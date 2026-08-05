SOUHRN: Zásadní události středy 5. srpna


5. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 5. srpna 2026.

Rusko znovu udeřilo na Ukrajinu. Kyjevská oblast hlásí sedmnáct mrtvých

Nejméně sedmnáct lidí zahynulo při ruských nočních úderech v Kyjevské oblasti. Zraněných je nejméně 44. Moskva masivní noční útok na Kyjevskou oblast potvrdila s tím, že podle ní mířil na sklady zbraní a vojenského materiálu. Ruské úřady také tvrdí, že po útoku ukrajinského dronu vypukl požár ve skladu ruského internetového prodejce Wildberries v Tulské oblasti.

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Rusko znovu udeřilo na Ukrajinu. Kyjevská oblast hlásí sedmnáct mrtvých
Následky úderů na Kyjevskou oblast z noci na 5. srpna 2026


Státní zastupitelství potvrdilo nález dronu s výbušninou na letišti u Lipska

Nákladní letadlo německé společnosti DHL se krátce po startu z letiště u Lipska srazilo s neznámým objektem, potvrdil mluvčí německého ministerstva vnitra i státní zastupitelství. Následně letoun nouzově přistál v Hannoveru. Letiště muselo kvůli podezřelému stroji v noci na středu přerušit provoz. Podle německého listu Bild se jednalo o dron. Další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli zaměstnanci letiště na ranveji poblíž ukrajinských letadel, což potvrdilo i státní zastupitelství.

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Státní zastupitelství potvrdilo nález dronu s výbušninou na letišti u Lipska
Letadlo firmy DHL na letišti Lipsko/Halle, ilustrační foto


Rekordy hlásí 91 procent stanic, tři desítky naměřily nejvyšší teplotu v historii

Teplotní rekord pro 5. srpen překonalo 91 procent stanic v Česku. Nové srpnové maximum má jednatřicet stanic a osmadvacet míst naměřilo nejvyšší teplotu ve své historii. Středa byla rekordně teplým dnem zejména na Moravě a ve Slezsku, místy tam teploty překonaly čtyřicetistupňovou hranici. V jihomoravské Strážnici už potřetí v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. ČHMÚ zároveň vydal výstrahu na silné bouřky s nárazovým větrem, přívalovým deštěm, případně i krupobitím.

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Ve Strážnici opět padl absolutní teplotní rekord pro Moravu
Ilustrační grafika
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Na části území vznikají slabé bouřky s větrem, na většině však nezaprší
Ilustrační foto


Nehodu Turka policie prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti

Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance Motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím ale nebyl obviněn, uvedla ve středu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní policisté současně požádali o znalecký posudek, další bližší informace ale poskytovat nebudou, trestní řízení je neveřejné. Řidič nemocničního vozidla po střetu skončil v pracovní neschopnosti.

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Nehodu Turka policie prověřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti
Filip Turek (za Motoristy)


Putin vyměnil klíčové velitele vojsk

Ruský diktátor Vladimir Putin vyměnil klíčové velitele uskupení ruských vojsk na Ukrajině, informovala média. Ruský exilový web The Moscow Times (TMT) píše, že jde o důsledek nesplněného úkolu rychle dobýt celý průmyslový region Donbas na východě napadené země.

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Putin vyměnil klíčové velitele vojsk
Ilustrační snímek – ruští vojáci


Problém s renegátskými AI se zvětšuje. Experti popsali další závažný incident

Takzvané agentské umělé inteligence (AI) od společností OpenAI a Anthropicu vytvářely falešné on-line identity, které se pokoušely získat neoprávněný přístup k zabezpečeným systémům, zjistili britští vědci.

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Problém s renegátskými AI se zvětšuje. Experti popsali další závažný incident
Společnost Anthropic, ilustrační snímek
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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