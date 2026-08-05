Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 5. srpna 2026.
Rusko znovu udeřilo na Ukrajinu. Kyjevská oblast hlásí sedmnáct mrtvých
Nejméně sedmnáct lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. Zraněných je nejméně 44. Moskva masivní noční útok na Kyjevskou oblast potvrdila s tím, že podle ní mířil na sklady zbraní a vojenského materiálu. Ruské úřady také tvrdí, že po útoku ukrajinského dronu vypukl požár ve skladu ruského internetového prodejce Wildberries v Tulské oblasti.
Státní zastupitelství potvrdilo nález dronu s výbušninou na letišti u Lipska
Nákladní letadlo německé společnosti DHL se krátce po startu z letiště u Lipska srazilo s neznámým objektem, potvrdil mluvčí německého ministerstva vnitra i státní zastupitelství. Následně letoun nouzově přistál v Hannoveru. Letiště muselo kvůli podezřelému stroji v noci na středu přerušit provoz. Podle německého listu Bild se jednalo o dron. Další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli zaměstnanci letiště na ranveji poblíž ukrajinských letadel, což potvrdilo i státní zastupitelství.
Rekordy hlásí 91 procent stanic, tři desítky naměřily nejvyšší teplotu v historii
Teplotní rekord pro 5. srpen překonalo 91 procent stanic v Česku. Nové srpnové maximum má jednatřicet stanic a osmadvacet míst naměřilo nejvyšší teplotu ve své historii. Středa byla rekordně teplým dnem zejména na Moravě a ve Slezsku, místy tam teploty překonaly čtyřicetistupňovou hranici. V jihomoravské Strážnici už potřetí v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. ČHMÚ zároveň vydal výstrahu na silné bouřky s nárazovým větrem, přívalovým deštěm, případně i krupobitím.
Nehodu Turka policie prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti
Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance Motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím ale nebyl obviněn, uvedla ve středu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní policisté současně požádali o znalecký posudek, další bližší informace ale poskytovat nebudou, trestní řízení je neveřejné. Řidič nemocničního vozidla po střetu skončil v pracovní neschopnosti.
Putin vyměnil klíčové velitele vojsk
Ruský diktátor Vladimir Putin vyměnil klíčové velitele uskupení ruských vojsk na Ukrajině, informovala média. Ruský exilový web The Moscow Times (TMT) píše, že jde o důsledek nesplněného úkolu rychle dobýt celý průmyslový region Donbas na východě napadené země.
Problém s renegátskými AI se zvětšuje. Experti popsali další závažný incident
Takzvané agentské umělé inteligence (AI) od společností OpenAI a Anthropicu vytvářely falešné on-line identity, které se pokoušely získat neoprávněný přístup k zabezpečeným systémům, zjistili britští vědci.