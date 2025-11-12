Dronová válka často připomíná počítačovou hru, říká zpravodajka ČT

Drony naprosto mění podobu války, která je méně osobní, útoky na lidi často připomínají počítačovou hru, přiblížila zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová. Popsala také, jaké druhy bezpilotních strojů vojáci v rusko-ukrajinské válce využívají.
„Je to obrovský problém,“ naráží Stomatová na skutečnost, že masivní využívání dronů komplikuje logistiku a zásobování. Nyní se to týká třeba Pokrovsku v Doněcké oblasti či Kupjansku v Charkovské oblasti, o něž se vedou těžké boje. „Někdy je velmi těžké se do takových měst dostat,“ konstatuje zpravodajka ČT.
Pro útočící i bránící stranu mají drony i řadu výhod. „Právě i díky pozorovacím dronům mohou (vojáci) vidět, co se děje na konkrétních místech v konkrétních městech. Samozřejmě drony potom využívají k likvidaci nejen techniky, ale i živé síly samotných vojáků,“ popisuje Stomatová.
FPV drony i optické vlákno
V rusko-ukrajinské válce se využívá několik druhů dronů, například FPV drony. „Jsou velmi dobře manévrovatelné, Ukrajinci i Rusové je využívají k útokům jak na logistiku, tak i na živé cíle,“ vysvětlila zpravodajka ČT.
Kromě nich se využívají i drony na optickém vlákně. „Pro vojáky je velmi těžké tyto drony detekovat, protože signál je spojený se samotným operátorem,“ popsala Stomatová a dodala, že ve chvíli, kdy na člověka letí takový dron, nemá napadený šanci vlákno přeříznout. „Často se mluví o tom, že drony na optovlákně čekají například na silnicích na příjezd vozidla, protože jsou hůře manévrovatelné než FPV drony.“
Na přibližující se drony upozorňují detektory, z nichž některé dokáží snímat i obraz bezpilotního stroje, který se nachází nad člověkem.
Neosobní válka
Podle oslovených ukrajinských vojáků je během intenzivnějšího výcviku možné se naučit obsluhovat dron během několika týdnů. Bojové drony řídí i ženy.
„Drony naprosto změnily podmínky války, válka se stala méně osobní, už to není tolik o tom, že se vojáci střetávají, že se střetává pěchota – samozřejmě rozdíl je městský boj – ale spíše se využívají drony. Útok na samotného člověka je velmi neosobní a často to připomíná nějakou šílenou počítačovou hru,“ uzavřela Stomatová.