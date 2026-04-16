Na summit NATO mají jet podle vládního usnesení Babiš, Macinka a Zůna

Armádní letadlo mířící na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře vyčlenila vláda pro premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministry zahraničí Petra Macinku (Motoristé) a obrany Jaromíra Zůnu (za SPD). Vyplývá to z přílohy usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. O vedení delegace usiluje prezident Petr Pavel. Babiš v pondělí řekl, je nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací. Podle Pavla by mohl jet on i Babiš, sejde se s ním příští týden.
Schválený rozpis cest armádních letadel zahrnuje například Babišovu pětidenní cestu do Vietnamu a na Filipíny v druhé polovině listopadu či jeho dubnovou návštěvu v Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu. Pavel by měl do července letět do Chorvatska, na Slovensko, do Rumunska a Estonska. V seznamu účastníků letu na summit v Ankaře naopak uvedený není.
Babiš po pondělním jednání vlády opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se summit koná až za tři měsíce. Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se bude v druhé polovině května probírat agenda summitu.
Kabinet se však tentýž den zabýval cestou ve svém usnesení a uložil Zůnovi leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečit.
Pavel: Můžeme jet oba
Prezident Pavel v rozhovoru pro čtvrteční vydání týdeníku Reflex uvedl, že Babiš může na summitu hájit výdaje Česka na obranu, prezident se může i bez mandátu od vlády zúčastnit neformální části, tedy večeře hlav států. S Babišem se Pavel setká 22. či 24. dubna, uvedl.
„Nakonec třeba na summit opravdu pojede Andrej Babiš i já a bude to on, kdo pozici vlády představí, protože si myslí, že je schopen spojence, či dokonce (amerického prezidenta) Donalda Trumpa přesvědčit, že vládou navržený rozpočet splňuje podmínky závazků. Já si myslím, že v tom se mýlí a že mu Trump nebude věnovat ani chvilku pozornosti,“ řekl Pavel.
Výdaje Česka na obranu budou letos podle Pavla pod dvěma procenty hrubého domácího produktu (HDP), tedy závazkem vůči NATO. „Není na mně, abych premiéra vyváděl z omylu, že přístup vlády je zdůvodnitelný a schválitelný a že mu tam na to všichni kývnou. Obávám se, že za současné situace to vzbudí nevoli a nepochopení, v lepším případě lhostejnost,“ doplnil prezident.
Pavel by na summitu prezentoval pozici vlády, nic jiného nelze, uvedl. „I kdybych na hlavním jednání měl být já, nebudu tvrdit, že vláda neplní závazek, ale že dle stanoviska vlády jsou výdaje na obranu ‚takové a takové a zde je jejich obsah‘,“ řekl. Prezident podle něj na summitu NATO nemůže mít jiný zájem, než má vláda, tedy obranyschopnost Česka a efektivitu bezpečnosti občanů. Vítá ale, bude-li tam prezentovat pozici vlády Babiš ve formální části věnované výdajům na obranu.
Při večeři hlav států se podle Pavla vede strategická debata na téma evropské a euroatlantické bezpečnosti. „V ní, troufám si říci, a snad to nezpochybní ani Andrej Babiš, jsem přece jen lépe kvalifikován a těmto otázkám se věnuji o něco déle,“ podotkl Pavel.
Pavel už minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace. V rozhovoru pro Reflex nyní připomněl, že prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil a z titulu funkce má bezpečnostní i zahraniční politiku tak či tak i ve své agendě.
„Z tohoto pohledu nevidím jediný racionální důvod, proč by vláda měla zavedenou dělbu práce premiéra a prezidenta měnit,“ zopakoval. To ale podle něj nevylučuje účast ministrů obrany a zahraničí, protože na summitu také mají své panely a legitimně tam patří. „Uvedené zvyklosti mají oporu i ve znění ústavy, podle níž navenek zastupuje zemi prezident. Proto ve věci nevidím žádný rozpor, kromě toho, který uměle vyvolává ministr zahraničí,“ doplnil.
Věc dál nechce řešit přes média. Téma patří mezi prezidenta a premiéra a Pavel se o něm nebude bavit s ministrem zahraničí Macinkou (Motoristé), protože tomu to nepřísluší a ve věci je pouze vykonavatelem, dodal prezident. Macinka je podřízený premiérovi, který plně odpovídá za chod vlády i ministerstva zahraničí, uvedl Pavel.
Opozice: Spor ilustruje vládní chaos
Podle opozičních stran je spor o účast na summitu ukázkou chaosu vlády ANO, SPD a Motoristů. Stojí za tím, aby v Ankaře zastupoval Česko prezident Pavel. Zástupci stran to uvedli před mimořádným jednáním sněmovny, na němž chtějí probrat mimo jiné bezpečnostní kroky Babišova kabinetu.
Podle poslankyně STAN Věry Kovářové by mohl generální tajemník Aliance Mark Rutte, který má ve čtvrtek večer jednat s Babišem ve Strakově akademii, Pavlovy zkušenosti potřebovat na summitu pro dohadování o budoucnosti NATO v souvislosti s výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Za nepřijatelnou označil případnou neúčast Pavla na summitu předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Zdůraznil, že až na prezidenta Miloše Zemana, který požádal o zastoupení na summitu Petra Fialu (ODS), vedly vždy delegace na předchozích summitech hlavy státu. Prezidentova neúčast může být podle něj ze strany vlády odůvodnitelná jedině tím, že se obává, aby Pavel na fóru neřekl, jak je to s výší českých obranných výdajů.