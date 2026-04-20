ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Česká televize a Český rozhlas v pondělí ve společném prohlášení kritizovaly vládní návrh změn financování veřejnoprávních médií. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek svobodného, stabilního a předvídatelného fungování veřejnoprávních médií. Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun.

ČT a ČRo v pondělí vyjmenovaly deset hlavních nedostatků vládního návrhu. Záměr podle nich nepřináší promyšlenou koncepci ani deklarovanou modernizaci, ale řadu nejasností v základních otázkách zřízení, fungování a postavení médií veřejné služby.

  1. Návrh fakticky ruší dosavadní zákonné zřízení Českého rozhlasu a České televize.
  2. Není zajištěna kontinuita práv, povinností, majetku a závazků obou institucí.
  3. Nezávislost médií veřejné služby není chráněna dostatečně a jednoznačně.
  4. Chybí jasné vymezení veřejné služby v oblasti rozhlasového, resp. televizního vysílání.
  5. Není jasná další platnost kodexů, statutů a memorand.
  6. Text zákona je v rozporu se základními legislativními principy.
  7. Zavádí prioritizaci funkcí veřejné služby.
  8. Posiluje roli mediálních rad na úkor redakční autonomie.
  9. Financování je nastaveno problematicky.
  10. Povinnost zajistit dostupnost kompletního vysílání ČRo osobám se smyslovým postižením je v praxi nerealizovatelná, nelze zajistit titulky nebo tlumočení do znakové řeči.

„Neposkytuje dostatečné záruky pro skutečně nezávislou existenci Českého rozhlasu a České televize. Je vnitřně nekonzistentní a trpí zásadními legislativními nedostatky. Místo posílení stability a důvěryhodnosti veřejné služby otevírá prostor pro právní nejistotu, vnější tlaky a oslabení redakční autonomie,“ stojí v prohlášení. Případné změny by proto podle ČT a ČRo měla řešit raději novela současných právních předpisů místo zcela nového zákona, který zásadně nabourává současný systém veřejné služby.

Ministr Klempíř, který návrh zákona o médiích veřejné služby připravil a předkládá, odmítl názory, že úspory a šetření znamenají útok na nezávislost médií. „V posledních letech se museli uskromnit nejen občané, ale i řada firem a šetřit začal s novou vládou i stát. Nevoli šetřit ze strany médií veřejné služby může řada lidí chápat jako jejich odtržení od ostatní společnosti,“ uvedl ministr. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) pak minulý týden uvedl, že vláda návrhem plní svůj program.

Za největší nedostatky chystaných změn obě média považují zejména to, že ruší dosavadní zákonné zřízení ČRo a ČT, aniž by přesvědčivě zajišťoval kontinuitu jejich existence, práv, závazků a vnitřních pravidel. Zároveň podle nich vnáší nejasnost do platnosti jejich kodexů, statutů a memorand uzavřených se státem či do postavení mediálních rad. „Zavádí vágní a rozporné vymezení veřejné služby; ruší oprávnění využívat kmitočty přidělované pro vysílání a opomíjí činnosti v oblasti nových vysílacích technologií,“ konstatovala také média v prohlášení.

Návrh podle nich dostatečně neřeší regionální vysílání a regionální studia, upozaďuje publicistiku a oslabuje redakční autonomii tím, že stanovuje odpovědnost mediálních rad za obsah. Problematicky otevírá prostor pro vliv mocenských a zájmových skupin na obsah vysílání pramenící z financování z darů, grantů a účelových příspěvků a současně nejednoznačně garantuje samotnou nezávislost médií veřejné služby, když připouští nepřímý vliv státu, státních orgánů, nebo dokonce politických subjektů na obě média.

„Celkově tak nejde pouze o změnu způsobu financování médií veřejné služby, ale o zásah do základních principů a pojistek svobodného, stabilního a předvídatelného fungování veřejnoprávních médií,“ podotkla veřejnoprávní média.

