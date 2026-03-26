Evropská vysílací unie i novinářské organizace vyjádřily podporu českým veřejnoprávním médiím

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.
„Velmi si vážím podpory, kterou Evropská vysílací unie a další mezinárodní organizace vyjádřily českým veřejnoprávním médiím,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek, podle něhož jde o důležitý signál, že otázka stabilního a nezávislého financování není pouze národní debatou, ale tématem evropského významu.
„Za Českou televizi mohu říci, že naším dlouhodobým cílem je poskytovat veřejnosti důvěryhodný, kvalitní a nezávislý obsah. Abychom tuto roli mohli plnit i nadále, potřebujeme předvídatelné a udržitelné podmínky. Děkuji za tuto podporu a věřím, že přispěje k věcné a odpovědné diskusi o budoucnosti veřejné služby v České republice,“ doplnil Chudárek.
EBU avizovala, že je připravena přispět k jakékoli konzultaci. V době, kdy jsou důvěryhodné informace důležitější než kdy dříve, je podle Evropské vysílací unie nezbytné, aby česká veřejnoprávní média měla zajištěné stabilní, přiměřené a předvídatelné financování i odpovídající záruky nezávislosti, v souladu s evropskými standardy včetně Evropského aktu o svobodě médií.
Společné prohlášení vedle Evropské vysílací unie podepsaly také Evropská federace novinářů (European Federation of Journalists – EFJ), Nadace Spravedlnost pro novináře (Justice for Journalists Foundation – JJF), Asociace evropských novinářů (Association of European Journalists – AEJ) či Reportéři bez hranic (Reporters Without Borders – RSF).
Dalšími signatáři jsou Mezinárodní tiskový institut (International Press Institute – IPI), Mezinárodní federace novinářů (International Federation of Journalists – IFJ), Evropské centrum pro svobodu tisku a médií (European Centre for Press and Media Freedom – ECPMF), Index cenzury (Index on Censorship), Organizace médií jihovýchodní Evropy (South East Europe Media Organisation – SEEMO), Nadace Roryho Pecka (Rory Peck Trust) a Aliance veřejnoprávních médií (Public Media Alliance – PMA).