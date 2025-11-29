Americké jednání s Ukrajinou vede Trumpův důvěrník bez diplomatické zkušenosti

Generálporučíka ve výslužbě Keitha Kellogga ve funkci vyslance na Ukrajině nejspíše vystřídá náměstek ministra obrany bez zkušeností s diplomacií Daniel Driscoll. Ten již stihl navštívit Kyjev a předat prezidentovi Volodymyru Zelenskému americko-ruský plán na ukončení ruské války na Ukrajině. Driscoll chce coby důvěrník Donalda Trumpa pomoci šéfovi Bílého domu v dosažení jeho cílů. Ukrajinu chválí za její výrobu dronů.
Donald Trump po svém vítězství v prezidentských volbách v roce 2024 oznámil, že Driscolla navrhne na post náměstka ministra obrany pro armádu. Jedná se o vysokou, ale v podstatě technickou funkci – člověk v ní má odpovědnost za zásobování a finance armády, uvádí server Meduza. Senát potvrdil Driscolla do funkce 25. února 2025.
V dubnu se také stal výkonným ředitelem Úřadu pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny, tedy orgánu činném v trestním řízení v rámci ministerstva spravedlnosti.
Trump se s Driscollem ještě blíže seznámil v souvislosti s nasazením jednotek Národní gardy v Los Angeles, Washingtonu, Chicagu a dalších amerických městech za účelem boje proti kriminalitě a předcházení nepokojům, napsala Meduza. Driscoll dokázal na prezidenta a jeho nejbližší okolí udělat velmi příznivý dojem, dodal server.
Driscollův rychlý kariérní vzestup je v USA nejčastěji vysvětlován dlouholetým přátelstvím s viceprezidentem JD Vancem, píše server Novaja gazeta Europe.
Driscoll a Vance, právníci z Yale s vojenskou zkušeností
Životopisy Driscolla a amerického viceprezidenta JD Vance jsou si v mnohém podobné, podotýká server Meduza. Jsou téměř stejně staří – Driscoll se narodil v roce 1985, Vance o rok dříve. Oba studovali na právnické fakultě Yaleovy univerzity, kde se spřátelili.
Po studiích oba nastoupili do vojenské služby, Driscoll do armády, Vance k námořní pěchotě. Jak pozdější americký viceprezident, tak Driscoll se účastnili války v Iráku. V armádě působil také Driscollův otec a dědeček.
Po návratu se Vance i Driscoll věnovali podnikání a později vstoupili do Republikánské strany, píše Meduza. Driscoll v roce 2020 kandidoval do Kongresu za svůj rodný stát Severní Karolína, nicméně neprošel republikánskými primárkami. Vance v roce 2022 zvítězil ve volbách do Senátu za stát Ohio.
Drony jako Driscollova priorita
Po jmenování do funkce náměstka ministra obrany se staly Driscollovou prioritou bezpilotní letouny. Ačkoli byla americká armáda průkopníkem tohoto typu zbraní, v poslední době začala dle Meduzy zaostávat. Rusko-ukrajinská válka ukázala, že nejúčinnější drony jsou ty malé a levné, dodal server.
Na začátku listopadu Driscoll oznámil, že americká armáda má v úmyslu v příštích dvou až třech letech nakoupit nejméně milion dronů a v dalších letech přibližně půl milionu ročně, informovala Meduza s tím, že takové požadavky přesahují výrobní kapacity tamních zbrojních podniků.
Driscoll opakovaně veřejně prohlašoval, že USA by se měly od Ukrajiny poučit, jak zajistit rychlou výrobu levných a efektivních dronů.
Tlak v Kyjevě
Právě drony měly být předmětem Driscollovy neohlášené návštěvy Kyjeva. Náměstek ministra obrany však dostal za úkol také předat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému osmadvacetibodový americko-ruský plán na ukončení rusko-ukrajinské války, píše Deutsche Welle.
Driscoll se stal nejvýše postaveným americkým úředníkem, který navštívil Kyjev od února, kdy tam letěl ministr financí Scott Bessent kvůli dohodě o nerostných surovinách, připomněla Meduza.
Po složitých sobotních jednáních řekl Driscoll zástupcům evropských zemí a západním úředníkům, že je „optimistický a věří, že nyní nastal čas pro mír“, ale varoval, že Washington nebude příliš flexibilní.
Přítomní jednání podle listu Financial Times (FT) uvedli, že Driscoll přišel na schůzku pozdě a nadměrně používal vulgární výrazy.
„Americké ozbrojené síly mají rády Ukrajinu a podporují ji, ale upřímné hodnocení americké armády je takové, že Ukrajina je ve velmi špatné situaci a nyní je nejvhodnější čas pro mír,“ prohlásil dle FT Driscoll.
