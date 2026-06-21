Na podporu veřejnoprávních médií demonstrují lidé v Praze u České televize

Před sídlo České televize (ČT) na Kavčích horách v Praze přišli lidé na podporu veřejnoprávních médií. Chvíli po čtvrté hodině odpoledne vyrazili pochodem z Pražského povstání. Protestující nesouhlasí s úmyslem vlády převést financování České televize a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet.
„Nebudeme nic lakovat narůžovo. Ta situace je vážná. Zároveň můžeme říct, že naděje je v tom, že naše země je plná lidí, kteří se s tím nehodlají smířit a budou hlasitě vzkazovat politikům, že tohle není normální a že uděláme vše pro to, aby média do rukou politikům nepatřila,“ řekl na úvod Mikuláš Minář z uskupení Milion chvilek, které akci organizuje. Ocenil, že lidé dorazili z různých částí Česka i přes parné počasí.
Rozpočty obou institucí se mají snížit zhruba o patnáct procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo uvedly, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců. Pracovníci obou médií kvůli změnám financování vyhlásili na pondělí 24hodinovou výstražnou stávku.
„Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu se chovají díky bohu odvážně. Nechtějí se dát koupit a vzdát bez boje,“ prohlásil také Minář. Podle pořadatelů se politici snaží ovládnout ČT a ČRo podobně jako v Maďarsku či na Slovensku.
Někteří účastníci průvodu měli na sobě oblečení a doplňky s logem ČT, nesli vlajky České republiky i Evropské unie. Na transparentech byly nápisy: Ruce pryč od médií veřejné služby, ČT a ČRo vám nepatří, Bráním svou ČT či Média nejsou tiskové oddělení vlády. Průvod provázelo bubnování bubeníků. Skandovala se hesla: Český rozhlas nedáme, televizi nedáme či Česko není na prodej.
Účastníci připomínali také minulost premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) a jejich spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB).
Podle pořadatelů se změny dotknou vysílání pro všechny skupiny. Mluvili o „aroganci moci“. Poukazovali na to, že se změny dějí bez analýz a diskuse s odborníky. Úkolem opozice je změny blokovat a v případě potřeby by se měla obrátit na Ústavní soud a Evropskou komisi, míní organizátoři.
Na budovu České televize zaměstnanci vyvěsili nápis „Děkujeme“.