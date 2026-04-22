Odbory Českého rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Krátce před polednem se k situaci vyjádří i odbory České televize (ČT). Odpoledne se poté setká premiér Andrej Babiš (ANO) s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.
„Odbory Českého rozhlasu považují návrh zákona za neúplný, tedy ušitý horkou jehlou, a podle některých ustanovení i za nepřátelský. Navrhovaná výše financování Českého rozhlasu je pro odbory zcela nepřijatelná,“ zdůraznil předseda OS MEDIA a Rady OZO Českého rozhlasu Jan Křemen s tím, že navrhovaná výše financování významně omezí činnosti ČRo a také jeho nezávislost. Důsledkem poté bude propouštění zaměstnanců, což v konečném důsledku pocítí i samotní posluchači, podotkl.
Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, ČRo a ČT pro rok 2027 ubírá 1,4 miliardy korun. Český rozhlas má podle vládního návrhu zákona dostat ze státního rozpočtu 2,07 miliardy korun, tedy zhruba o čtyři sta milionů méně než letos vybere na poplatcích. Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů, které mají letos dosáhnout 2,74 miliardy korun.
ČT a ČRo ve společném prohlášení vládní návrh kritizovaly už v pondělí. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování. Babiš v pondělí řekl, že návrh do detailu nezná, nyní ho čeká standardní připomínkové řízení.
Podle Chudárka zřejmě na středeční schůzce nedojde ke konkrétním návrhům, ale k vyjasnění pozic a informací, co se kolem České televize děje. Pro ČT je podle něj naprosto nepřijatelné, aby přišla příští rok o jednu miliardu korun. „Nemohli bychom poskytovat službu, kterou poskytujeme, a vedlo by to opravdu ke katastrofě,“ podotkl.
Babiš v pondělí ovšem vyloučil, že by novela zasahovala do obsahu veřejnoprávních médií. S Chudárkem se chce premiér normálně bavit, je podle něj prostor pro úspory. „Různé nesmysly, že někoho ohrožujeme, to není pravda. Není to náš zájem, určitě to nechceme. Ten návrh je podle toho, jak to dělá sedmnáct členských států (EU),“ řekl v pondělí Babiš. Kabinet podle něj bude otevřený debatě.
Poslanecký návrh Nacher předloží až po setkání Chudárka s Babišem
Generální ředitel ČRo René Zavoral se v úterý sešel s vicepremiérem Karlem Havlíčkem (ANO), který podle Zavorala slíbil věcnou a odbornou debatu k vládnímu návrhu zákona o ČT a ČRo. Zároveň uvedl, že úpravy systému v rámci takzvané poslanecké malé mediální novely, která z povinnosti platit poplatky osvobozuje některé skupiny poplatníků, by pro ČRo znamenaly podle prvních odhadů snížení příjmů okolo 250 až 300 milionů korun ročně.
Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO), který se schůzky také účastnil, řekl, že poslanecký návrh předloží až po setkání premiéra Babiše s ředitelem ČT Chudárkem.
