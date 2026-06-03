SOUHRN: Zásadní události středy 3. června


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 3. června 2026.

Po íránském útoku na letiště v Kuvajtu je jeden mrtvý a přes 60 zraněných

Mezinárodní letiště v Kuvajtu brzy ráno zasáhl íránský dronový útok, vyžádal si nejméně jeden život a 63 zraněných, uvedla agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Provoz na letišti byl přerušen a po několika hodinách byly obnoveny lety Kuwait Airways z jednoho z terminálů. Americké síly už během noci sdělily, že odrazily íránské útoky na Kuvajt a Bahrajn a provedly obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešm. Teherán zase informoval, že podnikl odvetné údery za dřívější útok USA na Kešmu.

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Po íránském útoku na letiště v Kuvajtu je jeden mrtvý a přes 60 zraněných
Hlavní město Kuvajt po izraelských a amerických útocích na Írán (28. února 2026)


Sněmovna řeší znovuzavedení EET

Poslanci na středečním odpoledním jednání sněmovny probírají v prvním čtení předlohu k obnově elektronické evidence tržeb (EET) od příštího roku. Navíc by sněmovna chtěla dokončit druhé kolo schvalování novely stavebního zákona, které minulý týden dolní komora opakovaně přerušila. Dopoledne již schválila přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Na úvod jednání vládní koalice prosadila možnost jednat i po 21. hodině.

Více k tématu
Sněmovna řeší znovuzavedení EET
Poslanecká sněmovna
Kontext
Sněmovna schválila přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce
Sněmovna


Ukrajina zasáhla ropný terminál a korvetu v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina

Desítky ukrajinských dronů zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a Petrohrad. Podle tamních úřadů je poškozená infrastruktura a zraněno několik lidí. Telegramové kanály i Kyjev uvedly, že zasažen byl ropný terminál a základna ruského Baltského loďstva. Ve městě ve středu začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF), na kterém má promluvit ruský diktátor Vladimir Putin. Ruské útoky na Ukrajinu mezitím zabily nejméně jednoho člověka a desítky zranily. Do Kyjeva ve středu přijel generální tajemník NATO Mark Rutte.

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Ukrajina zasáhla ropný terminál a korvetu v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina
Požár ropného terminálu v Petrohradu


Podpora mladých či rušení poplatků. Vláda představila změny v penzijním spoření

Podpora penzijního spoření pro lidi do třiceti let se zvýší, u většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu, transformované fondy do deseti let skončí. Příslušný zákon vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června, oznámila ministryně Alena Schillerová (ANO). Exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) kroky přivítal, připravovaly se podle něj několik měsíců.

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Podpora mladých či rušení poplatků. Vláda představila změny v penzijním spoření
Ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš (oba ANO) vystoupili na tiskové konferenci k představení výhod třetího penzijního pilíře nazvaného Lepší penzijko


OECD snížila výhled růstu světové i tuzemské ekonomiky

Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,8 procenta z tempa 3,4 procenta loni, předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad růstu snížila z 2,9 procenta, který měla v březnové prognóze. Na globální hospodářství má dle OECD negativní dopad konflikt na Blízkém východě. Organizace zhoršila také výhled růstu tuzemské ekonomiky na letošní rok na 1,9 procenta.

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OECD snížila výhled růstu světové i tuzemské ekonomiky
Ropné tankery v blízkosti Hormuzského průlivu, snímek ze 7. března 2026


Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty

Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura, stíhání je ale aktuálně přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.

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Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty
Předseda SPD Tomio Okamura


Zaměstnanci ČT a ČRo protestovali v černém proti změnám financování

Stovky zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v černém oblečení ve středu protestovaly proti změnám ve financování veřejnoprávních médií, které chce prosadit vládní koalice. Iniciativa Veřejnoprávně podpořená odbory svolala shromáždění na Kavčích horách symbolicky pět minut před dvanáctou hodinu. Zaměstnanci ČRo se shromáždili před hlavním vchodem na Vinohradech po poledni. Pracovníci obou médií se sešli také v Brně a Ostravě.

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Zaměstnanci ČT a ČRo protestovali v černém proti změnám financování
Protest zaměstnanců České televize před hlavní budovou na Kavčích horách (3. června 2026)


Fyzici se pokusili rozříznout foton. Vznikla podivnost

Když polobožský hrdina Herkules bojoval s lernskou hydrou, zjistil, že ji přes svou nepřekonatelnou sílu nedokáže zabít. Za každou hlavu, kterou usekl, narostly dvě nové. Podobně, ale ještě mnohem hůř, se chovají podle odborného časopisu New Scientist fotony – těch totiž při každém rozseknutí vznikne rovnou nekonečno.

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Fyzici se pokusili rozříznout foton. Vznikla podivnost
Model fotonu

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