Nerudová se kvůli změnám ve financování ČT a ČRo obrátila na Evropskou komisi

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla europoslankyně v ČT. České republice můžou podle ní hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz. Vládní návrh financovat veřejnoprávní média místo poplatků ze státního rozpočtu v úterý představili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.
„Já jsem se včera (v úterý) obrátila písemně na Evropskou komisi s otázkou, jakým způsobem bude postupovat, protože já mám podezření, že celý ten návrh porušuje evropské právo, takzvaný Media Freedom Act, který jasně říká, že financování médií musí být udržitelné a předvídatelné,“ sdělila Nerudová. To podle ní financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nesplňuje.
Evropská komise může podle Nerudové věc začít vyšetřovat. „Je to šetření o porušení implementace evropského práva, kde jsou poměrně vysoké pokuty,“ řekla europoslankyně. Ve hře je podle ní také porušení principu právního státu zakotveného ve smlouvě o EU. „Pokud by evropská komise konstatovala porušení tohoto principu, tak České republice hrozí zmrazení evropských peněz, evropských fondů, tak jak to Evropská komise udělala v případě Maďarska,“ doplnila Nerudová.
V Maďarsku vláda premiéra Viktora Orbána sloučila veřejnoprávní televizi, rozhlas a tiskovou agenturu MTI do státní mediální skupiny, která podle tamní opozice šířila vládní propagandu.
Vládní „osekání“ příjmů ČT a ČRo je podle Smoljaka podrazem
Podle předsedy senátní mediální komise Davida Smoljaka (STAN) je nahrazení rozhlasových a televizních poplatků financováním z rozpočtu nejhorším z možných řešení.
„Ze všech možných způsobů financování si (vláda) vybrala jednoznačně ten nejhorší,“ podotkl. „Přeřazení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet je jednoznačně podřizuje politické vůli. A někdy i politické zvůli,“ dodal Smoljak. Za naprostý podraz pak označil vládní záměr snížit příjmy České televize a rozhlasu o celkem zhruba 1,5 miliardy korun a tím snižovat úroveň jejich veřejné služby. Senát takový návrh podle Smoljaka nepodpoří. Opozice má na rozdíl od sněmovny v Senátu většinu.
Podobně se vyjádřil i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Já to považuji za zásadní ohrožení nezávislosti obou veřejnoprávních médií a ohrožení jednoho z pilířů svobodného a demokratického státu,“ uvedl Vystrčil. „Jsme připraveni v Senátu udělat všechno pro to, aby ta situace nenastala,“ dodal.
Senátor Jan Grulich (TOP 09) v této souvislosti poznamenal, že návrh má veřejnoprávní média učinit závislými na vládní koalici.
Koalice se podle Smoljaka inspirovala spíše než modelem v severských zemích praxí na Slovensku a v Maďarsku. Výsledek víkendových voleb v Maďarsku, které vyhrála opozice, ale ukázal, že ani takové znásilňování médií nepomůže vládní garnituře k tomu, aby si moc udržela navždy, konstatoval senátor.
Syndikát: Změna financování má média podřídit politické moci
Vládní návrh kritizuje mimo jiné i Syndikát novinářů ČR. Podle instituce vznikl bez širší a odborné diskuse a má obě média podřídit politické moci. Negarantuje redakční nezávislost těchto médií, ani dostatečný a stabilní zdroj příjmů, uvedl syndikát v prohlášení.
Podle něj se příjem ČT sníží o 14,7 procenta a ČRo o 16,6 procenta. Kritizuje také navrhovaný pětiprocentní limit pro valorizaci rozpočtu o inflaci. Od února 2022 do května 2023 se inflace v Česku pohybovala nad deseti procenty. Organizace upozorňuje i na to, že příští rok skončí pro obě média výjimka pro odpočet DPH, což pro obě média znamená další výpadek v řádech stamilionů korun.
Syndikát se rovněž obává, že změna financování ohrozí televizní studia ČT v Ostravě a v Brně, protože ve vládním návrhu pro ně chybí zákonná podpora. „Není v něm ustanoven dosavadní povinný pětinový podíl regionální tvorby, a to včetně 25 minut vyhrazených denně pro regionální zpravodajství a publicistiku,“ upozornila jeho předsedkyně Ivana Šuláková.
Vládní koalice označuje systém financování ČT a ČRo prostřednictví poplatků za nemoderní. Argumentuje tím, že tento systém funguje jen v deseti zemích EU ze 27. Zástupci vlády ujišťovali, že veřejnoprávní média nebudou podléhat žádnému státnímu nebo politickému subjektu.
Vedení ČT a ČRo před změnou financování varují, podle sněmovní opozice pro tak zásadní změnu neexistuje racionální důvod. Zástupci opozice hovoří o likvidaci obou médií a snahu dostat je pod politický vliv, chystají obstrukce při projednávání vládní předlohy.