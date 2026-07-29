SOUHRN: Zásadní události středy 29. července


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 29. července 2026.

Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku a změny v superdávce

Senát schválil růst rodičovského příspěvku o padesát tisíc na čtyři sta tisíc korun pro rodiče dětí narozených od ledna 2027, zároveň vyzval k zavedení valorizace. Senát rovněž schválil změny v superdávce, podle kterých se podpora na bydlení nově stanoví podle okresů a ke zranitelným budou patřit samoživitelé s dětmi až do patnácti let. Horní komora ve středu také rozhodla, že staronovým členem Rady České televize bude ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák.

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Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku
Senát


Počet obětí zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na osmnáct

Počet obětí úterního zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na osmnáct, uvedly tiskové agentury. Premiérka Sanae Takaičiová na sociální síti X napsala, že záchranáři stále pátrají po lidech uvězněných v troskách poničeného nákupního centra a dalších budov.

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Počet obětí zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na osmnáct
Nákupní centrum Aeon Mall, které bylo poškozeno během zemětřesení a následného výbuchu


Požáry u Bordeaux se v noci nešířily, situaci ale může zhoršit vedro a vítr

Rozsáhlé požáry u Bordeaux se v noci na středu nešířily, boj hasičů s ohněm má ale podle předpovědi v následujícím období ztížit nárůst teplot a zesílení větru. Teploty mají v oblasti překonat čtyřicet stupňů Celsia, píší agentury Reuters a AFP. Požár v departementu Gironde spálil od minulého týdne více než 42 tisíc hektarů a donutil k evakuaci přes 220 tisíc lidí. Situace v okolí Madridu je zatím příznivá, následujících 12 hodin bude rozhodujících, řekl ve středu premiér Pedro Sánchez.

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Požáry u Bordeaux se v noci nešířily, situaci ale může zhoršit vedro a vítr
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Skončila rekonstrukce německé vlády. Merz ji dle médií „zpackal“

V Německu předáním pověřovacích listin novým ministrům skončila personální rošáda ve vládě. Vyvolalo ji před dvěma týdny oznámení vlivného politika vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Jense Spahna, že se stal díky náhradní matce ve Spojených státech otcem. Aféry, kterou to způsobilo, využil kancléř Friedrich Merz k rekonstrukci kabinetu. Učinil při ní ale podle médií řadu chyb, kterými na sebe přivolal hněv spolustraníků, a promarnil šanci posílit svou oblibu u veřejnosti.

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Skončila rekonstrukce německé vlády. Merz ji dle médií „zpackal“
Německý kancléř Friedrich Merz


Falešní telefoničtí bankéři si odpykají sedm let vězení, potvrdil soud

Tři Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call-centra na Ukrajině coby falešní telefoničtí bankéři, si odpykají po sedmi letech vězení. Tresty jim pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, jenž zamítl jejich odvolání. Muži se už dříve přiznali. Justice jejich počínání vyhodnotila jako účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. Gang tvrdil svým obětem, že mají napadený bankovní účet a musejí si úspory převést jinam. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než sto milionů korun.

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Falešní telefoničtí bankéři si odpykají sedm let vězení, potvrdil soud
Ilustrační foto


Při dopravní nehodě zemřel irský zpěvák Glen Hansard

Při dopravní nehodě v Dublinu zemřel ve věku 56 let irský zpěvák Glen Hansard. Společně se svou tehdejší partnerkou, Češkou Markétou Irglovou, získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve snímku Once.

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Při dopravní nehodě zemřel irský zpěvák Glen Hansard
Glen Hansard na fotografii z roku 2021


Zpomalte vývoj AI, volají zaměstnanci předních technologických firem

Více než 1100 zaměstnanců předních technologických firem vyzvalo americkou vládu, aby podpořila mezinárodní spolupráci na vytvoření nástrojů, které by umožnily řídit tempo vývoje nejpokročilejší umělé inteligence (AI). Podle nich se vývoj zrychluje natolik, že současné bezpečnostní a regulační mechanismy nemusejí udržet krok, uvedla agentura Reuters.

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Zpomalte vývoj AI, volají zaměstnanci předních technologických firem
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