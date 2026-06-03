Sněmovna bude pokračovat ve schvalování změn v pomoci lidem v bytové nouzi

Sněmovna bude ve středu pokračovat ve schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce, které přerušila minulý týden. Část opozice se obává jejich přetížení a destrukce podpory bydlení. Odpoledne začnou poslanci projednávat návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb.
Úřady práce mají v bydlení nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Vládní novela by mohla po celkové úpravě také rozšířit poradenská místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností.
Předloha o podpoře bydlení původně počítala pouze se zacílením pomoci na lidi ohrožené bytovou nouzí, kteří mají k danému regionu vazbu. Sněmovna by měla tuto část vypustit. Přístup k poradenství by tak mohl mít kdokoli, jak to zákon předpokládá teď.
Přenesení některých pravomocí na úřad práce má podle zdůvodnění odstranit duplicity, snížit administrativu a zrychlit řízení. Celkový pozměňovací návrh také umožní úřadům práce v nezbytných případech uskutečnit prověřování, při kterém zjistí bytovou situaci žadatele a členů jeho domácnosti.
Obnovu elektronické evidence tržeb od příštího roku, byť v upravené podobě, vláda zdůvodňuje narovnáním podnikatelského prostředí a přínosem kolem čtrnácti miliard korun ročně do veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy (ODS) a snížení daně z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje v restauracích.