Z Ukrajiny Driscoll odcestoval do Švýcarska, kde vedl důvěrná jednání se zástupci Ukrajiny a evropských spojenců NATO, spolu s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a zvláštním zmocněncem Bílého domu Stevem Witkoffem.
Poté americký náměstek zamířil do hlavního města Spojených arabských emirátů Abú Dhabí, kde údajně vedl tajná jednání s ruskou delegací. Podle médií se také setkal s šéfem ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylem Budanovem.
Odchod klíčového ukrajinského spojence
Driscoll střídá ve funkci speciálního vyslance na Ukrajině generálporučíka ve výslužbě Keitha Kellogga. Ten podle Reuters svým spolupracovníkům minulý týden sdělil, že v lednu plánuje administrativu opustit. Zvláštní prezidentský vyslanec je dočasná funkce – aby v ní mohl člověk setrvat déle než 360 dní, musí to schválit Senát.
Jedná se o mnohem více než jen personální rotaci – je to signál, že proukrajinská frakce v Bílém domě slábne, což může pro Kyjev znamenat „velmi konkrétní problémy“, varuje server RBK-Ukrajina.
Kelloggův odchod z funkce je vnímán jako rána pro ukrajinské a evropské představitele, kteří ho považovali za klíčovou osobu schopnou čelit Moskvě, píše server Newsweek. Podporovatelé Kyjeva tvrdí, že Kelloggova diplomacie byla pro mírový proces a vztahy mezi USA a Ukrajinou zásadní, doplňuje The Kyiv Independent.
Kellogg důrazněji než jiní představitelé administrativy odsuzoval ruské útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu. Mezi jeho úspěchy patřilo i zprostředkování propuštění desítek politických vězňů držených režimem běloruského vůdce Alexandra Lukašenka výměnou za omezené zmírnění sankcí. Generálporučík ve výslužbě vedl také jednání o dohodě mezi USA a Ukrajinou týkající se minerálů, připomíná The Kyiv Independent.
Kellogg byl schopen prokouknout „ruské zdržovací taktiky a další mechanismy, které (Rusové) používají k prodloužení války“, uvedl mediální poradce organizace Razom for Ukraine (Společně pro Ukrajinu) Ostap Yarysh.
O tom, že byl Kellogg pro Moskvu překážkou, svědčí například jeho vyloučení z březnových mírových rozhovorů. „Keith Kellogg je bývalý americký generál, má příliš blízko k Ukrajině. Není náš typ, není kalibr, který hledáme,“ řekl tehdy ruský představitel NBC News.
AP News podotýká, že Kelloggova role oslabila, když se zvláštní zmocněnec Bílého domu Steve Witkoff stal hlavním Trumpovým vyjednavačem se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem.
Neshody Kellogga s Witkoffem
Reuters informoval, že se Kellogg s Witkoffem několikrát střetli. Zvláštní zmocněnec Bílého domu měl totiž několikrát opakovat některé z Putinových argumentů a dlouhodobě prosazuje jednostrannou výměnu ukrajinských území jako součást dlouhodobé mírové dohody.
„Vím, co bude potřeba k uzavření mírové dohody. Donbas a možná i výměna území někde jinde. Ale říkám, že místo takových řečí bychom měli mluvit spíše s nadějí, protože si myslím, že se tu dohodneme. A myslím, Juriji, že mi (Trump) dá hodně prostoru a nechá mě jednat dle vlastního uvážení, abych dohody dosáhl,“ řekl Witkoff v rámci telefonátu s kremelským poradcem Jurijem Ušakovem, který zveřejnil Bloomberg.
Witkoff je realitním developerem, který před zahájením práce pro prezidenta Trumpa postrádal diplomatické zkušenosti. Někteří experti a američtí i další západní diplomaté už dříve vyjadřovaly obavy, že Rusové těchto jeho nedostatků využijí.
Trumpův důvěrník
Kelloggova rezignace podle amerických médií znamená pro Kyjev ztrátu klíčového zastánce v Trumpově týmu – i s novým americkým zvláštním vyslancem však má Ukrajina určité styčné body, píše RBK-Ukrajina s odkazem na to, že se Driscoll podílí na přezbrojování americké armády.
Driscoll však podle Deutsche Welle zároveň ztělesňuje novou generaci Trumpových důvěrníků – mladých, loajálních a ochotných jít nekonvenční cestou, aby dosáhli prezidentových cílů.
V každém případě však klíčem ke konstruktivním vztahům se Spojenými státy musí být systémová práce, nikoli spoléhání se na jednotlivé osobnosti, uzavřel server RBK-Ukrajina.
