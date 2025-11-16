Národní garda se částečně stáhne z Chicaga a Portlandu, uvádí NYT


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu, informuje list The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Opatření přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump nasazení Národní gardy v obou městech nařídil, a to navzdory námitkám tamních politických představitelů. Trump tento krok odůvodnil vysokou kriminalitou.

Podle zdrojů NYT bude staženo zhruba dvě stě příslušníků Národní gardy z Chicaga a dalších zhruba dvě stě z Portlandu. Jednotky Národní gardy do těchto měst dorazily začátkem října. Kvůli právním sporům však dosud nezačaly v ulicích pomáhat federálním policistům a chránit federální budovy, jak Trumpova administrativa plánovala, píše NYT.

Podle listu se vysoce postavení představitelé Pentagonu kvůli právním překážkám pro nasazení Národní gardy a blížícím se svátkům rozhodli přinejmenším prozatímně stáhnout příslušníky pocházející z jiných států USA. V Chicagu by mělo zůstat aktivováno zhruba tři sta příslušníků Národní gardy státu Illinois a v Portlandu zhruba dvě stě příslušníků Národní gardy státu Oregon, uvedly zdroje.

Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Washingtonu či Memphisu. V minulosti se američtí prezidenti k takovému postupu uchylovali výjimečně.

Trump povolal Národní gardu do Portlandu nelegálně, rozhodl soud
Policista Federální ochranné služby střeží bránu zařízení ICE v Portlandu (26. října 2025)

Výběr redakce

Zrušení poplatků za obnovitelné zdroje vyjde na 18 miliard, říká Schillerová. Jurečka varuje před plošností

Zrušení poplatků za obnovitelné zdroje vyjde na 18 miliard, říká Schillerová. Jurečka varuje před plošností

před 38 mminutami
Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

08:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

před 3 hhodinami
V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

11:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

před 4 hhodinami
U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování

U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování

před 4 hhodinami
Hamás posiluje podle svědectví kontrolu v Gaze

Hamás posiluje podle svědectví kontrolu v Gaze

před 8 hhodinami
Chile může ovládnout krajní pravice. Vzhlíží k Pinochetovi

Chile může ovládnout krajní pravice. Vzhlíží k Pinochetovi

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Národní garda se částečně stáhne z Chicaga a Portlandu, uvádí NYT

Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu, informuje list The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Opatření přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump nasazení Národní gardy v obou městech nařídil, a to navzdory námitkám tamních politických představitelů. Trump tento krok odůvodnil vysokou kriminalitou.
před 16 mminutami

V Chile volí prezidenta, z prvního kola podle odhadů nejspíš nevzejde

Voličky a voliči v Chile v neděli rozhodují o nové hlavě státu, která v čele země od března nahradí levicového prezidenta Gabriela Borice. Průzkumy favorizují v prvním kole exministryni jeho vlády Jeannette Jaraovou, která kandiduje za levicovou koalici a je členkou komunistické strany. Očekává se ale, že nezíská přes 50 procent hlasů a nový prezident vzejde až ze druhého kola volby, které je na programu v prosinci.
01:03Aktualizovánopřed 49 mminutami

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, zdůraznil v rozhovoru pro agenturu AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.
08:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Desítky tisíc Filipínců v Manile vyšly do ulic demonstrovat kvůli rozsáhlému korupčnímu skandálu, který se týká nekvalitně provedených či nerealizovaných projektů protipovodňové ochrany. AP píše, že protestů se celkem účastní stovky tisíc lidí a že jde o dosud největší akci týkající se této kauzy, do níž jsou zapleteni vlivní členové parlamentu a vysoce postavení vládní úředníci.
před 4 hhodinami

Povolenky ETS 2 by mělo Česko odmítnout, míní ekonomové. Niedermayer nesouhlasí

Česko by mělo odmítnout emisní povolenky ETS 2, shodli se ekonom a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Naopak europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) je pro jejich přijetí, argumentuje snížením nákladů pro „chudé“ rodiny. V Událostech, komentářích z ekonomiky hovořili také o plánech vznikající vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet. Debatou provázela Nina Ortová.
08:35Aktualizovánopřed 5 hhodinami

V Polsku se střetávají prezident a premiér

Polský prezident Karol Nawrocki se od svého nástupu do funkce opakovaně dostal do střetu s tamní vládou. V týdnu se navíc osobně zúčastnil kontroverzního pochodu nacionalistů. Nawrockého ambice podle experta míří k vytvoření velké pravicové strany.
před 7 hhodinami

Hamás posiluje podle svědectví kontrolu v Gaze

V době, kdy Spojené státy začínají prosazovat své budoucí plány pro Gazu, se teroristické hnutí Hamás dle obyvatel Pásma snaží rozšířit svou kontrolu nad územím – od regulace cen kuřat až po vybírání poplatků za cigarety. To však vyvolává rostoucí pochybnosti o tom, zda se teroristické hnutí skutečně vzdá své autority, jak přislíbilo, píše agentura Reuters.
před 8 hhodinami

Je to existenciální hrozba. Island se bojí, že ho zničí kolaps oceánských proudů

Kdyby se zastavily, změnily nebo jen zpomalily oceánské proudy přenášející teplo na sever, mělo by to velmi neblahé dopady na Island. Tamní vláda pokládá problém za vážný.
před 10 hhodinami
Načítání...