Odbory Českého rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost


22. 4. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Vyjádření odborů ČRo a iniciativy Veřejnoprávně ke stávkové pohotovosti
Zdroj: ČT24

Odbory Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Krátce před polednem se k situaci vyjádří i odbory České televize (ČT). Odpoledne se poté setká premiér Andrej Babiš (ANO) s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.

„Odbory Českého rozhlasu považují návrh zákona za neúplný, tedy ušitý horkou jehlou, a podle některých ustanovení i za nepřátelský. Navrhovaná výše financování Českého rozhlasu je pro odbory zcela nepřijatelná,“ zdůraznil předseda OS MEDIA a Rady OZO Českého rozhlasu Jan Křemen s tím, že navrhovaná výše financování významně omezí činnosti ČRo a také jeho nezávislost. Důsledkem poté bude propouštění zaměstnanců, což v konečném důsledku pocítí i samotní posluchači, podotkl.

Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, ČRo a ČT pro rok 2027 ubírá 1,4 miliardy korun. Český rozhlas má podle vládního návrhu zákona dostat ze státního rozpočtu 2,07 miliardy korun, tedy zhruba o čtyři sta milionů méně než letos vybere na poplatcích. Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů, které mají letos dosáhnout 2,74 miliardy korun.

ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií
Budova Českého rozhlasu v Praze

ČT a ČRo ve společném prohlášení vládní návrh kritizovaly už v pondělí. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování. Babiš v pondělí řekl, že návrh do detailu nezná, nyní ho čeká standardní připomínkové řízení.

Podle Chudárka zřejmě na středeční schůzce nedojde ke konkrétním návrhům, ale k vyjasnění pozic a informací, co se kolem České televize děje. Pro ČT je podle něj naprosto nepřijatelné, aby přišla příští rok o jednu miliardu korun. „Nemohli bychom poskytovat službu, kterou poskytujeme, a vedlo by to opravdu ke katastrofě,“ podotkl.

Návrh zákona o médiích veřejné služby
(pdf, 436 kB)
Stáhnout

Babiš v pondělí ovšem vyloučil, že by novela zasahovala do obsahu veřejnoprávních médií. S Chudárkem se chce premiér normálně bavit, je podle něj prostor pro úspory. „Různé nesmysly, že někoho ohrožujeme, to není pravda. Není to náš zájem, určitě to nechceme. Ten návrh je podle toho, jak to dělá sedmnáct členských států (EU),“ řekl v pondělí Babiš. Kabinet podle něj bude otevřený debatě.

Poslanecký návrh Nacher předloží až po setkání Chudárka s Babišem

Generální ředitel ČRo René Zavoral se v úterý sešel s vicepremiérem Karlem Havlíčkem (ANO), který podle Zavorala slíbil věcnou a odbornou debatu k vládnímu návrhu zákona o ČT a ČRo. Zároveň uvedl, že úpravy systému v rámci takzvané poslanecké malé mediální novely, která z povinnosti platit poplatky osvobozuje některé skupiny poplatníků, by pro ČRo znamenaly podle prvních odhadů snížení příjmů okolo 250 až 300 milionů korun ročně.

Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO), který se schůzky také účastnil, řekl, že poslanecký návrh předloží až po setkání premiéra Babiše s ředitelem ČT Chudárkem.

Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral
René Zavoral

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek. Fond to uvedl s tím, že k uvedenému závěru došel na základě vyhodnocení nezávislých právních analýz. Současně uvedl, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem.
10:25Aktualizovánopřed 7 mminutami

ŽivěSněmovna pokračuje v debatě o zrušení nominačního zákona

Poslanci ve středu pokračují v úvodní debatě o návrhu na zrušení zákona o postupu výběru nominantů do orgánů státních a polostátních firem. Zákon podle předkladatelů z řad koalice neplní účel, opozice volá po jeho zpřesnění. Na programu je také předloha o stanovení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Druhá sociální novela prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu 2900 korun za měsíc lidem s podporou dýchání o jeden rok do konce příštího roku.
09:00Aktualizovánopřed 17 mminutami

