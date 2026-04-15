Nerudová se kvůli změnám ve financování ČT a ČRo obrátila na Evropskou komisi


Zdroj: ČTK, ČT24
Europoslankyně Danuše Nerudová k vládnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla europoslankyně v ČT. České republice můžou podle ní hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz. Vládní návrh financovat veřejnoprávní média místo poplatků ze státního rozpočtu v úterý představili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.

„Já jsem se včera (v úterý) obrátila písemně na Evropskou komisi s otázkou, jakým způsobem bude postupovat, protože já mám podezření, že celý ten návrh porušuje evropské právo, takzvaný Media Freedom Act, který jasně říká, že financování médií musí být udržitelné a předvídatelné,“ sdělila Nerudová. To podle ní financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nesplňuje.

Evropská komise může podle Nerudové věc začít vyšetřovat. „Je to šetření o porušení implementace evropského práva, kde jsou poměrně vysoké pokuty,“ řekla europoslankyně. Ve hře je podle ní také porušení principu právního státu zakotveného ve smlouvě o EU. „Pokud by evropská komise konstatovala porušení tohoto principu, tak České republice hrozí zmrazení evropských peněz, evropských fondů, tak jak to Evropská komise udělala v případě Maďarska,“ doplnila Nerudová.

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

V Maďarsku vláda premiéra Viktora Orbána sloučila veřejnoprávní televizi, rozhlas a tiskovou agenturu MTI do státní mediální skupiny, která podle tamní opozice šířila vládní propagandu.

Vládní „osekání" příjmů ČT a ČRo je podle Smoljaka podrazem

Podle předsedy senátní mediální komise Davida Smoljaka (STAN) je nahrazení rozhlasových a televizních poplatků financováním z rozpočtu nejhorším z možných řešení.

„Ze všech možných způsobů financování si (vláda) vybrala jednoznačně ten nejhorší,“ podotkl. „Přeřazení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet je jednoznačně podřizuje politické vůli. A někdy i politické zvůli,“ dodal Smoljak. Za naprostý podraz pak označil vládní záměr snížit příjmy České televize a rozhlasu o celkem zhruba 1,5 miliardy korun a tím snižovat úroveň jejich veřejné služby. Senát takový návrh podle Smoljaka nepodpoří. Opozice má na rozdíl od sněmovny v Senátu většinu.

Podobně se vyjádřil i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Já to považuji za zásadní ohrožení nezávislosti obou veřejnoprávních médií a ohrožení jednoho z pilířů svobodného a demokratického státu,“ uvedl Vystrčil. „Jsme připraveni v Senátu udělat všechno pro to, aby ta situace nenastala,“ dodal.

Senátor Jan Grulich (TOP 09) v této souvislosti poznamenal, že návrh má veřejnoprávní média učinit závislými na vládní koalici.

Koalice se podle Smoljaka inspirovala spíše než modelem v severských zemích praxí na Slovensku a v Maďarsku. Výsledek víkendových voleb v Maďarsku, které vyhrála opozice, ale ukázal, že ani takové znásilňování médií nepomůže vládní garnituře k tomu, aby si moc udržela navždy, konstatoval senátor.

Obnovíme nezávislost veřejnoprávních médií, slíbil Magyar
Péter Magyar

Syndikát: Změna financování má média podřídit politické moci

Vládní návrh kritizuje mimo jiné i Syndikát novinářů ČR. Podle instituce vznikl bez širší a odborné diskuse a má obě média podřídit politické moci. Negarantuje redakční nezávislost těchto médií, ani dostatečný a stabilní zdroj příjmů, uvedl syndikát v prohlášení.

Podle něj se příjem ČT sníží o 14,7 procenta a ČRo o 16,6 procenta. Kritizuje také navrhovaný pětiprocentní limit pro valorizaci rozpočtu o inflaci. Od února 2022 do května 2023 se inflace v Česku pohybovala nad deseti procenty. Organizace upozorňuje i na to, že příští rok skončí pro obě média výjimka pro odpočet DPH, což pro obě média znamená další výpadek v řádech stamilionů korun.

Syndikát se rovněž obává, že změna financování ohrozí televizní studia ČT v Ostravě a v Brně, protože ve vládním návrhu pro ně chybí zákonná podpora. „Není v něm ustanoven dosavadní povinný pětinový podíl regionální tvorby, a to včetně 25 minut vyhrazených denně pro regionální zpravodajství a publicistiku,“ upozornila jeho předsedkyně Ivana Šuláková.

Vládní koalice označuje systém financování ČT a ČRo prostřednictví poplatků za nemoderní. Argumentuje tím, že tento systém funguje jen v deseti zemích EU ze 27. Zástupci vlády ujišťovali, že veřejnoprávní média nebudou podléhat žádnému státnímu nebo politickému subjektu.

