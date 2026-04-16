Na summit NATO mají jet podle vládního usnesení Babiš, Macinka a Zůna


před 1 hhodinou

Armádní letadlo mířící na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře vyčlenila vláda pro premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministry zahraničí Petra Macinku (Motoristé) a obrany Jaromíra Zůnu (za SPD). Vyplývá to z přílohy usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. O vedení delegace usiluje prezident Petr Pavel. Babiš v pondělí řekl, je nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací. Podle Pavla by mohl jet on i Babiš, sejde se s ním příští týden.

Schválený rozpis cest armádních letadel zahrnuje například Babišovu pětidenní cestu do Vietnamu a na Filipíny v druhé polovině listopadu či jeho dubnovou návštěvu v Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu. Pavel by měl do července letět do Chorvatska, na Slovensko, do Rumunska a Estonska. V seznamu účastníků letu na summit v Ankaře naopak uvedený není.

Babiš po pondělním jednání vlády opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se summit koná až za tři měsíce. Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se bude v druhé polovině května probírat agenda summitu.

Kabinet se však tentýž den zabýval cestou ve svém usnesení a uložil Zůnovi leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečit.

Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš
Pavel: Můžeme jet oba

Prezident Pavel v rozhovoru pro čtvrteční vydání týdeníku Reflex uvedl, že Babiš může na summitu hájit výdaje Česka na obranu, prezident se může i bez mandátu od vlády zúčastnit neformální části, tedy večeře hlav států. S Babišem se Pavel setká 22. či 24. dubna, uvedl.

„Nakonec třeba na summit opravdu pojede Andrej Babiš i já a bude to on, kdo pozici vlády představí, protože si myslí, že je schopen spojence, či dokonce (amerického prezidenta) Donalda Trumpa přesvědčit, že vládou navržený rozpočet splňuje podmínky závazků. Já si myslím, že v tom se mýlí a že mu Trump nebude věnovat ani chvilku pozornosti,“ řekl Pavel.

Výdaje Česka na obranu budou letos podle Pavla pod dvěma procenty hrubého domácího produktu (HDP), tedy závazkem vůči NATO. „Není na mně, abych premiéra vyváděl z omylu, že přístup vlády je zdůvodnitelný a schválitelný a že mu tam na to všichni kývnou. Obávám se, že za současné situace to vzbudí nevoli a nepochopení, v lepším případě lhostejnost,“ doplnil prezident.

Pavel by na summitu prezentoval pozici vlády, nic jiného nelze, uvedl. „I kdybych na hlavním jednání měl být já, nebudu tvrdit, že vláda neplní závazek, ale že dle stanoviska vlády jsou výdaje na obranu ‚takové a takové a zde je jejich obsah‘,“ řekl. Prezident podle něj na summitu NATO nemůže mít jiný zájem, než má vláda, tedy obranyschopnost Česka a efektivitu bezpečnosti občanů. Vítá ale, bude-li tam prezentovat pozici vlády Babiš ve formální části věnované výdajům na obranu.

Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi
Při večeři hlav států se podle Pavla vede strategická debata na téma evropské a euro­atlantické bezpečnosti. „V ní, troufám si říci, a snad to nezpochybní ani Andrej Babiš, jsem přece jen lépe kvalifikován a těmto otázkám se věnuji o něco déle,“ podotkl Pavel.

Pavel už minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace. V rozhovoru pro Reflex nyní připomněl, že prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil a z titulu funkce má bezpečnostní i zahraniční politiku tak či tak i ve své agendě.

„Z tohoto pohledu nevidím jediný racionální důvod, proč by vláda měla zavedenou dělbu práce premiéra a prezidenta měnit,“ zopakoval. To ale podle něj nevylučuje účast ministrů obrany a zahraničí, protože na summitu také mají své panely a legitimně tam patří. „Uvedené zvyklosti mají oporu i ve znění ústavy, podle níž navenek zastupuje zemi prezident. Proto ve věci nevidím žádný rozpor, kromě toho, který uměle vyvolává ministr zahraničí,“ doplnil.

Uměle vytvořený problém, říká ke sporu ohledně účasti na summitu NATO Kysela
Události, komentáře: Přípravy na summit NATO

Věc dál nechce řešit přes média. Téma patří mezi prezidenta a premiéra a Pavel se o něm nebude bavit s ministrem zahraničí Macinkou (Motoristé), protože tomu to nepřísluší a ve věci je pouze vykonavatelem, dodal prezident. Macinka je podřízený premiérovi, který plně odpovídá za chod vlády i ministerstva zahraničí, uvedl Pavel.

Opozice: Spor ilustruje vládní chaos

Podle opozičních stran je spor o účast na summitu ukázkou chaosu vlády ANO, SPD a Motoristů. Stojí za tím, aby v Ankaře zastupoval Česko prezident Pavel. Zástupci stran to uvedli před mimořádným jednáním sněmovny, na němž chtějí probrat mimo jiné bezpečnostní kroky Babišova kabinetu.

