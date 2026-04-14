Klempíř představuje zákony ke změnám rozhlasových a televizních poplatků

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) společně s dalšími představiteli vládní koalice představuje zákony týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků. O tom, že ministr zákony představí tento týden, informoval již v pondělí večer po jednání koaliční rady předseda Poslanecké sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura, který avizoval, že zákony jsou hotové.
Okamura v pondělí upozornil, že legislativní proces trvá jedenáct měsíců, pokud se do něj započtou maximální lhůty. „Termín je proto už šibeniční. Pakliže bychom to teď podali, tak nevím, jestli se to od 1. ledna stihne vzhledem k těm lhůtám, na které nemáme vliv. Jsou dány legislativně. Ale chceme, aby to bylo co nejrychleji,“ sdělil.
Vláda má zrušení poplatků ve svém programovém prohlášení. Okamura již dříve uvedl, že si veřejnoprávní média platí formou poplatků lidé pouze v deseti zemích EU, z nichž některé od tohoto systému hodlají také ustoupit. Proti zrušení poplatků, které se loni zvýšily na 150 korun měsíčně pro televizi a 55 korun měsíčně pro rozhlas, jsou obě média veřejné služby a opozice. Podle ní chce vláda dostat Českou televizi a Český rozhlas pod svou kontrolu.
Předseda SPD nechtěl ani v pondělí specifikovat, zda zrušení poplatků bude předcházet úprava, podle níž by od této platby byli od poloviny letošního roku osvobozeni senioři nad 75 let, nezaopatření do 26 let a firmy, což dříve navrhoval. Veřejnoprávní televize a rozhlas uvedly, že by je tento návrh připravil o třetinu příjmů, což by znamenalo omezení výroby a propouštění.
Česká televize a Český rozhlas proti zrušení poplatků argumentují mimo jiné smluvními závazky nebo nutností dodržování memorand o veřejné službě, která veřejnoprávním médiím ukládají povinnosti udržovat rozsah tvorby a investic v dalších pěti letech.