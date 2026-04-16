Poslanci budou na mimořádné schůzi řešit ceny pohonných hmot či veřejnoprávní média


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Poslanci se sejdou ve čtvrtek dopoledne k cenám pohonných hmot, řešit mají také budoucnost veřejnoprávních médií. K tématům mimořádné schůze svolané z podnětu opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 patří také bezpečnost a evropské dotace. Očekává se, že poslanecké jednání skončí bez výsledku.

Opoziční politiky se ohradili proti tomu, že po úvodním slovu zástupce navrhovatelů schůze mají přednostně vystoupit dvě desítky představitelů vládního tábora včetně ministrů, a ovládnout tak debatu. Témata z mimořádné schůze se proto opoziční poslanci snažili zařadit tento týden do programu schůze řádné, ovšem neuspěli.

Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden
Plán uspořádat mimořádnou schůzi se objevil na konci března, kdy uplynulo prvních 100 dnů od ustavení kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Body navrhovaného programu svolavatelé nazvali „zdražování cen pohonných hmot i potravin a hrozba inflace, ohrožení nezávislého fungování České televize a Českého rozhlasu, bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše (ANO) a riziko ztráty evropských dotací kvůli kauzám Babišovy vlády“.

Předpokládá se, že po vystoupení řečníků s přednostním právem sněmovna navrhovaný program schůze kvůli postoji koaliční většiny neschválí. Je ale také možné, že poslanci dnes o programu hlasovat nebudou. Vystoupení k němu se mohou protáhnout až do konce jednacího dne v 21:00. Schůze bude v takovém případě přerušena a poslanci se k ní už pravděpodobně nevrátí.

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

Čeští krajané v Chile požádali Pavla o podporu změny zákona o státním občanství

Prezident Petr Pavel se v Chile setkal s českými krajany. Zástupci krajanského spolku jej na akci na české ambasádě požádali o podporu změny zákona o státním občanství, který podle nich omezuje právo žádat o české občanství potomkům Čechů, kteří se narodili mimo území Československa mezi roky 1949 a 1969. Omezení podle nich dopadá na potomky krajanů v Chile.
před 2 hhodinami

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

Poslanecká sněmovna ve středu schválila zavedení významného Dne české vlajky, tedy novelu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zamítla návrh Senátu, který místo toho jen upravoval název svatováclavského svátku. Zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku má od roku 2029 nový digitální informační systém. Vládní návrh nového cizineckého zákona podpořili poslanci v úvodním kole. Předtím se ve druhém čtení zabývali zákonem o veřejných rozpočtech. Ve druhém čtení projednala komora i novelu zákona o podpoře bydlení. Zákonodárci si odhlasovali, že budou moci jednat i po 21. hodině.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

Senátoři ve středu večer odhlasovali, že zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot projednají ve zrychleném režimu na schůzi příští středu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) jim sdělila, že cílem normy není nahrazovat tržní mechanismy. Senát také schválil, že jednodenní dálniční známka možná bude nově platit celých 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Během dopoledne podpořila horní komora uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě, večer pak uzákonění Dne Orla jako významného dne.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, následuje tak další tuzemské firmy

Další česká firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, která patří k nejvýznamnějším v Evropě. Od středy se na ní začalo obchodovat s akciemi Coltu CZ. Zbrojovka tak následuje ty tuzemské společnosti, které zamířily na zahraniční trhy už dříve. Podle generálního ředitele Colt CZ Group Radka Musila jde o důležitý milník pro firmu.
před 8 hhodinami

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
před 10 hhodinami

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka. Pavel v závěru návštěvy Argentiny ocenil, že je šéf tuzemské diplomacie konzistentní v ochraně svobody slova.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Rutte přijede za Babišem. Podle Pavla by tím mohl signalizovat problém

Generální tajemník NATO Mark Rutte tento čtvrtek navštíví Česko, setká se s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle předsedy vlády se bude jednání týkat NATO, armády či českých aliančních závazků. Rutte přijede do Prahy necelé tři měsíce před plánovaným summitem NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel uvedl, že generální tajemník NATO většinou před summitem kontaktuje země, kde by mohl být problém.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
