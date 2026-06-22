ČT a ČRo hrají jedinečnou roli, říká šéf Evropské vysílací unie

Generální ředitel Evropské vysílací unie (EBU) Noel Curran v rozhovoru pro Události, komentáře uvedl, že veřejnoprávní média v tuzemsku mají jedinečnou roli a jejich nezávislost je klíčová. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) se na schůzce snažil vysvětlit, že pokud chce vláda změnit jejich financování, pak musí zajistit pojistky udržitelnosti. EBU a mezinárodní organizace ve společném prohlášení vyjadřují vážné znepokojení nad záměrem českého kabinetu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a nahradit je přímým financováním ze státního rozpočtu. Pořad moderovala Tereza Řezníčková.
EBU žádá, aby jakákoli změna financování veřejnoprávních médií byla doprovázena silnými a právně závaznými zárukami zajišťujícími redakční a finanční nezávislost České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Podle unie je žádoucí smysluplný konzultační proces s ČT a ČRo, široká veřejná a parlamentní debata o budoucnosti financování veřejnoprávních médií v Česku.
„Myslím si, že kdykoli vidíme takový radikální posun v modelech financování a takové velké snížení – pokud se jedná o reálné financování veřejnoprávních médií, ať je to kdekoli v Evropě, tak je to důvodem ke znepokojení, co se týká nezávislosti,“ uvedl Curran.
Zdůraznil, že míra důvěry ve veřejnoprávní média je v Česku je „skutečně vysoká“. „Je to dvakrát více, než je průměr. Když vidíte takovýto dramatický posun bez jakýchkoliv pojistek nezávislosti, myslím, že si musíte dělat starosti,“ pokračoval. EBU a další mezinárodní instituce se dle něj obávají tohoto „radikálního posunu ve financování“.
Zmínil také „dramatický pokles v rozpočtu“. Moderátorka Řezníčková připomněla politické argumenty, které hovoří o tom, že řada zemí v rámci Evropy odchází od poplatků. Politici hovoří o tom, že poplatky nejsou „moderní řešení“, a že odchod od nich automaticky neznamená ztrátu nezávislosti.
Podle Currana pořád existuje řada zemí, které pořád poplatky mají. „Vždycky jsme si mysleli, že tyto poplatky jsou nejlepší. Samozřejmě nejsou dokonalé, ale je to pořád nejlepší forma financování,“ řekl.
Dále podotknul, že existují země, které se od poplatků „odchýlily“. Tyto státy však dle něj mají „určité pojistky, ochranu v rámci mechanismů, mají záruky“. Jako nebezpečí vnímá právě odklon od poplatků bez pojistek pro nezávislost. Evropské publikum si podle Currana zasluhuje mít důvěryhodné zpravodajství. Poplatky jsou dle unie preferované řešení.
Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají snížit asi o patnáct procent, celkem o 1,4 miliardy korun proti letošku. Podle ČT ale může propad jejího rozpočtu v příštím roce dosáhnout kvůli změně 1,75 miliardy korun a v roce 2028 by propad příjmů mohl být až o 2,4 miliardy korun.