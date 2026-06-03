Odbory na Úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agend stávkovou pohotovost


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Odborová organizace na Úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agend v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. Reorganizace plánovaná od začátku července dle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy.

Pokud Úřad vlády podepíše delimitační protokoly s ministerstvy o převodu příslušných odborů, jsou odbory připraveny vyhlásit stávku. Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha rozhodnutí odborů respektuje. Jejich obavy ale nejsou namístě, sdělila ČTK. K dalšímu jednání se s nimi sejde ve čtvrtek ráno.

Odboráři už dříve upozornili na to, že s nimi jejich nadřízení chystané změny v organizační struktuře předem neprojednali, což může být v rozporu se zákonem o státní službě.

„Odborová organizace Straka se stávkovou pohotovostí připojuje k obavám vyjádřených odbornou veřejností, která v posledních dnech opakovaně upozorňuje na rizika spojená s přesunem agend,“ vysvětlila odborová organizace Strakovy akademie.

„Výsledkem provedených změn bude naopak posílení těchto agend a jejich efektivnější ukotvení do budoucna, navíc se jim garantuje zachování platových podmínek. Na zítřek (čtvrtek) na 07:00 je pozvu k dalšímu jednání,“ sdělila ve středu ráno Bartha.

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku
Ilustrační foto: Vyloučená lokalita v Předlicích v Ústí nad Labem (srpen 2024)

Ministři spravedlnosti, kultury, práce a zdravotnictví by měli s vedoucí Úřadu vlády uzavřít do 5. června protokol o předání přesouvaných odborů a oddělení včetně lidí, projektů a peněz.

Důsledkem přesunu části agend z Úřadu vlády na ministerstva může být dle odborové organizace „faktická destrukce výkonu“ v oblastech, které se týkají zranitelných skupin obyvatel, ochrany základních práv a plnění závazků státu. Cílem stávkové pohotovosti je zabránit nevratným krokům vedoucím k přesunu či oslabení dotčených agend.

Připravenost vyhlásit stávku

„Zachování jejich odborného a efektivního výkonu je podle odborové organizace možné pouze při ponechání příslušných odborů na Úřadu vlády České republiky a zachování stávajících garancí nadresortnosti,“ uvedli odboráři.

V případě, že Úřad vlády ČR podepíše delimitační protokoly, je odborová organizace připravena vyhlásit stávku s cílem dosáhnout svých požadavků, tedy především zastavit přípravy reorganizace a zahájit s vedení úřadu dialog.

„Stávka není naším cílem. Je to krajní prostředek. Naším cílem je, aby se vedení Úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agend státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce i důstojné pracovní podmínky,“ řekl za odborovou organizaci Ondřej Medal.

O převedení odborů a oddělení, která se zaměřují na protidrogovou politiku, lidská práva či menšiny, rozhodla vláda v květnu. Návrh s přesunem agend, který předložili Bartha a premiér Andrej Babiš (ANO), vzbudil kritiku odborníků i dotčených zaměstnanců. Poukazují na to, že je potřeba nadresortní řízení, podle kabinetu bude ale fungování v novém systému efektivnější. V pondělí kvůli přesunu agend stávkovali odborníci na závislosti a sociální začleňování.

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Tisková konference Odborů Agentury pro sociální začleňování ke stávce

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