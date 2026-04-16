Poslanci budou na mimořádné schůzi řešit ceny pohonných hmot či veřejnoprávní média

Poslanci se sejdou ve čtvrtek dopoledne k cenám pohonných hmot, řešit mají také budoucnost veřejnoprávních médií. K tématům mimořádné schůze svolané z podnětu opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 patří také bezpečnost a evropské dotace. Očekává se, že poslanecké jednání skončí bez výsledku.
Opoziční politiky se ohradili proti tomu, že po úvodním slovu zástupce navrhovatelů schůze mají přednostně vystoupit dvě desítky představitelů vládního tábora včetně ministrů, a ovládnout tak debatu. Témata z mimořádné schůze se proto opoziční poslanci snažili zařadit tento týden do programu schůze řádné, ovšem neuspěli.
Plán uspořádat mimořádnou schůzi se objevil na konci března, kdy uplynulo prvních 100 dnů od ustavení kabinetu ANO, SPD a Motoristů. Body navrhovaného programu svolavatelé nazvali „zdražování cen pohonných hmot i potravin a hrozba inflace, ohrožení nezávislého fungování České televize a Českého rozhlasu, bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše (ANO) a riziko ztráty evropských dotací kvůli kauzám Babišovy vlády“.
Předpokládá se, že po vystoupení řečníků s přednostním právem sněmovna navrhovaný program schůze kvůli postoji koaliční většiny neschválí. Je ale také možné, že poslanci dnes o programu hlasovat nebudou. Vystoupení k němu se mohou protáhnout až do konce jednacího dne v 21:00. Schůze bude v takovém případě přerušena a poslanci se k ní už pravděpodobně nevrátí.