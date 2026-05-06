Rok od nástupu Merze do úřadu panuje v Německu nespokojenost s vládou

před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
Přesně rok od nástupu německého kancléře Friedricha Merze do úřadu se jeho vláda potýká s krizí důvěry a popularity. Nespokojených je s prací spolkového kabinetu a jeho šéfa přes osmdesát procent veřejnosti. Lidem vadí hádky v koalici, pomalu postupující důležité reformy i chybějící schopnost nabídnout v těžkých časech srozumitelná řešení. Aspoň částečně pozitivně vidí Němci Merzovu zahraniční politiku a omezení migrace. Obliba vlády krátce vzrostla i se zavedením dobrovolné vojenské služby a prvními kroky ke stabilizaci důchodů na konci loňského roku. Jinak ale převládá zásadní nespokojenost.

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael bez varování udeřil na Bejrút

Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Podle oficiálního izraelského prohlášení úder směřoval na velitele elitní jednotky Radván, která spadá pod teroristické hnutí Hizballáh, napsala agentura Reuters.
20:03Aktualizovánopřed 19 mminutami

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Ve věku 87 let ve středu zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta a filantropa oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP v roce 2018 oznámil, že trpí neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky, jejíž příznaky se podobají Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.
16:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Jihoafrické úřady u dvou pacientů potvrdily jihoamerickou variantu viru, která se může šířit mezi lidmi. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je přesvědčen, že riziko pro veřejné zdraví zůstává nízké. Plavidlo by v sobotu měly přijmout Kanárské ostrovy.
11:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise

Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
12:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Nemůžeme být dobré ve všem.“ Matky ve Španělsku hledají rovnováhu mezi prací a rodinou

Ve Španělsku 78 procent žen uvádí, že trpí problémy s duševním zdravím, vyplývá ze zprávy neziskové organizace Make Mothers Matter. Podle dalšího průzkumu španělské organizace Club Malasmadres má 85 procent matek denně méně než hodinu volného času.
před 3 hhodinami

Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti ukrajinské banky Oščadbank, které maďarské úřady v březnu zabavily při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Uvedl to ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který Maďarsku poděkoval za konstruktivní přístup.
před 4 hhodinami

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se zcela otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu s USA, prohlásil americký prezident Donald Trump. Írán americký návrh analyzuje. Trump dodal, že dočasně pozastavil ochranu a navádění lodí v průlivu, které ohrožovala íránská blokáda. Důvodem jsou podle něj aktuální jednání. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, uvedl šéf Bílého domu. Ropa prudce zlevňuje. Brent se nachází blízko 103 dolarů za barel.
01:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami
