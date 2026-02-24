SOUHRN: Zásadní události úterý 24. února


před 25 mminutami

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 24. února 2026.

Ukrajina si připomněla čtvrté výročí plošné ruské invaze

Státníci i obyčejní lidé si na Ukrajině i v řadě světových zemí připomněli, že před čtyřmi lety Rusko zahájilo proti Kyjevu nevyprovokovanou plošnou vojenskou agresi. Zazněly především výzvy k další podpoře napadené země.

Děláme maximum pro ukončení války, řekl k výročí velké ruské invaze Zelenskyj
Projev Volodymyra Zelenského na mimořádném zasedání europarlamentu
Bezpečnost je odpovědností nás všech, řekl Pavel k výročí ruské invaze
Skupina Kaputin a iniciativa Občanský rozcestník symbolicky vrátili ukrajinskou vlajku na budovu Národního muzea, 23. února 2026
Půjčka 90 miliard eur Ukrajině tak či onak bude, řekla šéfka Evropské komise
Ukrajinský prezident Zelenskyj a představitelé EU von der Leyenová a Costa se účastní tiskové konference k čtvrtému výročí plnohodnotné invaze Ruska v Kyjevě.
Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy
Šéf NATO Mark Rutte
Vítězství nemůžete měřit okupovanými územími, vzkázal Rusku Macinka
Petr Macinka (Motoristé)
Rusové se pokoušeli ukrajinské děti převychovat, říká deportovaná dívka
Rozhovor s Valerijí Sydorovovou


Dozorčí rada zemědělského fondu vyzvala k zahájení vymáhání dotací od Agrofertu

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Po zasedání rady to oznámil její předseda Tomáš Dubský (STAN), podle něhož nikdo jiný než ředitel fondu vymáhání zahájit nemůže.

Dozorčí rada zemědělského fondu vyzvala k zahájení vymáhání dotací od Agrofertu
Sídlo holdingu Agrofert v Praze


Policie v Havířově zasahovala proti zabarikádovanému ozbrojenci

Policie v Havířově zasahovala proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z bytů. Ministr vnitra poté oznámil, že muž je po smrti. Policisté uzavřeli část Hlavní třídy a evakuovali obyvatele z blízkých domů.

Ozbrojený muž z Havířova, který se zabarikádoval v bytě, je po smrti
Policejní zásah v Havířově


USA se na Trumpův pokyn vrací ke glyfosátu. Ministr Kennedy otočil

Prezident Donald Trump minulý týden vydal exekutivní příkaz, kterým se rozhodl podpořit domácí produkci fosforu a herbicidu glyfosátu. Chemikálii řada organizací viní z negativních dopadů na lidské zdraví, i kvůli možnému riziku rakoviny. Aktivně proti ní v minulosti vystupoval i současný ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší. Ve vládním angažmá otočil s tím, že na glyfosátu je závislé americké zemědělství.

USA se na Trumpův pokyn vrací ke glyfosátu. Ministr Kennedy otočil
Přípravek RoundUp s glyfosátem

