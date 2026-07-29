Skončila rekonstrukce německé vlády. Merz ji dle médií „zpackal“


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

V Německu předáním pověřovacích listin novým ministrům skončila personální rošáda ve vládě. Vyvolalo ji před dvěma týdny oznámení vlivného politika vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Jense Spahna, že se stal díky náhradní matce ve Spojených státech otcem. Aféry, kterou to způsobilo, využil kancléř Friedrich Merz k rekonstrukci kabinetu. Učinil při ní ale podle médií řadu chyb, kterými na sebe přivolal hněv spolustraníků, a promarnil šanci posílit svou oblibu u veřejnosti.

Vlivný člen CDU a tehdejší předseda parlamentní frakce unie CDU/CSU Spahn v polovině července oznámil, že se spolu s manželem Danielem stali rodiči, a to díky náhradní matce v USA. V Německu je ovšem náhradní mateřství zakázané mimo jiné kvůli odporu CDU.

Sám Spahn proti němu v minulosti vystupoval. Vysloužil si proto ostrou kritiku. Ne však proto, že by udělal něco nelegálního, ale proto, že využil možnosti obejít německé zákony, zatímco jiným lidem svou politikou náhradní mateřství v Německu upírá. Po třech dnech od oznámení o narození syna Spahn na svou funkci rezignoval.

Kvůli kauze s náhradní matkou rezignoval šéf poslanecké frakce CDU/CSU
Jens Spahn

Změny v kabinetu

Merz, který měl se Spahnem napjaté vztahy, využil situace a prosadil další změny ve vládě i ve své straně. Na post po Spahnovi nominoval dosavadního ministra pro zvláštní úkoly a šéfa úřadu kancléře Thorstena Freie.

Freiovu funkci v čele úřadu kancléře svěřil Merz dosavadní ministryni zdravotnictví Nině Warkenové a vedením jejího ministerstva pověřil dosavadního generálního tajemníka CDU Carsten Linnemanna. Warkenové a Linnemannovi ve středu prezident Frank-Walter Steinmeier předal pověřovací listiny.

Kancléř se zároveň rozhodl odvolat z funkce ministra dopravy Patricka Schniedera, s jehož prací byl dlouhodobě nespokojený. Německá média minulý pátek ráno s odvoláním na vysoce postavené zdroje o Schniederově konci ve vládě informovala. Merz to ale nakonec na tiskové konferenci týž den neoznámil.

Podle médií totiž vybraný náhradník Fritz Güntzler nabídku stát se ministrem na poslední chvíli odmítl. V neděli nakonec sám Schnieder požádal o odvolání z funkce, aby ukončil „nedůstojný stav“. Ministerstva dopravy se ve středu po převzetí pověřovacích listin ujal poslanec Steffen Bilger.

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Ilustrační foto

Nepokoje uvnitř CDU

Chaotický postup při rekonstrukci vlády se stal terčem kritiky nejen z řad opozice, ale i od členů Merzovy CDU. Nejostřeji se proti způsobu odvolání ministra dopravy Schniedera ohradila zemská organizace CDU v Porýní-Falci, jejímž členem Schnieder je a kterou vede jeho bratr a zemský premiér Gordon Schnieder.

Předseda brémské organizace CDU Heiko Strohmann listu Tagesspiegel řekl, že ve straně roste nespokojenost s kancléřem. „Nechci říct, že nálada je katastrofální. Ale míříme už tím směrem,“ uvedl.

Merz dříve řekl, že Schniederovi poděkoval za práci a „vyjádřil politování, že výměna v úřadu kvůli neočekávaným okolnostem nebyla komunikována podle plánu“. Vyjádřil také přesvědčení, že nepokoj uvnitř strany se do konce parlamentních prázdnin v září uklidní.

Rok od nástupu Merze do úřadu panuje v Německu nespokojenost s vládou
Německý kancléř Friedrich Merz

Merzova éra před koncem?

Podle německých médií Merz rekonstrukci vlády zpackal, a propásl tak šanci, jak zlepšit svůj obraz u veřejnosti i svou pozici ve straně po Spahnově pádu. Například podle bavorského listu Merkur je dost možné, že se „Merzova éra chýlí ke konci“.

Kancléř je nyní u veřejnosti krajně neoblíbený. Podle nedávného průzkumu pro stanici RTL/ntv je s jeho výkonem spokojeno jen čtrnáct procent respondentů. Preference jeho CDU a sesterské bavorské CSU se nyní v průzkumech pohybují mezi 20 až 23 procenty. Případné předčasné volby by vyhrála Alternativa pro Německo (AfD) s 27 až 28 procenty. Tajná služba loni tuto stranu označila za prokazatelně pravicově extremistickou.

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Německý sociolog Steffen Mau

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