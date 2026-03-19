SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 19. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 19. března 2026.
Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku
Blízkovýchodní konflikt eskaluje poté, co Izrael ve středu udeřil na klíčové plynové pole Jižní Pars v Perském zálivu. Podle expertů může jít o snahu, jak zvýšit ekonomický tlak na Teherán. Země v regionu krok ostře kritizují. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že USA o úderu předem nevěděly. Český premiér Andrej Babiš (ANO) ho označil za nepochopitelný a obává se růstu cen. Írán slíbil odvetu a zasáhl energetické zařízení v Kataru.
Klempíř odvolal šéfku Národní galerie
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha Alicji Knastovou, potvrdila mluvčí galerie Jana Holcová. Dočasným řízením byla pověřena šéfka sbírky starého umění Olga Kotková.
Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině
Maďarsko a Slovensko se na summitu Evropské unie nepřipojily k ostatním zemím v podpoře půjčky devadesát miliard eur (2,2 bilionu korun) pro Ukrajinu. Vyplývá to ze schváleného prohlášení účastníků vrcholné schůzky, v němž se lídři ostatních 25 členských zemí shodli, že chtějí uvolnit první část úvěru začátkem dubna.
Pavel chce s Babišem jednat o české účasti na summitu NATO
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za logické, že na červencový summit NATO v Turecku pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a nikoliv prezident Petr Pavel. Vládní politici prý lépe než hlava státu spojencům vysvětlí výši letošních výdajů na obranu. Pavel řekl, že o české účasti na summitu s Babišem ještě bude jednat.
„Panna Maria ze Szopienic“ zachraňovala olověné děti. O hrdinství čtyřicet let mlčela
Panna Maria ze Szopienic nebo slezská Erin Brokovich – to jsou dvě přirovnání, která se používají v souvislosti s polskou pediatričkou Jolantou Wadowskou-Król. Hrdinka nového seriálu platformy Netflix Olověné děti zachránila v podstatě tajně až skoro ilegálně stovky dětí před vážnými zdravotními problémy. Ty jim způsobovala otrava olovem z hutí v polských Szopienicích. To se ovšem nelíbilo komunistům, a tak Wadowská za své hrdinství tvrdě zaplatila. A svůj příběh držela v utajení – až dokud ho neobjevila její vnučka a o několik let později i filmaři.