ŽivěSenát odmítl žádost vlády o zkrácené schvalování vládní regulace cen paliv

Senát odmítl žádost vlády, aby probral zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot podle pravidel pro zkrácené jednání. Schvalování normy ale nepřerušil a rozhodne o ní pravděpodobně ještě ve středu ve standardním režimu. Očekává se, že horní parlamentní komora zákon odmítne, případně se shodne na jeho úpravách. V obou případech Senát vrátí zákon k novému posouzení sněmovně, která rozhodne o předloze patrně v pátek. V dolní parlamentní komoře má koalice ANO, SPD a Motoristů většinu, na rozdíl od komory horní.
09:11Aktualizovánopřed 47 mminutami

Ústavní soud odmítl stížnost exšéfa nemocnice Dbalého

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. S konečnou platností tak potvrdil úhrnný desetiletý trest vězení a také trest propadnutí majetku. Dbalý je od roku 2024 podmínečně na svobodě. Rozhodnutí ÚS, kterým kauza končí, padlo v březnu bez veřejného jednání, nyní je dostupné v internetové databázi.
09:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoUrbanová zdůrazňuje tchajwanské investice. Rituálních tanečků netřeba, namítá Zahradil

Hosté Událostí, komentářů rozebrali hodnoty zahraniční politiky a dění okolo cesty předsedy senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Pozvání přijali expert Motoristů na zahraniční politiku a bývalý europoslanec Jan Zahradil a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Barbora Urbanová. Ta míní, že udržovat hodnotovou zahraniční politiku včetně návštěvy Tchaj-wanu je důležité pro sebevědomí Česka. „My neurážíme Čínu tím, že jede nebo nejede předseda senátu na Tchaj-wan. (...) Jde hlavně o udržení tchajwanských investic, které mají větší potenciál než ty čínské. Jezdíme tam, kam to má větší smysl,“ uvedla. Podle Zahradila není potřeba kvůli tchajwanským investicím pořádat oficiální návštěvy a poškozovat tak vztahy s Čínou. „Nevidím důvod doprovázet náš zájem o investice Tchaj-wanu nějakými rituálními tanečky s kvazistátní návštěvou za použití vládní letky,“ oponoval. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
před 2 hhodinami

„Piji a jím jen dvakrát denně.“ Průzkum odhaluje nedostatky péče o lidi s postižením

Polovina lidí s nejtěžším postižením celkově nedostává dostatečnou péči – tyto osoby mnohdy nemohou uspokojovat ani základní potřeby a okolo čtyřiceti až padesáti procent z nich se omezuje v jídle, pití či užívání toalety, vyplývá ze studie a průzkumu agentury PAQ Research a organizace Asistence. Podle nich zároveň třetina dospělých s vážným handicapem nepovažuje svůj život a podmínky za důstojné. Z výzkumu podle autorů vyplývá potřeba vyšší podpory lidí s nejtěžším postižením a jejich rodin.
před 5 hhodinami

Sněmovna podpořila rozšíření trestného činu neplacení výživného

Sněmovna v úvodním kole podpořila rozšíření trestného činu neplacení výživného. Opozice zamezila schválení nynější novely zrychleně už v prvním čtení, ODS ale neprosadila její zamítnutí. Předlohu posoudí ústavně-právní výbor. Opozice rovněž neprosadila úplné vyškrtnutí volby šestice radních České televize (ČT) z programu sněmovní schůze. Na závěr jednání poslanci nedokončili úvodní kolo debaty nad návrhem skupiny poslanců vládní koalice, kteří chtějí zrušit takzvaný nominační zákon. Ve 23:00 bylo ukončeno jednání a pokračování je plánováno na středu ráno.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...