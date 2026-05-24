Zůna by měl rezignovat, tvrdí Vondra. Fiala budoucí spolupráci s Hlaváčem hájí


Zdroj: ČT24
Zástupci opozice kritizují pozici ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) při výběru nového náčelníka generálního štábu armády. Neexistuje jiné čestné řešení pro politika než okamžitě rezignovat, zhodnotil europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Zůna nehlasoval pro nominovaného Miroslava Hlaváče, s nímž má přitom úzce spolupracovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se domnívá, že se SPD snaží Zůnu „neustále cenzurovat“. Šéf poslanců SPD Radim Fiala tvrdí, že Zůna hlasoval proti způsobu výběru. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) podotknul, že Hlaváč jako kandidát získal naprostou většinu. Nedělní debatou provázela Jana Peroutková.

Novým náčelníkem generálního štábu by se měl v létě stát Miroslav Hlaváč, ve funkci vystřídá Karla Řehku. Nominaci Hlaváče schválila vláda, ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) pro něj však nehlasoval, ve funkci si prý dokáže představit vhodnějšího kandidáta.

Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu, náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Šťastný uvedl, že hlasování v rámci vlády bylo naprosto jednoznačné, že kromě jediného člena kabinetu byli všichni pro.

Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče
Miroslav Hlaváč hovoří na slavnostním otevření nových prostor pracoviště Armády ČR (snímek z 21. dubna 2026)

Moderátorka Peroutková připomněla, že podle předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury nebyl Hlaváč preferovaným kandidátem hnutí. Proto prý ministr Zůna hlasoval proti. Fiala zopakoval, že šlo o rozhodnutí kolektivního orgánu vlády. Zůna i Hlaváč spolu prý budou spolupracovat a povedou armádu „k něčemu lepšímu, než to bylo například v minulém volebním období“.

Zůna podle Fialy nehlasoval proti Hlaváčovi, ale proti „způsobu“. Přiblížil, že prezident Petr Pavel, ministr Zůna a náčelník generálního štábu Řehka se shodli na čtyřech jménech, která pokládali za nejlepší kandidáty. Měla prý probíhat diskuse o těchto kandidátech, k níž nedošlo. „Pan premiér přišel – a má na to právo – navrhl svého kandidáta, vláda ho zvolila,“ dodal Fiala.

Hlaváč a Zůna se můžou dostat do sporu, ministra vystřídají, tuší Černochová
Poslankyně Jana Černochová (ODS)

Moderátorka se tázala, zda je v pořádku to, že ministr dopravy Ivan Bednárik a ministr zemědělství Martin Šebestyán (oba za SPD) volili jinak. Fiala opáčil, že to je jejich svobodné rozhodnutí a nemá s tím problém.

„Kdyby to nebylo vážné, tak je to komické, co tady slyšíme,“ reagoval Vondra. „Tohle je pro ministra obrany Zůnu na ručník. Já bych dal okamžitě rezignaci,“ pokračoval. Podle něj neexistuje jiné čestné řešení pro politika, než okamžitě rezignovat. Pozastavil se nad tím, jak může fungovat kooperace, když hlasuje „jako že nevěří svému nejbližšímu spolupracovníkovi, což je náčelník generálního štábu“.

Nová koncepce armády je otázkou financí, zaznělo v debatě Zůny a Fleka
Jaromír Zůna (za SPD) a Josef Flek (STAN)

Hřib prohlásil, že Zůna by byl „asi celkem dobrý ministr, kdyby mu do toho SPD nezasahovalo“. Volbu označil za nešťastnou, když ministr hlasuje proti. „Kdyby se aspoň zdržel, tak ještě by se to snad možná nějak dalo, ale hlasovat proti volbě člověka, se kterým bude neustále v kontaktu, bude s ním spolupracovat, pravidelně se budou setkávat, to skutečně není dobré,“ uvedl.

Připadá mu „bizarní“ snaha Fialy obhájit situaci, která je prý neobhajitelná. Myslí si, že Zůna je odborník, SPD se jej dle Hřiba snaží „neustále cenzurovat“.

Šťastný podotknul, že Hlaváč jako kandidát získal naprostou většinu. U každého z kandidátů prý Zůna předložil životopisy, představil je a vedla se o tom debata. Věřil prý názoru předsedy vlády, který měl prioritu a hlasoval tak.

Vláda plánuje posílit nábor nových vojáků, uvedl Babiš
Andrej Babiš

Zhoršení odhadu růstu české ekonomiky

Česká národní banka (ČNB) i Evropská komise zhoršily odhad letošního růstu české ekonomiky. Guvernér ČNB Aleš Michl prohlásil, že ekonomika poroste pomaleji, a že úrokové sazby klesat nebudou. Zdůraznil, že pokud zadlužování a množství peněz v oběhu poroste „více, než by bylo zdrávo“, tak se centrální bankéři nebudou zdráhat sazby zvýšit.

Michl také zkritizoval vládní hospodaření s vysokými deficity státního rozpočtu, které se v poslední době zvyšují. „Myslím si, že národní banka byla v posledních letech vedena dobře, že se podařilo držet inflaci dole,“ reagoval v Nedělní debatě Šťastný. Vyjádření Michla o tom, že „zdrtí českou ekonomiku“, vnímá spíše jako politické.

Zdražování zrychluje. ČNB inflaci připustit nechce, kabinet to kritizuje
Ilustrační snímek

Hřib navázal, že by Česko mělo co nejdříve přijmout euro. „Tím by se vyřešila spousta záležitostí a mimo jiné by se zlevnila obsluha státního dluhu, která teď přesahuje sto miliard korun ročně,“ prohlásil. Přijetí eura by dle Hřiba také snížilo lidem úroky na hypotékách, podotknul však, že by euro nevyřešilo všechno.

Vondra uvedl, že Michl „konečně pochopil, co je úlohou centrální banky – to znamená dbát na to, aby nám nevyskočila inflace“. Europoslanec připojil, že nyní podle něj nepochybně hrozí inflace, ale i stagflace. „Má to různé souvislosti, uzavření Hormuzu a podobně. Pokud nezkrotíme inflaci, tak na euro můžeme zapomenout,“ dodal.

Souhlasil s Hřibem v tom, že „rozhazovačná politika, kterou tady (premiér) Andrej Babiš (ANO) chystá s různými mimorozpočtovými fondy, to je samozřejmě cesta do pekel“.

Inflace vzrostla na 2,5 procenta. Podle analytiků bude zrychlovat
Potraviny

Moderátorka Peroutková podotkla, že guvernér Michl je bývalým Babišovým poradcem. Podle Fialy žádná vláda za posledních x let schodky nesnižovala. K debatě o euru uvedl, že kdyby jej Česko mělo, nemohlo by dělat vlastní měnovou politiku a nemůže nastavovat vlastní úrokové sazby, protože prý bude závislé na tom, co sem pošle Evropská centrální banka.

„Pokud by opravdu inflace stoupala nahoru vysokým tempem, tak je důležité tomu zabránit, a to je právě pozice centrální banky,“ prohlásil Fiala. Vondra připojil, že Michlova slova byla jasným vzkazem vládě.

„Některé věci se vám podaří měnit – protože na ně máte vliv – hned, některé věci budou trvat nějakou dobu, protože musíte přijmout nějaké zákony,“ uvedl Šťastný. Peroutková připomněla interpretaci Michlova výroku, kterému se nelíbí vládní zadlužování. Šťastný oponoval, že Česko „brutálně zadlužily“ vlády před nimi.

Ministerstvo financí zvýší objem emise státních dluhopisů, oznámila Schillerová
Nové státní dluhopisy

Zmínil, že existuje velké množství mandatorních výdajů, které prý „není snadné změnit“. „Pokud nechceme lidem snižovat důchody, státním zaměstnancům brát peníze, pokud chceme, aby nám fungovalo školství, zdravotnictví, sociální péče, tak na tyto peníze sáhnout nemůžeme. Co můžeme, je investovat,“ pokračoval Šťastný.

Fiala uvedl, že nižší schodky jsou složitá věc, nicméně jde o „cíl, na který musíme tlačit“. „Měli bychom vytvořit nějaký střednědobý koncept konsolidace veřejných financí, kdy se schodky budou snižovat,“ řekl. Cíl je podle něj být v příštím rozpočtu pod hranicí 310 miliard korun, což je schodek státního rozpočtu na letošní rok.

Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala
Ministryně financí Alena Schillerová na brífinku vlády (4. 5. 2026)

Plaga si kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) si kvůli letošnímu testování žáků pátých a devátých tříd základních škol v pondělí předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit či úplně zastavit, na sociální síti X v té souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovaly na výpadky při on-line vyplňovaném testování, kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků.
VideoZákazníci u elektromobilů preferují ty s výrazně delším dojezdem

Automobilovému průmyslu se v Česku daří. Stoupá výroba i prodeje nových vozů. Automobilky navíc letos na trh plánují uvést řadu modelů. Na světové premiéře ve Švýcarsku tento týden představila svůj třetí plně elektrický vůz Škoda Auto. Zájem o elektromobily je v Česku ale zatím stále malý. Tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný v Událostech, komentářích z ekonomiky uvedl, že za silnými prodeji stojí solidní výkon ekonomiky a dobrá dostupnost vozidel. Český zákazník je dle něj sice „poměrně konzervativní“, elektromobilita ale podle jeho názoru má budoucnost. Pořadem provázely Vanda Kofroňová a Tereza Gleichová.
Sudetští Němci označili sjezd v Brně za historickou kapitolu vztahů s Čechy

Konání Sudetoněmeckého sjezdu poprvé v České republice otevřelo novou historickou kapitolu ve vztazích Čechů a sudetských Němců. V neděli to na úvod takzvaného hlavního shromáždění, které je tradičním vrcholem sjezdu, prohlásil zemský předseda bavorské organizace Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) a zároveň místopředseda celoněmecké SdL Steffen Hörtler. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) návštěvníky sjezdu označil za vítané v Brně a za přátele. Bavorský premiér Söder označil sudetský sjezd v Brně za historický okamžik. Sněmovna bez opozice se proti konání sjezdu postavila.
VideoBýt hasičem je poslání, ale žít s ním je těžké, říká generální ředitel HZS Vlček

Za čtyřicet let služby zažil zásahy, které změnily Česko. Není tak divu, že pro řadu kolegů je živou kronikou sboru. Odcházející generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček o práci hasiče tvrdí, že to není běžné zaměstnání, nýbrž poslání. Pro blízké a rodinu je však podle něj řehole. „S oblibou říkám, že bych nechtěl žít sám se sebou,“ sdělil v Interview Speciál moderátorce Janě Peroutkové. S ní rozebral třeba aspekty služby, v níž musí být člověk neustále připraven, vyložil provázanost s vírou nebo vzpomněl na bezprecedentní zásahy.
Už přes 86 tisíc lidí má „řidičák“ na dron. Zájem stále roste

Roste počet lidí, kteří mohou létat s drony. Za necelých pět měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 více než za stejné období v loňském roce. Potvrdila to mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Jitka Ungerová. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků, za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery do 250 gramů.
VideoPodnikání se v roce 1991 dynamicky rozvíjelo a ceny rychle rostly

V květnu 1991 Československo evidovalo 650 tisíc soukromníků, většinou šlo o vedlejší činnost. Rozvoj obchodu byl tehdy teprve v začátcích a vedle spousty drobných podnikatelů působilo jen málo větších firem. Častým způsobem podnikání byl prodej čehokoliv, jakkoliv a skoro kdekoliv. Pravidla se tvořila narychlo. Tržní ekonomika byla stále na startu a inflace rostla skokově. Právě zdražování Čechoslováci vnímali nejvíc. Zhruba polovina z nich podle průzkumů hodnotila svoji ekonomickou situaci v květnu 1991 hůř než před rokem.
VideoSucho oslabuje lesy, ty pak podléhají škůdcům. Požáry budou v budoucnu častější

Nedostatek vláhy, vítr, dřevokazný hmyz nebo houby jsou největšími hrozbami pro lesy v Česku. Stav porostů se zlepšuje například v tom, že klesá objem smrkového dříví napadeného kůrovcem. Při letošním suchém a teplém jaru se však lesníci škůdců znovu obávají. Kvůli suchu teď hasiči Národního parku Šumava, kde je vysoké riziko požáru, posilují hlídky. Situaci zhoršují turisté, kteří i přes zákaz rozdělávají oheň v přírodě. Vědci v souvislosti se změnou klimatu upozorňují, že je potřeba se na častější požáry v přírodě připravit, ale také se jim snažit předcházet pestřejší skladbou porostů nebo prací s návštěvníky lesů.
