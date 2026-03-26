Evropská vysílací unie i novinářské organizace vyjádřily podporu českým veřejnoprávním médiím


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.

„Velmi si vážím podpory, kterou Evropská vysílací unie a další mezinárodní organizace vyjádřily českým veřejnoprávním médiím,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek, podle něhož jde o důležitý signál, že otázka stabilního a nezávislého financování není pouze národní debatou, ale tématem evropského významu.

„Za Českou televizi mohu říci, že naším dlouhodobým cílem je poskytovat veřejnosti důvěryhodný, kvalitní a nezávislý obsah. Abychom tuto roli mohli plnit i nadále, potřebujeme předvídatelné a udržitelné podmínky. Děkuji za tuto podporu a věřím, že přispěje k věcné a odpovědné diskusi o budoucnosti veřejné služby v České republice,“ doplnil Chudárek.

EBU avizovala, že je připravena přispět k jakékoli konzultaci. V době, kdy jsou důvěryhodné informace důležitější než kdy dříve, je podle Evropské vysílací unie nezbytné, aby česká veřejnoprávní média měla zajištěné stabilní, přiměřené a předvídatelné financování i odpovídající záruky nezávislosti, v souladu s evropskými standardy včetně Evropského aktu o svobodě médií.

Společné prohlášení vedle Evropské vysílací unie podepsaly také Evropská federace novinářů (European Federation of Journalists – EFJ), Nadace Spravedlnost pro novináře (Justice for Journalists Foundation – JJF), Asociace evropských novinářů (Association of European Journalists – AEJ) či Reportéři bez hranic (Reporters Without Borders – RSF).

Dalšími signatáři jsou Mezinárodní tiskový institut (International Press Institute – IPI), Mezinárodní federace novinářů (International Federation of Journalists – IFJ), Evropské centrum pro svobodu tisku a médií (European Centre for Press and Media Freedom – ECPMF), Index cenzury (Index on Censorship), Organizace médií jihovýchodní Evropy (South East Europe Media Organisation – SEEMO), Nadace Roryho Pecka (Rory Peck Trust) a Aliance veřejnoprávních médií (Public Media Alliance – PMA).

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.
Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Soudy v Brně a Zlíně poslaly do vazby čtyři obviněné ve fotbalové korupční kauze: bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše, bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu, hráče Marka Kalinu a Michala Suchého. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. S obviněními v kauze nesouhlasí primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), který chce očistit své jméno.
09:07Aktualizovánopřed 49 mminutami

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Jsou často plní života, plánů a dál bojují, přestože jsou vážně nemocní. Kniha s názvem Jenom chci bejt, kterou napsala redaktorka a dokumentaristka Lea Surovcová, nabízí rozhovory s těmi, kteří vědí, že se jejich čas krátí, nebo zažívají náročné období. Jak sama autorka dodává, kniha je velmi pozitivní a pro všechny. Surovcová se podobným tématům dlouhodobě věnuje.
před 1 hhodinou

Olomoucký soud vynesl v kauze IT zakázek znovu zprošťující rozsudek

Olomoucký krajský soud v kauze údajně zmanipulovaných třinácti veřejných zakázek na informační systémy znovu vynesl zprošťující rozsudek. V případu bylo původně obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting, na verdikt ve čtvrtek čekalo nakonec jen sedmnáct lidí, u dalších sedmi soud již dříve rozhodl o zastavení trestního stíhání pro promlčení. Rozsudek není pravomocný, žalobce se na místě odvolal.
15:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Církev vyzvedla urnu s ostatky kněze Drboly, připravuje oslavy blahořečení

Zástupci církve, notářka, soudní lékař a archeolog na hřbitově ve Starovičkách na Břeclavsku vyzvedli urnu s předpokládanými ostatky Václava Drboly, který byl spolu s Janem Bulou zavražděn po vykonstruovaném procesu v 50. letech. Drbolův popel bude uložen v relikviáři spolu s částí Bulova primičního ornátu. Jeho ostatky totiž dosud nebyly nalezeny. Slavnost blahořečení obou kněží se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti.
před 2 hhodinami

Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje plyn. Společnost innogy na začátku týdne zvýšila ceny některých fixovaných produktů o stovky korun, úpravu svých ceníků s fixací připravují také Pražská plynárenská a MND. Další společnosti čekají na vývoj na trhu, vyplývá z informací energetických firem pro ČTK. Rostou i ceny paliv. Ta jsou v tuzemsku nejdražší za zhruba tři a půl roku.
11:27Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Předseda Rady ČT svolal mimořádné jednání. Zvažované úpravy poplatku označil za likvidační

Zvažované úpravy placení televizního poplatku, které se chystají navrhnout poslanci vládní koalice, by byly podle předsedy Rady České televize Karla Nováka pro televizi v současné podobě likvidační. Svolal proto na 8. dubna mimořádné jednání rady, kde bude situaci projednávat s vedením ČT.
13:11Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

Okresní soud v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek uložil podmíněný trest bývalému dozorci věznice Rýnovice. Obžalovaný byl kvůli několika konfliktům s vězněm, který nerespektoval pravidla. Soud jednačtyřicetiletého Jana Klímu potrestal tříletým trestem se zkušební dobou rovněž tři roky. Verdikt není pravomocný, Klíma se z líčení omluvil a jeho obhájce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. V případu byli spolu s Klímou obžalovaní ještě tři další bývalí dozorci, pro ně už z dřívějška platí osvobozující verdikt.
před 5 hhodinami
