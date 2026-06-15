Vláda bude jednat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měli také v pondělí rozhodnout o tom, kolik Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření ČT a ČRo Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ).

Částka, kterou budou média dostávat z rozpočtu, bude podle Babiše zahrnovat inflační doložku a bude férová a předvídatelná. Se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády.

Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Zaměstnanci ČT a ČRo jsou v současnosti ve stávkové pohotovosti, k záměrům koalice je kritická sněmovní opozice, ale i velká část odborné veřejnosti.

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Česká televize

Kabinet se vrátí k projednávání materiálu o využití unijní půjčky z nástroje Bezpečnostní akce pro Evropu (SAFE). Česko může využít částku 2,06 miliardy eur (zhruba 50 miliard korun).

Ministři se budou zabývat i nařízením, které stanovuje maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání a žádostí o zaměstnaneckou kartu.

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