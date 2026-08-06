Trump se znovu pokouší omezit nabývání amerického občanství narozením

Americký prezident Donald Trump se znovu snaží omezit nabývání amerického občanství narozením na území Spojených států. Ve čtvrtek večer SELČ v tomto smyslu podepsal dva exekutivní příkazy, píší agentury. Trumpovu předchozí snahu zabránit tomu, aby děti narozené v USA automaticky získávaly americké občanství, odmítl na konci června Nejvyšší soud. Šéf Bílého domu se s rozhodnutím neztotožnil.
Omezení občanství nabývaného narozením patří mezi hlavní priority Trumpovy přistěhovalecké politiky. Po neúspěchu u Nejvyššího soudu z 30. června prezident vyzval Kongres, aby přijal odpovídající zákon. Ve čtvrtek však znovu sáhl k exekutivním příkazům, které určují postup administrativy, nemají ale stejnou právní sílu jako zákony schválené Kongresem.
Trumpův předchozí příkaz se týkal dětí narozených ve Spojených státech, pokud ani jeden z jejich rodičů nebyl americkým občanem nebo držitelem povolení k trvalému pobytu, takzvané zelené karty. Dopadal by tak na děti přistěhovalců, kteří v zemi pobývají nelegálně nebo pouze dočasně. Nejvyšší soud jej označil za protiústavní.
Bílý dům nyní tvrdí, že nové příkazy do působnosti červnového verdiktu nespadají. Administrativa se snaží nově vyložit úzké historické výjimky z občanství nabývaného narozením a rozšířit skupiny lidí, na které automatické získání občanství nemá vztah, píše agentura Reuters.
„Porodní turistika“
Jeden z příkazů stanoví, že pokud ani jeden z rodičů není občanem USA, americké úřady nemají uznat občanství například dětem zahraničních diplomatů a dalších zaměstnanců cizích vlád. Opatření se má vztahovat také na děti, jejichž rodiče jsou označeni za nepřátelské cizince, včetně členů organizací, které USA považují za teroristické, nebo se podle amerických úřadů pokoušejí získat občanství podvodem.
Příkaz se zmiňuje také o lidech narozených na amerických územích, kde občanství nezaručuje federální zákon. Podle Reuters by se tak opatření mohlo dotknout dalších amerických území, pokud by navrhovanou změnu zákona Kongres schválil.
Druhý příkaz se zaměřuje na takzvanou porodní turistiku, tedy případy, kdy těhotné cizinky podle administrativy přicestují do USA s cílem porodit dítě, které následně získá americké občanství. Úřady mají přijmout opatření včetně odmítnutí či odebrání víz a zákazu vstupu lidem, kteří se takového jednání dopustili nebo se ho hodlají účastnit.
Možné další soudní spory
Trumpovy příkazy budou podle právních expertů zřejmě znovu napadeny u soudů. Organizace hájící práva přistěhovalců je označují za pokus obejít červnový verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož občanství narozením představuje ústavní záruku. Americká unie občanských svobod podle Reuters předpokládá, že opatření před soudy neobstojí.
Šéf Bílého domu rozhodnutí soudu, přijaté poměrem šesti ku třem, označil za „velmi nešťastné“. Tvrdí, že někteří lidé kolem takzvané porodní turistiky vybudovali obchodní model. „Kupují si tím cestu dovnitř a my to nedovolíme,“ prohlásil.
Čtrnáctý dodatek americké ústavy je dlouhodobě vykládán tak, že zaručuje občanství všem dětem narozeným v USA s úzkými výjimkami. Předseda Nejvyššího soudu John Roberts ve verdiktu zdůraznil, že autoři dodatku tuto záruku vztáhli na každého svobodně narozeného člověka v zemi.