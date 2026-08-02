Souhrn dne
Odklad úderů na Írán | Nebezpečná nákaza se u hospitalizované ženy nepotvrdila | Požáry v Evropě i USA Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události neděle 2. srpna


2. 8. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 2. srpna 2026.

Ukrajina zasáhla ruskou leteckou základnu, rafinerii i další sklad Wildberries

Ukrajinské drony zaútočily na leteckou vojenskou základnu a rafinerii v ruské Saratovské oblasti. O tamních náletech informoval jak ukrajinský generální štáb, tak telegramové kanály, a údery v regionu potvrdily i ruské úřady. Ukrajina dále uvedla, že útočila i na ruské průmyslové či vojenské cíle v Kalužské, Brjanské a také v Samarské oblasti, kde vzplál další sklad společnosti Widlberries. Ukrajina hlásí oběti po ruských útocích, jejich cílem byl i poštovní terminál.

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Ukrajina zasáhla ruskou leteckou základnu, rafinerii i další sklad Wildberries
NEPOUŽÍVAT ZNOVU - NELZE ARCHIVOVAT Kouř nad skladem společnosti Wildberries v Samarské oblasti po ukrajinském dronovém útoku (2. srpna 2026)


U ženy, která přicestovala z Ugandy, se nebezpečná nákaza neprokázala

U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské Fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila, informovalo v neděli ministerstvo zdravotnictví. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, prověřoval celou škálu většinou tropických nemocí včetně eboly.

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U ženy, která přicestovala z Ugandy, se nebezpečná nákaza neprokázala
Fakultní nemocnice Bulovka
Sobotní dění
U ženy je podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Resort: Veřejnosti riziko nehrozí
Převoz ženy s podezřením na vysoce nakažlivou nákazu (1. srpna 2026)


V Řecku se při hašení srazily vrtulníky, dva mrtví. Požáry trápí i část USA

Západně od Athén se v neděli při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky. Oba členové posádky jednoho z nich zemřeli, posádku druhého stroje se podařilo zachránit, uvádí Reuters s odkazem na řecké hasiče. Požáry v této oblasti od pátku zničily už přes deset tisíc hektarů porostu. Byli také zatčeni dva lidé, kteří jsou podezřelí, že vypuknutí požáru nedbalostí způsobili. Stav nouze kvůli rychle se šířícím požárům vyhlásil americký stát Washington. Hasičům na jihozápadě Francie se naopak daří držet oheň nadále pod kontrolou.

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V Řecku se při hašení srazily vrtulníky, dva mrtví. Požáry trápí i část USA
Hašení požárů v Řecku


Exploze u restaurace v Moskvě zabíjela, zamýšleným terčem mohl být ruský generál

Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, která v sobotu zabila pět lidí a další zranila, způsobila podomácku vyrobená výbušnina, oznámil dle agentury TASS Národní protiteroristický výbor. Zatím není jasné, zda šlo o politický motiv. Podle některých ruských médií mohl být zamýšleným terčem ruský generál, který se dle Ukrajiny podílel na masakru v Buči.

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Exploze u restaurace v Moskvě zabíjela, zamýšleným terčem mohl být ruský generál
Policie na místě výbuchu u moskevské restaurace


Trump: USA a Izrael odloží chystané tvrdé údery na Írán

Spojené státy a Izrael se dohodly na odložení chystaného tvrdého útoku na Írán, uvedl americký prezident Donald Trump s tím, že o to prý požádal Teherán a další země regionu. Podmínkou je podle Trumpa brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Íránská oficiální média s odkazem na své zdroje označují Trumpovo tvrzení o žádosti Teheránu za lež. Írán také mluví o psychologické válce.

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Trump: USA a Izrael odloží chystané tvrdé údery na Írán
Donald Trump


Úřady v Gaze hlásí, že Izrael za dva dny zabil v Pásmu přes dvacet lidí

Izraelská armáda v neděli v Pásmu Gazy zabila nejméně třináct Palestinců, informovala podle agentury AFP místní civilní obrana. Útoky zasáhly i stany, v nichž žijí obyvatelé vysídlení válkou, a mezi oběťmi je i devítileté dítě, tvrdí místní zdravotníci dle agentury Reuters. Už v sobotu zemřelo při izraelských úderech v Pásmu Gazy podle tamních institucí osm lidí. Izraelská armáda uvedla, že zabila tři teroristy.

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Úřady v Gaze hlásí, že Izrael za dva dny zabil v Pásmu přes dvacet lidí
Palestinci nesou tělo člověka, kterého podle palestinských úřadů zabil izraelský útok v Pásmu Gazy (2. srpna 2026)


Při pádu letadla s turisty na jihu Peru v provincii Nazca zemřelo třináct lidí

Při pádu malého letadla s turisty v sobotu na jihu Peru zemřelo třináct lidí, včetně dvou pilotů, informuje agentura AFP s odvoláním na místní policii. Národnost cestujících, kteří si letěli prohlédnout obrazce na planině Nazca, nezmínila. Podle nepotvrzených zpráv některých peruánských médií šlo o turisty ze Španělska, Itálie a Německa.

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Při pádu letadla s turisty na jihu Peru v provincii Nazca zemřelo třináct lidí
Obrazce na planině Nazca


Vědci objevili v Amazonii pozůstatky neznámé starověké civilizace

Amazonie se pokládala za prales, který představuje nehostinné prostředí, kde až do příchodu Evropanů neexistovala civilizace. Teď ale finští archeologové prozkoumali asi 4500 kilometrů čtverečních pralesa v západní Brazílii pomocí laserového mapování – a objevili tam obrovské množství míst, která byla v minulosti nečekaně hustě obydlená.

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Vědci objevili v Amazonii pozůstatky neznámé starověké civilizace
Stavby odkryté laserovým radarem pod korunami amazonského pralesa

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