SOUHRN: Zásadní události úterý 24. února

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 24. února 2026.
Ukrajina si připomněla čtvrté výročí plošné ruské invaze
Státníci i obyčejní lidé si na Ukrajině i v řadě světových zemí připomněli, že před čtyřmi lety Rusko zahájilo proti Kyjevu nevyprovokovanou plošnou vojenskou agresi. Zazněly především výzvy k další podpoře napadené země.
Dozorčí rada zemědělského fondu vyzvala k zahájení vymáhání dotací od Agrofertu
Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Po zasedání rady to oznámil její předseda Tomáš Dubský (STAN), podle něhož nikdo jiný než ředitel fondu vymáhání zahájit nemůže.
Policie v Havířově zasahovala proti zabarikádovanému ozbrojenci
Policie v Havířově zasahovala proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z bytů. Ministr vnitra poté oznámil, že muž je po smrti. Policisté uzavřeli část Hlavní třídy a evakuovali obyvatele z blízkých domů.
USA se na Trumpův pokyn vrací ke glyfosátu. Ministr Kennedy otočil
Prezident Donald Trump minulý týden vydal exekutivní příkaz, kterým se rozhodl podpořit domácí produkci fosforu a herbicidu glyfosátu. Chemikálii řada organizací viní z negativních dopadů na lidské zdraví, i kvůli možnému riziku rakoviny. Aktivně proti ní v minulosti vystupoval i současný ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší. Ve vládním angažmá otočil s tím, že na glyfosátu je závislé americké zemědělství.