Hrad a Černínský palác se střetly kvůli výrokům na adresu Trumpa

Prezident Petr Pavel dává dlouhodobě a jasně najevo, že mu záleží na dobrých vztazích se Spojenými státy a na jednotě a věrohodnosti NATO, řekl mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář. Reagoval tak na prohlášení českého ministerstva zahraničí (MZV), v němž se distancovalo od Pavlových kritických slov na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa a zdůraznilo, že se nejedná o oficiální pozici české vlády.
Pavel ve společném rozhovoru s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou pro Seznam Zprávy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze tento týden řekl, že NATO je postaveno na dvou základních pilířích – na principu odstrašení a na efektivní obraně.
„V okamžiku, kdy začneme zpochybňovat Alianci jako jednotný celek připravený konat společně a velice rozhodně, pak samozřejmě ta její role se ztrácí. A je potřeba říci, že Donald Trump pro snížení důvěryhodnosti Aliance udělal za posledních několik týdnů více, než se podařilo Vladimiru Putinovi za mnoho let. To samozřejmě není dobrá zpráva,“ prohlásil český prezident.
MZV se v neděli od Pavlových výroků distancovalo. „V souvislosti s medializovanými výroky prezidenta České republiky Petra Pavla, pronesenými tento týden na půdě Univerzity Karlovy na adresu prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa, si Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dovoluje vyjádřit politování nad jejich obsahem a zdůraznit, že tyto výroky nepředstavují oficiální pozici vlády České republiky,“ uvedl resort v prohlášení.
Česká vláda podle Černínského paláce přikládá zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO, stejně jako pevnému transatlantickému partnerství mezi Evropou a Spojenými státy.
Hrad upřednostňuje dialog
Kritiku důrazně odmítl mluvčí Hradu Vít Kolář. „Prezidentu republiky vždy záleželo na pevných a dobrých vztazích se Spojenými státy, na jednotě a kredibilitě NATO a všech spojenců. Tyto postoje dává zřetelně a dlouhodobě najevo. V domácí diskusi o důležitých tématech bezpečnosti a zahraničních vztahů upřednostňuje dialog s vládou před spory a vzkazy,“ sdělil.
Pavlův poradce Petr Kolář označil na síti X postoj Macinky za „patolízalské lokajství“. Ministr zahraničí by měl bránit zájmy Česka, nikoliv těch, kteří je poškozují, i když jde o amerického prezidenta, napsal poradce. „Jedním ze základních zájmů ČR je silné NATO, nikoli oslabené nezodpovědnými útoky na jeho samotnou podstatu a jeho členy. Ministr zahraničí ČR by měl odsoudit urážlivé a agresivní výroky na adresu našich spojenců a rozhodně odmítnout jejich ponižování,“ uvedl.
Za Macinkovo selhání označil „hrobové ticho“ z jeho strany, když Trump zpochybnil oběti spojeneckých armád, včetně padlých českých vojáků v Afghánistánu. „Patolízalské lokajství není strategie, ale cesta ke ztrátě sebeúcty vedoucí k úplné bezvýznamnosti,“ míní Petr Kolář.
Spor o účast prezidenta na summitu NATO
Vztahy mezi Macinkou a Pavlem jsou vyhrocené od doby, kdy prezident odmítl kandidáta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem a později zveřejnil textové zprávy Macinky adresované Kolářovi, které pokládal za nepřípustné vydírání.
V poslední době se oba politici dostali do sporu také kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku. Zatímco Pavel chce být v čele české delegace, Macinka uvedl, že by tam prezident reprezentující podle něj opozici neměl jezdit a Česko mají reprezentovat zástupci vlády.
Pavel ve středu premiéru Andreji Babišovi (ANO) v dopisu napsal, že na červencovém summitu hodlá být v souladu se svým ústavním postavením v čele české delegace. Babiš se k dopisu dosud nevyjádřil, ve videu zveřejněném ve čtvrtek na síti X odkázal na nadcházející pondělí s tím, že by se místo cesty na summit mělo debatovat spíš o nízké porodnosti.
O pomstu nejde, říká Turek
Turek v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News připustil, že postoj ministra zahraničních věcí souvisí s jeho nejmenováním ministrem. „Pomstou bych to nenazval, určitě to je nějaký faktor (nejmenování Turka ministrem), který tam nějakou roli hraje, kdy pan prezident se rozhodl sestoupit z Hradu do politického boje, do otevřeného politického boje a stát se určitou tváří opozice,“ uvedl Turek.
Motoristé se po volbách stali součástí vládní koalice a navrhovali, aby Turek vedl ministerstvo zahraničí, což vyvolalo řadu nesouhlasných reakcí. Motoristé ho nakonec navrhli na post ministra životního prostředí. Pavel ale Turka odmítl jmenovat členem vlády, podle prezidenta opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu.
Turek se následně stal v polovině ledna vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem životního prostředí je od února Igor Červený (Motoristé).