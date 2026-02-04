Pavel se na Hradě sejde s Babišem kvůli Macinkovým zprávám


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel se ve střredu ráno na Pražském hradě sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jednání navazuje na události minulého týdne, kdy Pavel zveřejnil textové zprávy, které posílal jeho poradci ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Prezident uvedl, že zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání.

Pavel s Babišem se potkají v 8:30. Premiér minulý týden pozvání k jednání ocenil. Za ideální by měl, aby prezident spor vydiskutoval napřímo s Macinkou, ale postoj Pavla respektuje.

Po schůzce na Hradě se oba politici přesunou na Bezpečnostní radu státu. Babiš v pondělí řekl, že posunul začátek jednání rady z plánovaných 09:00 na 09:30, aby měl víc času na předchozí setkání s prezidentem. Na programu rady podle něj není žádný mimořádný bod.

Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Otázkách Václava Moravce

V Macinkových zprávách jde o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které Pavel odmítá. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, neplánuje se omluvit ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.

Babiš minulý týden uvedl, že vláda ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Pokládá Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla

