SOUHRN: Zásadní události středy 3. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 3. června 2026.
Po íránském útoku na letiště v Kuvajtu je jeden mrtvý a přes 60 zraněných
Mezinárodní letiště v Kuvajtu brzy ráno zasáhl íránský dronový útok, vyžádal si nejméně jeden život a 63 zraněných, uvedla agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Provoz na letišti byl přerušen a po několika hodinách byly obnoveny lety Kuwait Airways z jednoho z terminálů. Americké síly už během noci sdělily, že odrazily íránské útoky na Kuvajt a Bahrajn a provedly obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešm. Teherán zase informoval, že podnikl odvetné údery za dřívější útok USA na Kešmu.
Sněmovna řeší znovuzavedení EET
Poslanci na středečním odpoledním jednání sněmovny probírají v prvním čtení předlohu k obnově elektronické evidence tržeb (EET) od příštího roku. Navíc by sněmovna chtěla dokončit druhé kolo schvalování novely stavebního zákona, které minulý týden dolní komora opakovaně přerušila. Dopoledne již schválila přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Na úvod jednání vládní koalice prosadila možnost jednat i po 21. hodině.
Ukrajina zasáhla ropný terminál a korvetu v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina
Desítky ukrajinských dronů zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a Petrohrad. Podle tamních úřadů je poškozená infrastruktura a zraněno několik lidí. Telegramové kanály i Kyjev uvedly, že zasažen byl ropný terminál a základna ruského Baltského loďstva. Ve městě ve středu začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF), na kterém má promluvit ruský diktátor Vladimir Putin. Ruské útoky na Ukrajinu mezitím zabily nejméně jednoho člověka a desítky zranily. Do Kyjeva ve středu přijel generální tajemník NATO Mark Rutte.
Podpora mladých či rušení poplatků. Vláda představila změny v penzijním spoření
Podpora penzijního spoření pro lidi do třiceti let se zvýší, u většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu, transformované fondy do deseti let skončí. Příslušný zákon vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června, oznámila ministryně Alena Schillerová (ANO). Exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) kroky přivítal, připravovaly se podle něj několik měsíců.
OECD snížila výhled růstu světové i tuzemské ekonomiky
Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,8 procenta z tempa 3,4 procenta loni, předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad růstu snížila z 2,9 procenta, který měla v březnové prognóze. Na globální hospodářství má dle OECD negativní dopad konflikt na Blízkém východě. Organizace zhoršila také výhled růstu tuzemské ekonomiky na letošní rok na 1,9 procenta.
Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty
Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura, stíhání je ale aktuálně přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.
Zaměstnanci ČT a ČRo protestovali v černém proti změnám financování
Stovky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v černém oblečení ve středu protestovaly proti změnám ve financování veřejnoprávních médií, které chce prosadit vládní koalice. Iniciativa Veřejnoprávně podpořená odbory svolala shromáždění na Kavčích horách symbolicky pět minut před dvanáctou hodinu. Zaměstnanci ČRo se shromáždili před hlavním vchodem na Vinohradech po poledni. Pracovníci obou médií se sešli také v Brně a Ostravě.
Fyzici se pokusili rozříznout foton. Vznikla podivnost
Když polobožský hrdina Herkules bojoval s lernskou hydrou, zjistil, že ji přes svou nepřekonatelnou sílu nedokáže zabít. Za každou hlavu, kterou usekl, narostly dvě nové. Podobně, ale ještě mnohem hůř, se chovají podle odborného časopisu New Scientist fotony – těch totiž při každém rozseknutí vznikne rovnou nekonečno.