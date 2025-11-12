Dronová válka často připomíná počítačovou hru, říká zpravodajka ČT


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24

Drony naprosto mění podobu války, která je méně osobní, útoky na lidi často připomínají počítačovou hru, přiblížila zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová. Popsala také, jaké druhy bezpilotních strojů vojáci v rusko-ukrajinské válce využívají.

„Je to obrovský problém,“ naráží Stomatová na skutečnost, že masivní využívání dronů komplikuje logistiku a zásobování. Nyní se to týká třeba Pokrovsku v Doněcké oblasti či Kupjansku v Charkovské oblasti, o něž se vedou těžké boje. „Někdy je velmi těžké se do takových měst dostat,“ konstatuje zpravodajka ČT.

Pro útočící i bránící stranu mají drony i řadu výhod. „Právě i díky pozorovacím dronům mohou (vojáci) vidět, co se děje na konkrétních místech v konkrétních městech. Samozřejmě drony potom využívají k likvidaci nejen techniky, ale i živé síly samotných vojáků,“ popisuje Stomatová.

9 minut
Zpravodajka ČT Darja Stomatová k aktuální situaci na Ukrajině (12. listopadu 2025)
Zdroj: ČT24

FPV drony i optické vlákno

V rusko-ukrajinské válce se využívá několik druhů dronů, například FPV drony. „Jsou velmi dobře manévrovatelné, Ukrajinci i Rusové je využívají k útokům jak na logistiku, tak i na živé cíle,“ vysvětlila zpravodajka ČT.

Kromě nich se využívají i drony na optickém vlákně. „Pro vojáky je velmi těžké tyto drony detekovat, protože signál je spojený se samotným operátorem,“ popsala Stomatová a dodala, že ve chvíli, kdy na člověka letí takový dron, nemá napadený šanci vlákno přeříznout. „Často se mluví o tom, že drony na optovlákně čekají například na silnicích na příjezd vozidla, protože jsou hůře manévrovatelné než FPV drony.“

Na přibližující se drony upozorňují detektory, z nichž některé dokáží snímat i obraz bezpilotního stroje, který se nachází nad člověkem.

Ukrajinci montují a testují drony přímo u fronty. Na místě natáčel štáb ČT
Výroba dronu

Neosobní válka

Podle oslovených ukrajinských vojáků je během intenzivnějšího výcviku možné se naučit obsluhovat dron během několika týdnů. Bojové drony řídí i ženy.

„Drony naprosto změnily podmínky války, válka se stala méně osobní, už to není tolik o tom, že se vojáci střetávají, že se střetává pěchota – samozřejmě rozdíl je městský boj – ale spíše se využívají drony. Útok na samotného člověka je velmi neosobní a často to připomíná nějakou šílenou počítačovou hru,“ uzavřela Stomatová. 

„Je jim jedno, jestli je to dítě, nebo senior.“ Cherson terorizují ruské drony
Cherson na snímku z března 2025

Výběr redakce

Turistická trasa na Modrý sloup zůstane nejméně do léta uzavřená

Turistická trasa na Modrý sloup zůstane nejméně do léta uzavřená

před 24 mminutami
Dronová válka často připomíná počítačovou hru, říká zpravodajka ČT

Dronová válka často připomíná počítačovou hru, říká zpravodajka ČT

před 38 mminutami
„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

před 1 hhodinou
Ukrajinský ministr Haluščenko byl kvůli korupčnímu skandálu dočasně zbaven funkce

Ukrajinský ministr Haluščenko byl kvůli korupčnímu skandálu dočasně zbaven funkce

před 2 hhodinami
CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

03:58Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nehodu tureckého letounu nepřežil nikdo z 20 lidí na palubě

Nehodu tureckého letounu nepřežil nikdo z 20 lidí na palubě

06:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nejvyšší soud USA umožnil Trumpovi dále nevyplácet potravinovou pomoc

Nejvyšší soud USA umožnil Trumpovi dále nevyplácet potravinovou pomoc

před 9 hhodinami
Vnitro požádá o vynětí z unijní migrační solidarity

Vnitro požádá o vynětí z unijní migrační solidarity

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Dronová válka často připomíná počítačovou hru, říká zpravodajka ČT

Drony naprosto mění podobu války, která je méně osobní, útoky na lidi často připomínají počítačovou hru, přiblížila zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová. Popsala také, jaké druhy bezpilotních strojů vojáci v rusko-ukrajinské válce využívají.
před 38 mminutami

„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

Americký prezident Donald Trump řekl, že má povinnost zažalovat britskou veřejnoprávní stanici BBC kvůli svému sestříhanému projevu z 6. ledna 2021, který označil za uklidňující a krásný. BBC ho podle něj svým zásahem zmasakrovala. Trump hrozí britské stanici soudem o více než miliardu dolarů (přes 21 miliard korun), pokud se stanice neomluví a neodškodní ho. Kvůli kauze rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
před 1 hhodinou

Ukrajinský ministr Haluščenko byl kvůli korupčnímu skandálu dočasně zbaven funkce

Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi, kterého se týká nové vyšetřování korupce. Haluščenko byl v minulosti také ministrem energetiky, přičemž jeho hlas je zachycen v nahrávce rozhovoru s některými podezřelými v případu, který vyšetřuje Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU).
před 2 hhodinami

Ambiciózní saudskoarabské město budoucnosti je v problémech

Město NEOM se mělo stát pýchou Saudské Arábie. Ale na místě, kde měly vyrůstat supermoderní domy, jsou stále jen písek a kameny. Podle novinářů je projekt v ohrožení.
před 2 hhodinami

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

Velká Británie podle stanice CNN přestala se Spojenými státy sdílet zpravodajské informace o lodích v Karibiku, které USA podezřívají z pašování drog. Opatření mělo začít platit před měsícem. Londýn podle zdrojů CNN krok odůvodnil mimo jiné tím, že americké útoky proti plavidlům považuje za nelegální. K podobnému kroku přistoupila i Kolumbie.
03:58Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nehodu tureckého letounu nepřežil nikdo z 20 lidí na palubě

Při úterní nehodě tureckého transportního vojenského letounu v Gruzii zahynulo všech 20 lidí na palubě, uvedl ve středu ráno středoevropského času ministr obrany Yaşar Güler. Citovala jej agentura AP.
06:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Nejvyšší soud USA umožnil Trumpovi dále nevyplácet potravinovou pomoc

Nejvyšší soud Spojených států prodloužil pozastavení platnosti soudního příkazu, který nařizoval administrativě prezidenta Donalda Trumpa vyplatit potravinovou pomoc 42 milionům Američanů. O rozhodnutí, které padlo v úterý tamního času, informovaly tiskové agentury.
před 9 hhodinami

Vnitro požádá o vynětí z unijní migrační solidarity

Ministerstvo vnitra požádá Evropskou komisi o úplné osvobození od solidárních příspěvků. Úřad tak reaguje na zprávu unijní exekutivy o migraci a azylu. Podle Komise spadá Česko kvůli vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...