Národní garda se částečně stáhne z Chicaga a Portlandu, uvádí NYT

Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu, informuje list The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Opatření přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump nasazení Národní gardy v obou městech nařídil, a to navzdory námitkám tamních politických představitelů. Trump tento krok odůvodnil vysokou kriminalitou.
Podle zdrojů NYT bude staženo zhruba dvě stě příslušníků Národní gardy z Chicaga a dalších zhruba dvě stě z Portlandu. Jednotky Národní gardy do těchto měst dorazily začátkem října. Kvůli právním sporům však dosud nezačaly v ulicích pomáhat federálním policistům a chránit federální budovy, jak Trumpova administrativa plánovala, píše NYT.
Podle listu se vysoce postavení představitelé Pentagonu kvůli právním překážkám pro nasazení Národní gardy a blížícím se svátkům rozhodli přinejmenším prozatímně stáhnout příslušníky pocházející z jiných států USA. V Chicagu by mělo zůstat aktivováno zhruba tři sta příslušníků Národní gardy státu Illinois a v Portlandu zhruba dvě stě příslušníků Národní gardy státu Oregon, uvedly zdroje.
Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Washingtonu či Memphisu. V minulosti se američtí prezidenti k takovému postupu uchylovali výjimečně.