Pondělní stávka v ČT a ČRo se projeví ve vysílání, veřejnou službu neohrozí

Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně v reakci na změnu financování veřejnoprávních médií, kterou schválila vláda, ohlásila výstražnou stávku. Na brífinku před budovou ČRo organizátoři uvedli, že do stávky se zapojí stovky zaměstnanců. Projeví se ve vysílání s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Déčko, neohrozí ale klíčové funkce médií veřejné služby.
„Zpravodajství a publicistika zůstanou v České televizi i Českém rozhlase zachovány v plném rozsahu. Stávka neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby,“ uvedli zástupci obou médií a iniciativy Veřejnoprávně.
Vláda v úterý schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Rozpočty obou institucí se tak vrátí před loňské zvýšení poplatků a sníží se o zhruba patnáct procent, což celkem představuje 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo by kvůli úsporám musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců.