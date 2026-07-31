SOUHRN: Zásadní události pátku 31. července


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 31. července 2026.

Tři čtvrtiny lidí, kteří ve čtvrtek vtrhli do Ceuty, jsou zpět v Maroku

Tři čtvrtiny z padesáti tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se už vrátily zpět, uvedla odpoledne španělská vláda. Nejméně 34 lidí utonulo. Chaotické snahy o překonání hranice v menší míře pokračovaly i v pátek, ačkoliv Maroko posílilo ostrahu části hranice a do oblasti zamířili španělští vojáci. Premiér Pedro Sánchez označil čtvrteční události za narušení územní celistvosti své země.

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Tři čtvrtiny lidí, kteří ve čtvrtek vtrhli do Ceuty, jsou zpět v Maroku
Voják střeží hranici v Ceutě
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Andrej Babiš


Rada pro mír dosáhla dohody o odzbrojení Hamásu, oznámil Trump

Rada pro mír dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení teroristického hnutí Hamás a dalších palestinských skupin v Pásmu Gazy. Oznámil to prezident USA Donald Trump. Hamás dosažení dohody potvrdil, Jeruzalém se zatím nevyjádřil. Dohoda bude naplňována postupně, přičemž po dokončení procesu odzbrojení se z pásma stáhne izraelská armáda a odpovědnost za bezpečnost převezmou Mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií, sdělil Trump.

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Rada pro mír dosáhla dohody o odzbrojení Hamásu, oznámil Trump
Americký prezident Donald Trump


Ukrajina zasáhla logistické centrum Wildberries a rafinerii v ruském Volgogradu

Ukrajinský dronový útok v noci na pátek způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech ve Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor ruské Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, podrobnosti týkající se zasažených objektů nesdělil. V regionu se nachází rafinerie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranily pět lidí. Ruské útoky v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině zabily dva lidi, další tři jsou zranění, uvedl šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža.

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Opět padaly teplotní rekordy, hrozí bouřky

Současná vlna veder přináší i v pátek do Česka vysoké a na celé řadě stanic rekordní teploty. V západní polovině země se v pátek k večeru a v noci mohou objevit silné bouřky doprovázené větrem s nárazy o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu. Na panující sucho a vedro to nebude mít vliv, riziko vzniku a šíření požárů se naopak rozšířilo na další oblasti, nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. V Praze a Středočeském kraji byla vyhlášena smogová situace.

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V západní části Česka hrozí bouřky, riziko požárů platí pro většinu země
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Maďarsko se chystá na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny

Maďarská jaderná elektrárna Paks zatím kvůli nízkému průtoku Dunaje pokračuje v produkci energie zhruba v polovičním objemu, než je běžné. Podle agentury MTI to v pátek uvedl premiér Péter Magyar, který ve čtvrtek avizoval brzkou úplnou odstávku elektrárny. Problémy s výrobou energie kvůli suchu hlásí i Rumunsko. Za současný pokles vody v Dunaji může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder.

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