SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 19. března


před 27 mminutami

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 19. března 2026.

Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku

Blízkovýchodní konflikt eskaluje poté, co Izrael ve středu udeřil na klíčové plynové pole Jižní Pars v Perském zálivu. Podle expertů může jít o snahu, jak zvýšit ekonomický tlak na Teherán. Země v regionu krok ostře kritizují. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že USA o úderu předem nevěděly. Český premiér Andrej Babiš (ANO) ho označil za nepochopitelný a obává se růstu cen. Írán slíbil odvetu a zasáhl energetické zařízení v Kataru.

Více k tématu
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat
Klempíř odvolal šéfku Národní galerie

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha Alicji Knastovou, potvrdila mluvčí galerie Jana Holcová. Dočasným řízením byla pověřena šéfka sbírky starého umění Olga Kotková.

Více k tématu
Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině

Maďarsko a Slovensko se na summitu Evropské unie nepřipojily k ostatním zemím v podpoře půjčky devadesát miliard eur (2,2 bilionu korun) pro Ukrajinu. Vyplývá to ze schváleného prohlášení účastníků vrcholné schůzky, v němž se lídři ostatních 25 členských zemí shodli, že chtějí uvolnit první část úvěru začátkem dubna.

Více k tématu
Další témata summitu
Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS
Pavel chce s Babišem jednat o české účasti na summitu NATO

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za logické, že na červencový summit NATO v Turecku pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a nikoliv prezident Petr Pavel. Vládní politici prý lépe než hlava státu spojencům vysvětlí výši letošních výdajů na obranu. Pavel řekl, že o české účasti na summitu s Babišem ještě bude jednat.

Více k tématu
„Panna Maria ze Szopienic“ zachraňovala olověné děti. O hrdinství čtyřicet let mlčela

Panna Maria ze Szopienic nebo slezská Erin Brokovich – to jsou dvě přirovnání, která se používají v souvislosti s polskou pediatričkou Jolantou Wadowskou-Król. Hrdinka nového seriálu platformy Netflix Olověné děti zachránila v podstatě tajně až skoro ilegálně stovky dětí před vážnými zdravotními problémy. Ty jim způsobovala otrava olovem z hutí v polských Szopienicích. To se ovšem nelíbilo komunistům, a tak Wadowská za své hrdinství tvrdě zaplatila. A svůj příběh držela v utajení – až dokud ho neobjevila její vnučka a o několik let později i filmaři.

Více k tématu
O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 19. března

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
SOUHRN: Zásadní události středy 18. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 18. března 2026.
Soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky

Americký federální soudce nařídil v úterý obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než tisíc jejích zaměstnanců, kteří před více než rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Informují o tom agentury. Prezident USA Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz prakticky vyřadil z provozu.
SOUHRN: Zásadní události úterý 17. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 17. března 2026.
AI mění obraz války na sítích. Falešné záběry mají milionové dosahy

Vedle autentických videí z konfliktu Izraele a Spojených států s Íránem se na sociálních sítích objevují také snímky a klipy generované pomocí umělé inteligence nebo převzaté z videoher. Tyto upravené či uměle generované záběry přitom mají podle redakce BBC Verify milionové dosahy. Podle odborníků tak zásadně ovlivňují obraz války, který uživatelé na sociálních sítích sledují.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 16. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 16. března 2026.
Vysílací rada chtěla evidovat influencery. Po roce splní podmínky teprve první tvůrce

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) chtěla začít evidovat české influencery, jejichž videa na sociálních sítích mají dosah srovnatelný s televizemi. Téměř rok po zavedení pravidel ale na seznam regulátora nepřibyl žádný nový tvůrce. Podle zjištění redakce Newsroomu ČT24 se má nyní na seznamu rady objevit první influencer, který stanovená kritéria splňuje.
