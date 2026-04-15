Macinka zveřejnil rozhovor armády s prezidentem Pavlem


15. 4. 2026Aktualizovánopřed 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, uvedl k příspěvku Macinka.

Rozhovor vznikl v rámci armádního podcastu Kamufláž. Video zveřejněné Macinkou mělo podle avizovaných informací vyjít na sociálních sítích 7. dubna, na posluchačských platformách se ale neobjevilo. Podle webu Aktuálně.cz zasáhlo ministerstvo.

Úřad následně odmítl, že zveřejnění zakázal. Argumentoval dosud nejasně nastavenou komunikací Armády ČR. Hrad označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil.

„Lepší lidé z pražské kavárny se pohoršují nad odpudivou cenzurou prezidenta. Opozice bez tématu se dožaduje interview svého lídra. Kvalitní média nejsou schopna se rozhovoru dopátrat, aby mohla dále předat hluboké myšlenky, které v něm nepochybně zazněly,“ uvedl Macinka, který má s prezidentem vyhrocené vztahy.

Ministerstvo podle něj nemělo problém video poskytnout. „Takže vlastně stačilo se jen zeptat,“ doplnil ministr na facebooku.

Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s Pavlem
Petr Pavel

Vyhrocené vztahy

Vztahy mezi Macinkou a Pavlem jsou vyhrocené od doby, kdy prezident odmítl kandidáta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem a později zveřejnil textové zprávy Macinky adresované poradci hlavy státu Petru Kolářovi, které pokládal za nepřípustné vydírání.

V poslední době se oba politici dostali do sporu také kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku. Ministerstvo zahraničních věcí se nedávno ohradilo také proti kritickým výrokům prezidenta Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Už za minulé vlády mělo ministerstvo obrany s armádou spor o komunikaci na sociálních sítích. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dříve uvedl, že tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) zásadně nesouhlasila se vznikem jeho oficiálního účtu na síti X. Černochová se proti takové interpretaci ohradila.

Výběr redakce

03:50Aktualizovánopřed 51 mminutami
02:08Aktualizovánopřed 55 mminutami
07:34Aktualizovánopřed 59 mminutami
06:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
03:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněmovna by ve středu měla projednat v úvodním kole koaliční novelu o zpřísnění trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Poslanci budou znovu hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky, novelu premiéra Andreje Babiše (ANO) jim vrátil s úpravami Senát.
03:50Aktualizovánopřed 51 mminutami

07:34Aktualizovánopřed 59 mminutami

Vláda bude zřejmě moci od května regulovat ceny pohonných hmot pomocí cenového výměru vydaného jako nařízení vlády. Umožnit jí to má zákon, který v noci na středu ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Vládní předloha reaguje na současný nárůst cen benzinu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Část opozice zvolený způsob kritizovala a označovala ho mimo jiné za socialismus a návrat k centrálnímu plánování. Nesouhlasila ani se zrychleným schvalováním v režimu legislativní nouze.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Úzkost z nejisté doby sílí, potvrzují terapeuti

Problémů ve světě přibývá a s tím roste počet lidí, kteří se bojí o svoji budoucnost a bezpečí. S různými konflikty ve světě jsou Evropané stále více znepokojeni globální nestabilitou. Nejsou to však jen války, může za to také informační chaos, ekonomické obtíže nebo třeba klimatické změny. Odborníci zaznamenávají, že lidé pociťují více úzkost a s tím jsou spojené i fyzické problémy. Výjimkou nejsou ani Češi, kteří své obavy během terapií čím dál častěji zmiňují.
před 1 hhodinou

Xia, Kryšpína nebo Regulus. Odborníci posuzují neobvyklá jména pro děti

Odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd za rok 2025 vydali pro matriky 366 posudků k neobvyklým jménům. Doporučili schválit třeba jména Malachiáš, Jera nebo Christoforos. K zápisu naopak nedoporučili jména jako Gambrinus nebo Bonbóna. Od roku 2024 je možné zapisovat i zdrobnělé a domácké podoby jmen. Matriky, které ČT oslovila, o ně však velký zájem neevidují.
před 2 hhodinami

Schránku s pokladem našli mezi kameny, teď si turisté rozdělí štědré nálezné

Královéhradecký kraj vyplatí 11,7 milionu korun dvěma turistům, kteří loni nedaleko Dvora Králové nad Labem na úbočí kopce Zvičina našli zlatý poklad. Téměř šest set mincí a šperků vážilo přes pět kilogramů, podle dosavadních zjištění zlato někdo do země ukryl zřejmě v období druhé světové války. Nález zpracovávají konzervátoři, koncem roku si ho bude moci prohlédnout veřejnost. Podle odhadů jsou v tuzemsku celkem až desetitisíce amatérských hledačů, s nimiž spolupracují i profesionálové.
před 2 hhodinami

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) by rád znovu otevřel diskuzi o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka to řekl v úterý během návštěvy Izraele po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'arem. Šéf diplomacie židovského státu označil Macinku za přítele a Česko za jednoho z největších přátel Izraele na světě. Macinka se Sa'arem se rovněž poklonili obětem holocaustu v památníku Jad vašem během dne Jom ha-šoa (Den holocaustu a hrdinství).
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Úřad ukázal mapu akceleračních zón. Je jich méně, než se původně plánovalo

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo mapu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, které mají v budoucnu urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Napříč Českem jde o 94 oblastí, což je o 16 méně oproti původnímu záměru. Podle vládních představitelů jde zatím pouze o pracovní návrh, ke kterému se ještě mohou vyjádřit kraje, obce i veřejnost.
před 11 hhodinami
Načítání...