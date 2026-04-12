Hrad a Černínský palác se střetly kvůli výrokům na adresu Trumpa


12. 4. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel dává dlouhodobě a jasně najevo, že mu záleží na dobrých vztazích se Spojenými státy a na jednotě a věrohodnosti NATO, řekl mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář. Reagoval tak na prohlášení českého ministerstva zahraničí (MZV), v němž se distancovalo od Pavlových kritických slov na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa a zdůraznilo, že se nejedná o oficiální pozici české vlády.

Pavel ve společném rozhovoru s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou pro Seznam Zprávy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze tento týden řekl, že NATO je postaveno na dvou základních pilířích – na principu odstrašení a na efektivní obraně.

„V okamžiku, kdy začneme zpochybňovat Alianci jako jednotný celek připravený konat společně a velice rozhodně, pak samozřejmě ta její role se ztrácí. A je potřeba říci, že Donald Trump pro snížení důvěryhodnosti Aliance udělal za posledních několik týdnů více, než se podařilo Vladimiru Putinovi za mnoho let. To samozřejmě není dobrá zpráva,“ prohlásil český prezident.

MZV se v neděli od Pavlových výroků distancovalo. „V souvislosti s medializovanými výroky prezidenta České republiky Petra Pavla, pronesenými tento týden na půdě Univerzity Karlovy na adresu prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa, si Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dovoluje vyjádřit politování nad jejich obsahem a zdůraznit, že tyto výroky nepředstavují oficiální pozici vlády České republiky,“ uvedl resort v prohlášení.

Česká vláda podle Černínského paláce přikládá zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO, stejně jako pevnému transatlantickému partnerství mezi Evropou a Spojenými státy.

Hrad upřednostňuje dialog

Kritiku důrazně odmítl mluvčí Hradu Vít Kolář. „Prezidentu republiky vždy záleželo na pevných a dobrých vztazích se Spojenými státy, na jednotě a kredibilitě NATO a všech spojenců. Tyto postoje dává zřetelně a dlouhodobě najevo. V domácí diskusi o důležitých tématech bezpečnosti a zahraničních vztahů upřednostňuje dialog s vládou před spory a vzkazy,“ sdělil.

Pavlův poradce Petr Kolář označil na síti X postoj Macinky za „patolízalské lokajství“. Ministr zahraničí by měl bránit zájmy Česka, nikoliv těch, kteří je poškozují, i když jde o amerického prezidenta, napsal poradce. „Jedním ze základních zájmů ČR je silné NATO, nikoli oslabené nezodpovědnými útoky na jeho samotnou podstatu a jeho členy. Ministr zahraničí ČR by měl odsoudit urážlivé a agresivní výroky na adresu našich spojenců a rozhodně odmítnout jejich ponižování,“ uvedl.

Za Macinkovo selhání označil „hrobové ticho“ z jeho strany, když Trump zpochybnil oběti spojeneckých armád, včetně padlých českých vojáků v Afghánistánu. „Patolízalské lokajství není strategie, ale cesta ke ztrátě sebeúcty vedoucí k úplné bezvýznamnosti,“ míní Petr Kolář.

Spor o účast prezidenta na summitu NATO

Vztahy mezi Macinkou a Pavlem jsou vyhrocené od doby, kdy prezident odmítl kandidáta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem a později zveřejnil textové zprávy Macinky adresované Kolářovi, které pokládal za nepřípustné vydírání.

V poslední době se oba politici dostali do sporu také kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku. Zatímco Pavel chce být v čele české delegace, Macinka uvedl, že by tam prezident reprezentující podle něj opozici neměl jezdit a Česko mají reprezentovat zástupci vlády.

Pavel ve středu premiéru Andreji Babišovi (ANO) v dopisu napsal, že na červencovém summitu hodlá být v souladu se svým ústavním postavením v čele české delegace. Babiš se k dopisu dosud nevyjádřil, ve videu zveřejněném ve čtvrtek na síti X odkázal na nadcházející pondělí s tím, že by se místo cesty na summit mělo debatovat spíš o nízké porodnosti.

