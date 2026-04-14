Klempíř představuje zákony ke změnám rozhlasových a televizních poplatků

před 8 mminutami|Zdroj: ČTK
ŽIVĚ: Brífink ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy)
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) společně s dalšími představiteli vládní koalice představuje zákony týkající se zrušení rozhlasových a televizních poplatků. O tom, že ministr zákony představí tento týden, informoval již v pondělí večer po jednání koaliční rady předseda Poslanecké sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura, který avizoval, že zákony jsou hotové.

Okamura v pondělí upozornil, že legislativní proces trvá jedenáct měsíců, pokud se do něj započtou maximální lhůty. „Termín je proto už šibeniční. Pakliže bychom to teď podali, tak nevím, jestli se to od 1. ledna stihne vzhledem k těm lhůtám, na které nemáme vliv. Jsou dány legislativně. Ale chceme, aby to bylo co nejrychleji,“ sdělil.

Návrh zákona o médiích veřejné služby
Vláda má zrušení poplatků ve svém programovém prohlášení. Okamura již dříve uvedl, že si veřejnoprávní média platí formou poplatků lidé pouze v deseti zemích EU, z nichž některé od tohoto systému hodlají také ustoupit. Proti zrušení poplatků, které se loni zvýšily na 150 korun měsíčně pro televizi a 55 korun měsíčně pro rozhlas, jsou obě média veřejné služby a opozice. Podle ní chce vláda dostat Českou televizi a Český rozhlas pod svou kontrolu.

Předseda SPD nechtěl ani v pondělí specifikovat, zda zrušení poplatků bude předcházet úprava, podle níž by od této platby byli od poloviny letošního roku osvobozeni senioři nad 75 let, nezaopatření do 26 let a firmy, což dříve navrhoval. Veřejnoprávní televize a rozhlas uvedly, že by je tento návrh připravil o třetinu příjmů, což by znamenalo omezení výroby a propouštění.

Česká televize a Český rozhlas proti zrušení poplatků argumentují mimo jiné smluvními závazky nebo nutností dodržování memorand o veřejné službě, která veřejnoprávním médiím ukládají povinnosti udržovat rozsah tvorby a investic v dalších pěti letech.

Klempíř: Sloučení České televize a rozhlasu se nechystá, poplatky se zruší
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

Aktuálně z rubriky Domácí

ÚS vyhověl stížnosti Knížáka, justice musí znovu rozhodovat o rehabilitaci

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Justice se musí znovu zabývat návrhem na jeho soudní rehabilitaci. Jde konkrétně o vazbu kvůli údajnému pokusu o poškozování zájmů Československa v cizině. Vazba trvala od 23. října 1974 do 7. února 1975. Za situace, kdy zákon umožňuje dvojí výklad, je zapotřebí zvolit ten, který je ve prospěch rehabilitace a nepřidává ke staré křivdě novou, plyne z nálezu. Jeho vyhlášení se Knížák osobně nezúčastnil.
13:46Aktualizovánopřed 3 mminutami

Poslanci by mohli v úterý projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením. Opozice s projednáním zákona o regulaci pohonných hmot ve stavu legislativní nouze nesouhlasí, opět se očekávají její snahy o doplnění či úpravy programu schůze. Koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila, že sněmovna bude moci jednat až do noci.
04:17Aktualizovánopřed 10 mminutami

Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s Pavlem

Ministerstvo obrany odmítlo, že by armádě zakázalo zveřejnění rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem, který vznikl v rámci podcastu Kamufláž. Video mělo vyjít 7. dubna, na posluchačských platformách se ale neobjevilo, protože podle webu Aktuálně.cz zasáhlo ministerstvo. Podle resortu však armáda čekala na založení nového samostatného YouTube kanálu, který doposud sdílí s ministerstvem. O vzniku kanálu se však vedou interní diskuse a armáda měla podle obrany možnost odvysílat rozhovor na tom dosavadním. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas řekl, že se k této kauze armáda zatím vyjadřovat nebude.
13:03Aktualizovánopřed 20 mminutami

První kroky k zestátnění ČEZu udělá stát na valné hromadě firmy v červnu, řekl Babiš

První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), konkrétní opatření ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí vládní plán na plné ovládnutí ČEZu, podle něj je to nutné pro lepší kontrolu vývoje cen energií a dalšího rozvoje energetického sektoru. Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029.
11:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Letošní březen je nejhorší měsíc v historii z hlediska kybernetické kriminality

Případů kybernetické kriminality v březnu meziročně přibylo o 37 procent. Kriminalisté za březen evidují rekordních 2533 případů, sdělil mluvčí Policejního prezidia ČR Ondřej Moravčík. Pro uživatele internetu jsou nejrizikovější podvodní bankéři nebo policisté. Ti od začátku roku způsobili škodu za 322 milionů korun.
12:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pospíšil svědčil v kauze Dozimetr. Nebyl si prý vědom ničeho nezákonného

Poslanec a bývalý náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) u úterního hlavního líčení v kauze Dozimetr uvedl, že si nebyl vědomý ničeho nezákonného. Dělal pouze politická rozhodnutí. Pospíšil, který se několikrát setkal s hlavním obžalovaným v případě rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP), zlínským podnikatelem Michalem Redlem, vystupuje u soudu jako svědek.
11:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoBez povolení a pod cizím jménem. Reportéři ČT rozkrývají nelegálně ordinující zubaře

V Česku nadále kvete výhodný byznys s pololegálními nebo nelegálními zubními ordinacemi. Často v nich působí lékaři, kteří nemají povolení k samostatnému výkonu zubní praxe a používají jméno, které ve skutečnosti patří jinému lékaři, jenž má vše v pořádku. Ordinace zastřešují odborní zástupci – doktoři a členové stomatologické komory, kteří bývají v důchodovém věku. Na nelegálně ordinující zubaře upozorňovali Reportéři ČT už loni na podzim. Nyní ale zjistili, že situace je ještě horší. Natáčeli Jevhenija Vachničenko a Petr Vodseďálek.
před 3 hhodinami
