kalašnyk.

„Počet zraněných se může zvýšit. Na místě pracují lékaři a psychologové,“ uvedl.

Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země.

Kyjev po ruském útoku hlásí dvě oběti, stovky tisíc lidí byly ráno bez elektřiny
Následky ruského útoku na Kyjev (29. listopadu 2025)

Rusko útočí na Kyjev a jeho bezprostřední okolí pravidelně. Agentura Ukrinform v pátek s odvoláním na kyjevskou vojenskou správu napsala, že invazní síly od začátku roku vyslaly na ukrajinskou metropoli přes tisíc dronů a zabily 166 Kyjevanů, dalších 866 lidí zranily.

Do USA odcestovala ukrajinská delegace

Současný útok přišel v době, kdy do Spojených států v sobotu odcestovala ukrajinská delegace, s kterou bude podle zdroje agentury Reuters na Floridě jednat americký ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner. Americké mírové snahy zatím k průlomu nevedly, Trumpovi se nedaří přesvědčit ruského vládce Vladimira Putina k potřebným ústupkům, ačkoli v posledních dnech hovořil o tom, že nastal velký pokrok a zbývá dojednat poslední sporné body.

USA po konzultacích s ruskými činiteli před časem připravily osmadvacetibodový plán k ukončení bojů, který počítá s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Minulou neděli o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a evropských zemí. Po těchto jednáních podle Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných úprav.

Americké jednání s Ukrajinou vede Trumpův důvěrník bez diplomatické zkušenosti
Náměstek amerického ministra obrany pro armádu Daniel Driscoll v Kyjevě