Vedení ČT a ČRo před změnou financování varují, podle sněmovní opozice pro tak zásadní změnu neexistuje racionální důvod. Zástupci opozice hovoří o likvidaci obou médií a snahu dostat je pod politický vliv, chystají obstrukce při projednávání vládní předlohy.

Kdo platí, rozkazuje, míní o financování ČT a ČRo Havel. Politizace není cíl, říká Šťastný
Česká televize

Senát projedná platnost dálniční známky či právo na život off-line

ŽivěSenát projedná platnost dálniční známky či právo na život off-line

10:06Aktualizovánopřed 16 mminutami
Nerudová se kvůli změnám ve financování ČT a ČRo obrátila na Evropskou komisi

Nerudová se kvůli změnám ve financování ČT a ČRo obrátila na Evropskou komisi

před 21 mminutami
Sněmovna řeší zákon o veřejných rozpočtech

ŽivěSněmovna řeší zákon o veřejných rozpočtech

03:50Aktualizovánopřed 30 mminutami
Šéf NATO Rutte přijede ve čtvrtek za Babišem

Šéf NATO Rutte přijede ve čtvrtek za Babišem

10:59Aktualizovánopřed 34 mminutami
TV Barrandov ukončila reorganizaci a míří do konkurzu

TV Barrandov ukončila reorganizaci a míří do konkurzu

10:47Aktualizovánopřed 38 mminutami
Obnovíme nezávislost veřejnoprávních médií, slíbil Magyar

Obnovíme nezávislost veřejnoprávních médií, slíbil Magyar

11:40Aktualizovánopřed 48 mminutami
Na Slovensku se protestovalo proti zrušení korespondenční volby

Na Slovensku se protestovalo proti zrušení korespondenční volby

před 1 hhodinou
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

11:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ŽivěSenát projedná platnost dálniční známky či právo na život off-line

Senátoři mají na programu úpravu délky platnosti jednodenní dálniční známky či zakotvení ústavního práva na život off-line, na platbu v hotovosti a za zachování koruny jako české měny. Během dopoledne už podpořili například uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě. Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO) by měli ještě na středeční schůzi Senátu zdůvodnit, proč kabinet žádá o zrychlené projednání zákona o vládní regulaci cen pohonných hmot. Babiš Radiožurnálu napsal, že do Senátu nedorazí, jde podle něj o téma ministryně financí.
Nerudová se kvůli změnám ve financování ČT a ČRo obrátila na Evropskou komisi

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se kvůli návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) písemně obrátila na Evropskou komisi. Má podezření na porušení unijního práva, řekla europoslankyně v ČT. České republice můžou podle ní hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz. Vládní návrh financovat veřejnoprávní média místo poplatků ze státního rozpočtu v úterý představili zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.
ŽivěSněmovna řeší zákon o veřejných rozpočtech

Sněmovna by ve středu měla projednat v úvodním kole koaliční novelu o zpřísnění trestného činu neplacení výživného. Na programu je také návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Poslanci budou znovu hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky, novelu premiéra Andreje Babiše (ANO) jim vrátil s úpravami Senát. Na začátek programu předřadili zákon o veřejných rozpočtech. Poslanci si odhlasovali, že budou moci jednat i po 21. hodině.
Šéf NATO Rutte přijede ve čtvrtek za Babišem

Generální tajemník NATO Mark Rutte tento čtvrtek navštíví Česko. Setká se s premiérem Andrejem Babišem (ANO), na programu je společná tisková konference v 18:35. Oznámila to Aliance. Babiš bude jednat s Ruttem o českých aliančních závazcích a armádě.
TV Barrandov ukončila reorganizaci a míří do konkurzu

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024. Důvodem je propad reklamního trhu i růst cen energií, řekl vlastník televize Jan Čermák. BTS měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací.
Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka.
Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Státní zástupce podal obžalobu v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil mluvčí státního zastupitelství Praha-východ Dalibor Šelleng. V případu odsouzení hrozí obžalovanému za trestný čin týrání zvířat až šest let odnětí svobody.
Kdo platí, rozkazuje, míní o financování ČT a ČRo Havel. Politizace není cíl, říká Šťastný

Vládní koalice představila návrh, podle kterého financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) přejde na stát. Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je cílem vlády dostat média veřejné služby pod politický vliv. Řekl to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „Naším cílem nikdy nebylo jakýmkoli způsobem politizovat média veřejné služby,“ uvedl naopak ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Hosty byli také generální ředitelé ČT Hynek Chudárek a ČRo René Zavoral.
