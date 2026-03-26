Předseda Rady ČT svolal mimořádné jednání. Zvažované úpravy poplatku označil za likvidační


26. 3. 2026Aktualizovánopřed 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Zvažované úpravy placení televizního poplatku, které se chystají navrhnout poslanci vládní koalice, by byly podle předsedy Rady České televize Karla Nováka pro televizi v současné podobě likvidační. Svolal proto na 8. dubna mimořádné jednání rady, kde bude situaci projednávat s vedením ČT.

O záměru rozšířit okruh lidí a dalších subjektů, kteří jsou osvobozeni od plateb veřejnoprávní televizi a rozhlasu, hovořil v pondělí předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. „I když ten návrh změny zákona ještě nebyl podán, jde o vyjádření předsedy jedné z koaličních stran a předsedy sněmovny a rada jej nemůže jen tak přejít. Pokud by byl návrh přijat, hrozí České televizi insolvence, protože nebude schopná plnit své dlouhodobé závazky,“ sdělil Novák.

Okamura zveřejnil záměr podat poslanecký návrh novely zákona, který by už od letošního července oprostil od placení koncesionářských poplatků seniory nad 75 let, nezaopatřené do 26 let, zdravotně postižené a také firmy. Podle vedení ČT by to znamenalo výpadek výběru poplatků 2,1 miliardy korun, tedy třetiny letošního očekávaného výnosu.

Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD)

Rada bude chtít podle Nováka od managementu znát čísla a návrh opatření. Finanční situace ČT by přitom podle serveru Médiář měla být jediným bodem programu mimořádného zasedání rady. O týden později má další jednání s běžnou agendou.

Okamura avizoval, že poslanecký návrh má snížit příjmy ČT a rozhlasu na úroveň roku 2024, tedy před loňským navýšením koncesionářských poplatků a okruhu poplatníků. Podle ČT by ale příjmy klesly na úroveň z roku 2008. Letos televize hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun.

Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) v úterý řekl, že poslanecký návrh na výjimky u rozhlasových a televizních poplatků ještě není hotový. Autoři chystané koaliční novely podle něj vyčíslují dopady různých variant tak, aby výpadek příjmů ČT a Českého rozhlasu nebyl vyšší, než kolik médiím přidala poslední novela.

Česká televize

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje plyn. Společnost innogy na začátku týdne zvýšila ceny některých fixovaných produktů o stovky korun, úpravu svých ceníků s fixací připravují také Pražská plynárenská a MND. Další společnosti čekají na vývoj na trhu, vyplývá z informací energetických firem pro ČTK. Rostou i ceny paliv. Ta jsou v tuzemsku nejdražší za zhruba tři a půl roku.
11:27Aktualizovánopřed 27 mminutami

13:11Aktualizovánopřed 39 mminutami

Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

Okresní soud v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek uložil podmíněný trest bývalému dozorci věznice Rýnovice. Obžalovaný byl kvůli několika konfliktům s vězněm, který nerespektoval pravidla. Soud jednačtyřicetiletého Jana Klímu potrestal tříletým trestem se zkušební dobou rovněž tři roky. Verdikt není pravomocný, Klíma se z líčení omluvil a jeho obhájce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. V případu byli spolu s Klímou obžalovaní ještě tři další bývalí dozorci, pro ně už z dřívějška platí osvobozující verdikt.
před 1 hhodinou

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na třináct stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky, a hlavně na horách má v příštích dnech padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na východě země může do pátečního rána napadnout na severním návětří hor až třicet centimetrů sněhu.
08:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ve fotbalové kauze žalobci žádají vazbu pro pět obviněných

Ve fotbalové korupční kauze podali žalobci návrh na vazbu u pěti obviněných, tři jejich návrhy projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl ve čtvrtek olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
09:07Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Osobní číslo pro každého zaměstnance. Jednotné měsíční hlášení znamená řadu změn

Od 1. dubna začne plně fungovat Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ), které by podle bývalé vládní koalice mělo zaměstnavatelům ulevit od administrativy. Nahradí totiž velké množství stávajících formulářů jediným, souhrnným měsíčním podáním. Součástí novinky je i takzvané Osobní identifikační číslo (OIČ), které dostane každý zaměstnanec a které ho pak bude provázet celý profesní život. Část firem se ale změn obává. Administrativní zátěž totiž podle nich mohou naopak zvýšit.
před 6 hhodinami

„Zmodrala a přestala dýchat.“ Fialová tramvaj napoví, jak pomoct epileptikovi

Epilepsie se může projevovat opakovanými a náhodnými záchvaty. Onemocnění má v Česku asi osmdesát tisíc lidí, rizikovou skupinou jsou děti. Řada lidí stále neví, jak správně reagovat, když se stanou svědky epileptického záchvatu. U příležitosti světového dne podpory lidí s epilepsií (takzvaný Purple Day) se cestující během čtvrteční jízdy fialovou tramvají v Praze od odborníků dozví, jak epileptický záchvat vypadá a jak správně poskytnout první pomoc.
před 8 hhodinami

Agrárníci či myslivci volají po regulaci některých chráněných živočichů

Objevuje se volání po regulaci některých chráněných nebo nepůvodních živočichů. Cílenou kontrolu například vlků nebo vyder prosazují agrárníci, myslivci, rybáři i část chovatelů. Argumentují například poklesem biodiverzity. Nejvíc je ale tíží rostoucí škody, které tato zvířata působí. Jen loni za ně ministerstvo financí vyplatilo přes 140 milionů korun, zhruba o třetinu víc než před pěti lety. Zejména ochránci přírody ale jejich prohlášení odmítají.
před 17 hhodinami
Načítání...