Co se týče financování, zakládá podle nich nejistotu ohledně vyplácení příspěvku ze státního rozpočtu, protože chybějí ustanovení specifikující způsob a termín vyplácení ročního příspěvku ze státního rozpočtu ČR. Nově zavádí možnost financování médií veřejné služby z darů, grantů a příspěvků třetích osob. To ale znamená, že by část jejich financování mohla záviset třeba na firmách, obcích, krajích nebo jiných dárcích.

Takové ustanovení otvírá možnosti vlivu dárců na obsah vysílání. Požadavek uvádět u fyzických osob vedle jména a příjmení i datum narození je podle ČT a ČRo nepřiměřený zásah do soukromí, který může lidi od poskytování příspěvků odradit. K rozporu dochází především se zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

Vláda měla v pondělí na programu k projednání návrh prodloužit o jeden rok přechodné období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování. Měla jednat i o dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, nebo o opozičním návrhu Starostů a nezávislých (STAN) na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí.
Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

Předběžně odhadovaná škoda způsobená požárem skladu plastů v Brně-Přízřenicích je 50 milionů korun, uvedli v pondělí dopoledne hasiči. Příčinu vzniku požáru zjišťují. Doplnili také, že zásahem uchránili hodnoty za půl miliardy. U požáru zasahují od rána, bylo jich tam zhruba osmdesát. Před 9:00 začali počet redukovat.
U Jičína se vyskytlo slabé tornádo, letos první zdokumentované, uvedl ČHMÚ

Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku. Na facebooku o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Případné svědky tornáda meteorologové požádali o poskytnutí svědectví, fotografií či dokumentaci případných škod.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali návštěvu šéfa NATO v Česku

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali návštěvu generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Česku, výdaje na obranu a budoucnost médií veřejné služby. Tématem bylo také směřování Maďarska po vítězství Pétera Magyara v parlamentních volbách nebo nenávist v kyberprostoru. Pozvání přijali publicista Roman Joch, redaktor Reflexu a expert na Maďarsko Oliver Adámek, marketérka Lucie Kubovičová, novinář a moderátor Čestmír Strakatý a bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Debatou provázela Klára Radilová.
VideoÍrán může být po válce agresivnější, říká Telička. Je dál od jaderné bomby, míní Landovský

„V tuto chvíli je velmi diskutabilní, jestli byl (íránský) režim oslaben,“ uvedl v Duelu ČT24 bývalý eurokomisař a poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička. Existuje podle něj také možnost, že Írán bude ještě „agresivnější“, než tomu bylo doposud. „Z hlediska dlouhodobé perspektivy nejsem příliš velkým optimistou,“ dodal. Primárních cílů útoku na Írán, tedy oddálit tuto blízkovýchodní zemi od jaderné bomby, bylo podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského dosaženo. „Změna režimu jako sekundární cíl se nepovedla,“ připustil ale. Kromě války v Íránu probrali hosté debaty moderované Danielem Takáčem také opakovaná vyjádření některých amerických představitelů týkající se možnosti odchodu USA z NATO a obchodní vztahy mezi EU a Spojenými státy.
Začátek týdne bude chladnější a deštivější, od čtvrtka se oteplí

Na začátku tohoto týdne bude místy pršet, nejvyšší odpolední teploty zejména na severu nepřekročí ani deset stupňů Celsia, jinde se dostanou maximálně k 15 stupňům. Od čtvrtka se oteplí až na 18 stupňů, srážky budou už jen výjimečné. V neděli se ale znovu výrazněji ochladí a má víc pršet, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
VideoKultura cestování vlakem se od devadesátých let transformovala pomalu

Před 35 lety Československé státní dráhy skomíraly. Nákladních vagonů a lokomotiv bylo zbytečně moc, osobní vozy se zase jevily zastaralé a nevyhovující. Dluhy narůstaly a na postupnou transformaci se muselo čekat. Modernizace železnic oficiálně začala až po rozdělení republiky. Rychlost i komfort cestování se od té doby na některých tratích výrazně zlepšily, omlazování vozového parku ale trvá dodnes.
