Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře není pro vládu tématem, protože do jeho konání zbývají tři měsíce, sdělil po pondělním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku. Později nicméně dodal, že na summit pojede vládní delegace. Babiš si prý neumí představit, co by tam dělal prezident.
Prezident Petr Pavel minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele tuzemské delegace. Babiš přitom v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Aktuálně šéf kabinetu zdůraznil, že nemá v úmyslu si s hlavou státu vyměňovat názory na ústavu přes média. Fakt, že se na něj Pavel obrátil dopisem, komentovat nechtěl. Prezident prý Babišovi volal „minutu předtím,“ než dopis zveřejnil. „Je to nějaký jeho způsob komunikace,“ míní premiér.
Na summit podle Babiše „určitě pojede vládní delegace“. Premiér si prý neumí představit, co by tam dělala hlava státu. Účast Pavla Babišovi nedává logiku a z bezpečnostních důvodů podle premiéra ani není možná. Nositelem zahraniční politiky je navíc podle šéfa kabinetu vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od postojů kabinetu liší.
Prezident podle Babiše sám připustil, že rozhodnutí o složení delegace náleží vládě. „Určitě mu (prezidentovi v cestě) bránit nebudeme, určitě se vrátí k názoru, co řekl 4. dubna, že rozhodne vláda,“ očekává.
Macinka dříve sdělil, že by prezident, který podle něho reprezentuje opozici, na summit neměl jezdit a Česko mají reprezentovat zástupci vlády. Poslanec Filip Turek (za Motoristy) v neděli na CNN Prima News připustil, že Macinkův postoj souvisí s nejmenováním jeho osoby ministrem. To v pondělí potvrdil i Babiš, podle něhož Motoristé prezidentovo rozhodnutí Turka nejmenovat „nerozchodili“. Tuzemsko to podle Babiše v cizině nepoškozuje. „Myslím, že v zahraničí to nikdo neřeší, je to lokální věc,“ míní.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za tuzemsko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Letos se summit bude konat od 7. do 8. července v turecké Ankaře.