Podle poslankyně STAN Věry Kovářové by mohl generální tajemník Aliance Mark Rutte, který má ve čtvrtek večer jednat s Babišem ve Strakově akademii, Pavlovy zkušenosti potřebovat na summitu pro dohadování o budoucnosti NATO v souvislosti s výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Za nepřijatelnou označil případnou neúčast Pavla na summitu předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Zdůraznil, že až na prezidenta Miloše Zemana, který požádal o zastoupení na summitu Petra Fialu (ODS), vedly vždy delegace na předchozích summitech hlavy státu. Prezidentova neúčast může být podle něj ze strany vlády odůvodnitelná jedině tím, že se obává, aby Pavel na fóru neřekl, jak je to s výší českých obranných výdajů.

Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem
Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

Jihomoravská rada odvolala šéfa znojemské nemocnice, nezajistil prý chod interny

před 11 mminutami
Opozice škodí Česku a není možné s ní diskutovat, prohlásil Babiš

ŽivěOpozice škodí Česku a není možné s ní diskutovat, prohlásil Babiš

04:15Aktualizovánopřed 14 mminutami
Osudová noc. Během katastrofy v Černobylu se stala spousta chyb

Osudová noc. Během katastrofy v Černobylu se stala spousta chyb

před 4 hhodinami
Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady

Lidé kapitulují před AI, varuje výzkum před dalekosáhlými dopady

před 6 hhodinami
Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

před 7 hhodinami
Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ceny benzinu a nafty poprvé od začátku bojů v Íránu klesly

Průměrná cena pohonných hmot v Česku v mezitýdenním srovnání poprvé od počátku bojů na Blízkém východě klesla. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 41,37 koruny, před týdnem byl o 26 haléřů dražší. Nafta od té doby zlevnila o 3,72 koruny na průměrných 44,51 koruny za litr, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
11:37Aktualizovánopřed 9 mminutami

ŽivěOpozice škodí Česku a není možné s ní diskutovat, prohlásil Babiš

Opozice nemá nápady ani osobnosti, škodí Česku a není možné s ní diskutovat, prohlásil ve sněmovně premiér Andrej Babiš (ANO). Od mimořádné schůze, kterou opozice svolala k debatě o cenách pohonných hmot, budoucnosti veřejnoprávních médií, bezpečnosti a evropským dotacím, očekává politické divadlo. Vláda by podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky neměla přijímat chaotická a nepromyšlená opatření ve vztahu k hrozící inflaci a zajištění bezpečnosti země. Měla by se také vzdát snah o omezování nezávislosti médií, řekl Kupka v úvodu schůze. Očekává se, že jednání skončí bez výsledku.
04:15Aktualizovánopřed 14 mminutami

Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru ve zbrojovce bude převezena do Česka

Američanka zadržená na Slovensku v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky bude ve čtvrtek předána do Česka. ČT to potvrdil mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac. Žena před dvěma dny s vydáním souhlasila. Krajský soud v Bratislavě ji nejprve poslal po jejím zadržení na Slovensku do předběžné vazby. Pardubický soud pak zřejmě bude rozhodovat o uvalení vazby v Česku, dosud v případu poslal do vazby pět lidí.
10:59Aktualizovánopřed 52 mminutami

před 1 hhodinou

O víkendu bude až dvacet stupňů, poté se ochladí

O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem dvaceti stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 4 hhodinami

VideoGenerace si někdy přestávají rozumět, říkají k proměnám češtiny jayzykovědci

Odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd (ÚJČ) už přes osmdesát let zkoumají vývoj slovní zásoby českého jazyka. Třeba to, jak do češtiny pronikají cizí slova nebo jak mluvu mladých ovlivňuje internet. Vývoj a proměna jazyka je podle nich naprosto přirozená. „V poválečném období měl vliv na češtinu ruský jazyk, v současné době určitě jazykem číslo jedna, který má vliv na češtinu, je angličtina,“ přibližuje Michaela Lišková z oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ. Problém je podle jazykovědců v tom, že někdy si generace mezi sebou přestávají rozumět.
před 5 hhodinami

Banky poskytly v březnu hypotéky za 55,4 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než před měsícem a o 69 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,43 procenta z únorových 4,46 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
před 7 hhodinami

Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba

Přibývá neurodegenerativních onemocnění. Jen počet případů Parkinsonovy choroby za posledních třicet let stoupl celosvětově o tři sta procent. Tempo předčilo i predikce lékařů spojené se stárnutím populace. V Česku je také zhruba pětaosmdesát tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou. Někteří z nich by mohli ještě letos dostat nové moderní léky, vhodné budou pro lidi na začátku onemocnění. Čeká se ale na povolení regulačních orgánů a stanovení úhrady z veřejného zdravotního pojištění.
před 7 hhodinami
