Bavorský premiér Söder se setkal s prezidentem Pavlem, chce prohloubit vztahy

Bavorského premiéra Markuse Södera odpoledne přijal na Hradě prezident Petr Pavel. Jejich jednání trvalo asi půl hodiny. Söder následně na síti X napsal, že Bavorsko a Česko jsou přátelé a partneři a chtějí dál prohlubovat vzájemné vztahy, mimo jiné v oblasti školství či dopravy. Söder se předtím zúčastnil sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně, který označil za slavnost míru.
„Bavorsko a Česko jsou přátelé a partneři,“ uvedl Söder na síti X a poděkoval prezidentu Pavlovi za přijetí na Pražském hradě. „Bavorsko a Česko v posledních letech otevřely novou kapitolu spolupráce. Budeme v ní dál a ještě intenzivněji pokračovat,“ dodal bavorský premiér. Vyzdvihl dosavadní spolupráci v oblasti vzdělávání, vysokého školství a vědy, ale také v dopravě. „Bavorsko je přitom pro Česko také přímluvcem na spolkové úrovni,“ zdůraznil.
Setkání s prezidentem Pavlem Söder označil za „přátelskou tečku důležité cesty do Česka“. „Obzvlášť Sudetoněmecký sněm byl slavností míru s důležitým signálem pro svobodu a smíření v Evropě,“ dodal Söder. Před cestou do Prahy bavorský premiér na sjezdu sudetských Němců, který se poprvé konal v Česku, označil dnešek za historický okamžik, den naděje a usmíření a velký svátek radosti. „Dnešek je příležitostí, skutečnou nabídkou k míru,“ prohlásil. V proslovu hovořil o cestě k usmíření, kdy se nezapomíná na nacistické zločiny.
Před vystoupením na sjezdu bavorský premiér dopoledne uctil památku obětí nacismu u Kounicových kolejí v Brně, kde nacisté popravovali za druhé světové války české vlastence. Společně s ním na místě byli mimo jiné jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) a zástupci iniciativy Meeting Brno, která sudetské Němce do moravské metropole pozvala.
Sjezd už před svým konáním rozděloval českou politickou scénu i společnost. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce k tomu, aby od jejího pořádání ustoupili. Poslanci opozice se jednání sněmovny na protest nezúčastnili.
Naopak prezident festival Meeting Brno podpořil tím, že mu udělil záštitu. Projekt si podle prezidentské kanceláře klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. S německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem pak vydali společné prohlášení, ve kterém ocenili cestu usmíření, jež oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin.