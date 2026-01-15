Turkovo jmenování ministrem by nebylo ohrožením demokracie, míní Vesecká

„Filip Turek nebyl trestně stíhán, není trestně stíhán a neexistuje v podstatě žádný konkrétní právní důvod, který by hovořil o tom, že je hrozbou porušení demokracie v České republice,“ uvedla předsedkyně ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Renata Vesecká (nestr. za Motoristy) v Interview ČT24. Podstata jmenování ministrů podle ní závisí na ústavě, která dává jednoznačnou odpověď – premiér navrhuje, prezident jmenuje. Pověst nevnímá jako důvod, proč někoho nejmenovat. Tím je konkrétní čin, kterým by Turkovo jednání nabourávalo demokratický řád, což se podle ní neprokázalo. Pořad moderoval Daniel Takáč.
Turek má podle ní být zmocněncem pro Green Deal. „Je potřeba vidět, že působil v rámci Evropského parlamentu právě na tomto úseku, působil v bruselském výboru pro životní prostředí, takže je to osoba, myslím, naprosto jednoznačně předurčená k tomu, aby na tomto poli působila i v rámci Česka,“ řekla Vesecká.
Moderátor v této souvislosti zmínil, že premiér Andrej Babiš (ANO) při čtvrtečních interpelacích uvedl, že Turek jako zmocněnec pro klima nebude přímo řídit zaměstnance ministerstva. Nebude se ani podílet na správním rozhodování úřadu. „Zmocněnci nejsou od toho, aby nařizovali a rozhodovali,“ podotkla Vesecká.
Turka odmítá do čela ministerstva životního prostředí jmenovat prezident Petr Pavel. Kandidát Motoristů podle něj opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Turek také čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.