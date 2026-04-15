Kdo platí, rozkazuje, míní o financování ČT a ČRo Havel. Politizace není cíl, říká Šťastný


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Vládní koalice představila návrh, podle kterého financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) přejde na stát. Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je cílem vlády dostat média veřejné služby pod politický vliv. Řekl to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „Naším cílem nikdy nebylo jakýmkoli způsobem politizovat média veřejné služby,“ uvedl naopak ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Hosty byli také generální ředitelé ČT Hynek Chudárek a ČRo René Zavoral.

„My jsme si dali velký pozor při přípravě celého toho zákona, aby byla zachována jasná nezávislost veřejnoprávních médií, aby byla oddělena od jakékoli moci politické,“ sdělil Šťastný. Jako příklad uvedl konstrukci rad České televize a Českého rozhlasu i jmenování ředitelů těchto organizací, které podle něj zůstávají prakticky totožné.

„Naším cílem nikdy nebylo jakýmkoli způsobem politizovat média veřejné služby. Naším cílem bylo splnit slib, který jsme dali voličům – to znamená zrušit poplatky a nahradit je platbou ze státního rozpočtu,“ sdělil Šťastný. Připustil ale, že se zákon může během legislativního procesu ještě změnit.

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

„Když převedete financování veřejnoprávních médií, médií veřejné služby, pod státní rozpočet, tak to automaticky znamená, že je dostáváte pod politický vliv,“ uvedl Havel s tím, že právě to je podle jeho názoru jednoznačným cílem vlády. „Ten kdo platí, ten rozkazuje,“ podotkl.

„Ten kdo se nebojí kritické žurnalistiky a nebojí se médií veřejné služby, nemá důvod měnit zákon o financování, respektive zrušit koncesionářské poplatky,“ sdělil Havel a dodal, že dosavadní systém financování byl funkční a zajišťoval nezávislost. „Taková média potom fungují ‚padni komu padni‘,“ dodal.

ČT a ČRo výrazně zchudnou

Kromě převedení financování médií veřejné služby na stát hodlá vládní koalice také citelně seškrtat částky, se kterými Česká televize a Český rozhlas hospodaří. Suma, kterou teď ČT ročně z poplatků získává, by měla napříště klesnout o patnáct, u rozhlasu o sedmnáct procent.

Cílem návrhu je podle generálního ředitele ČT Hynka Chudárka snížit objem peněz a vyvinout tak tlak na instituci. Miliardový škrt by měl podle něj dopad na investice, omezil by výrobu vlastních pořadů a znamenal by i propuštění. Rozhlas by podle jeho generálního ředitele Reného Zavorala musel například slučovat stanice nebo omezit počet zahraničních zpravodajů.

„My samozřejmě s takovouto částkou nemůžeme vůbec pracovat, protože bychom nebyli schopni dostát našim závazkům. Nemohli bychom více méně poskytovat veřejnou službu v tom rozsahu, který je. Nemohli bychom naplňovat uzavřené memorandum, což by samozřejmě zpochybnilo duální systém mezi komerčními vysilateli a námi,“ uvedl Chudárek.

„Já myslím, že hlavně to všechno dopadne na posluchače, kteří jsou zvyklí na tu širokou nabídku Českého rozhlasu a i na tu širokou škálu služeb, které dneska nabízíme,“ říká Zavoral.

Oba ředitelé se také shodli na tom, že koaliční návrh neobsahuje pojistky proti možnému ovládnutí a politizaci médií veřejné služby. Zákon podle nich navíc obsahuje řadu chyb.

Návrh zákona o médiích veřejné služby
(pdf, 436 kB)
Stáhnout

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěSněmovna projedná zpřísnění trestného činu neplacení výživného

Sněmovna by ve středu měla projednat v úvodním kole koaliční novelu o zpřísnění trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Poslanci budou znovu hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky, novelu premiéra Andreje Babiše (ANO) jim vrátil s úpravami Senát. Poslanci si v úvodu schůze odhlasovali, že budou moci jednat i po 21. hodině.
03:50Aktualizovánopřed 50 mminutami

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka.
07:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vláda bude zřejmě moci regulovat ceny benzinu a nafty, schválila to sněmovna

Vláda bude zřejmě moci od května regulovat ceny pohonných hmot pomocí cenového výměru vydaného jako nařízení vlády. Umožnit jí to má zákon, který v noci na středu ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Vládní předloha reaguje na současný nárůst cen benzinu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Část opozice zvolený způsob kritizovala a označovala ho mimo jiné za socialismus a návrat k centrálnímu plánování. Nesouhlasila ani se zrychleným schvalováním v režimu legislativní nouze.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Úzkost z nejisté doby sílí, potvrzují terapeuti

Problémů ve světě přibývá a s tím roste počet lidí, kteří se bojí o svoji budoucnost a bezpečí. S různými konflikty ve světě jsou Evropané stále více znepokojeni globální nestabilitou. Nejsou to však jen války, může za to také informační chaos, ekonomické obtíže nebo třeba klimatické změny. Odborníci zaznamenávají, že lidé pociťují více úzkost a s tím jsou spojené i fyzické problémy. Výjimkou nejsou ani Češi, kteří své obavy během terapií čím dál častěji zmiňují.
před 2 hhodinami

Xia, Kryšpína nebo Regulus. Odborníci posuzují neobvyklá jména pro děti

Odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd za rok 2025 vydali pro matriky 366 posudků k neobvyklým jménům. Doporučili schválit třeba jména Malachiáš, Jera nebo Christoforos. K zápisu naopak nedoporučili jména jako Gambrinus nebo Bonbóna. Od roku 2024 je možné zapisovat i zdrobnělé a domácké podoby jmen. Matriky, které ČT oslovila, o ně však velký zájem neevidují.
před 3 hhodinami

Schránku s pokladem našli mezi kameny, teď si turisté rozdělí štědré nálezné

Královéhradecký kraj vyplatí 11,7 milionu korun dvěma turistům, kteří loni nedaleko Dvora Králové nad Labem na úbočí kopce Zvičina našli zlatý poklad. Téměř šest set mincí a šperků vážilo přes pět kilogramů, podle dosavadních zjištění zlato někdo do země ukryl zřejmě v období druhé světové války. Nález zpracovávají konzervátoři, koncem roku si ho bude moci prohlédnout veřejnost. Podle odhadů jsou v tuzemsku celkem až desetitisíce amatérských hledačů, s nimiž spolupracují i profesionálové.
před 4 hhodinami

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) by rád znovu otevřel diskuzi o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka to řekl v úterý během návštěvy Izraele po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'arem. Šéf diplomacie židovského státu označil Macinku za přítele a Česko za jednoho z největších přátel Izraele na světě. Macinka se Sa'arem se rovněž poklonili obětem holocaustu v památníku Jad vašem během dne Jom ha-šoa (Den holocaustu a hrdinství).
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...