O pomstu nejde, říká Turek

Turek v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News připustil, že postoj ministra zahraničních věcí souvisí s jeho nejmenováním ministrem. „Pomstou bych to nenazval, určitě to je nějaký faktor (nejmenování Turka ministrem), který tam nějakou roli hraje, kdy pan prezident se rozhodl sestoupit z Hradu do politického boje, do otevřeného politického boje a stát se určitou tváří opozice,“ uvedl Turek.

Motoristé se po volbách stali součástí vládní koalice a navrhovali, aby Turek vedl ministerstvo zahraničí, což vyvolalo řadu nesouhlasných reakcí. Motoristé ho nakonec navrhli na post ministra životního prostředí. Pavel ale Turka odmítl jmenovat členem vlády, podle prezidenta opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu.

Turek se následně stal v polovině ledna vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem životního prostředí je od února Igor Červený (Motoristé).

Schillerová chce pružnější regulaci cen paliv, Jurečka před stropy varuje

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v Nedělní debatě nevyloučila další zásahy státu do regulace cen pohonných hmot. Na pondělním zasedání vlády hodlá předložit zákon, který by umožnil rychleji reagovat na další vývoj. Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) slíbil racionální přístup. Též ocenil monitorování marží, varoval ale před cenovými stropy a vyzval ke kontrole celého dodavatelského řetězce.
14:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Pohlavní nemoci jsou na vzestupu. Češi se víc testují i riskují

Zájem o testování na pohlavně přenosné nemoci v Česku v posledních letech roste. České televizi to potvrdilo několik nemocnic i oslovené veřejné i soukromé laboratoře. Ruku v ruce s tím přibývá zachycených případů infekcí. Například počet pozitivních případů kapavky vzrostl za posledních deset let o 85 procent, u syfilis pak o 64 procent. Lékaři vyšší zájem o testy vysvětlují kombinací lepší informovanosti, dostupnější diagnostiky i rizikovějšího chování.
před 10 hhodinami

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Česku pomáhají chránit jak konkrétní druhy, tak i krajinný ráz vybraných území. Čtyři z nich letos slaví padesát let od svého vzniku a stojí za to si připomenout jejich výjimečnosti. Ačkoli na potřebě ochrany přírody se shodnou politici napříč spektrem, vyhlášení dosud nejmladší CHKO Soutok provázely četné spory a věcí se musel zabývat i Ústavní soud. V současnosti se připravuje vyhlášení CHKO Krušné hory.
před 11 hhodinami

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtyři lidi, které podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici o velikonočním víkendu. Pachatelé navíc bankomaty poškodili zřejmě s použitím výbušniny.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

Podle březnového volebního modelu roku 2026 by v době sběru dat překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny šest politických subjektů. První místo zaujímá hnutí ANO. Od voleb se přízeň voličů výrazněji nezměnila. Další subjekty následují s velkým odstupem. Na druhém místě je hnutí STAN, následuje ODS, poté Piráti. Pokud by strany kandidovaly samostatně, dostalo by se do sněmovny už jen hnutí SPD a Motoristé. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
před 22 hhodinami

Náměstek MŠMT Kettner se omluvil Minářovi a Halíkovi za sdílení falešného snímku

Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) se veřejně omluvil předsedovi spolku Milion chvilek Mikuláši Minářovi a teologovi Tomáši Halíkovi za to, že před nedávnem sdílel jejich falešnou fotografii s obviněným z teroristického útoku kvůli zapálení průmyslové haly zbrojovky v Pardubicích. Na svém facebooku uvedl, že netušil, že se jedná o podvrh. Minář o omluvě informoval na síti X. Označil to za malou dobrou zprávu. Připomněl, že Kettnerovi předtím zaslal předžalobní výzvu. Spolek Milion chvilek požadoval náměstkovo odvolání.
včera v 16:57

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

Prahou v sobotu odpoledne procházel Pochod pro život, který organizovali odpůrci potratů z Hnutí pro život. Na několika místech došlo k verbálním střetům mezi účastníky pochodu a kritiky jejich názorů. Policisté zadrželi pět lidí, kteří při blokádách průvodu neuposlechli jejich výzvy. Vážnější střety neřešili. Dopoledne se rovněž v Praze uskutečnila akce Praha je feministická, mimo jiné na podporu rozhodování žen o jejich těle, a tedy i o svobodě rozhodnout se o potratu v případě nechtěného těhotenství.
včeraAktualizovánovčera v 16:22
