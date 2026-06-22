Po střelbách v Chicagu zvažuje Trump vojenskou intervenci


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Série střeleb v Chicagu si od pátečního večera místního času vyžádala sedm mrtvých a třicet osm zraněných, uvedla podle agentury AP tamní městská policie. Americký prezident Donald Trump naznačil, že uvažuje o vojenské intervenci v tomto městě ve státě Illinois, píše AP.

„Proč mi guvernér Pritzker nevolá s žádostí o pomoc? Za měsíc bych mohl z Chicaga udělat bezpečné město, za rok by se stalo jedním z nejbezpečnějších!!!“ napsal v neděli Trump na své sociální síti Truth Social.

Trump od svého loňského nástupu do Bílého domu s deklarovaným cílem boje proti kriminalitě vyslal jednotky Národní gardy do měst ovládaných demokraty, včetně New Orleansu v Louisianě, Washingtonu či Memphisu v Tennessee.

Národní garda se podle Trumpa stahuje z Chicaga, Los Angeles a Portlandu
Donald Trump

Demokratický guvernér J. B. Pritzker, o němž se spekuluje jako o možném kandidátovi v demokratických primárkách před prezidentskými volbami v roce 2028, opakovaně odmítá Trumpovy výhrůžky nasazením Národní gardy v Chicagu.

Přestože údaje chicagské policie podle AP letos ukazují mírný nárůst počtu střeleb v porovnání s první polovinou loňského roku, míra násilné trestné činnosti v posledních několika letech v Chicagu, podobně jako v dalších amerických městech, klesla.

Více než dvě desítky střelných incidentů

Od pátku v Chicagu vypukla střelba při více než dvaceti incidentech, vyplývá z předběžných informací sdílených městskou policií.

Při jednom z nich v pátek utrpělo střelné poranění nejméně dvanáct lidí stojících v hloučku na ulici poté, co u nich zastavil vůz typu SUV a dva lidé uvnitř začali střílet. Mezi zraněnými bylo osm mužů a čtyři ženy ve věku od 17 do 47 let.

Střelba se odehrála na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi. Někdejší prezident Barack Obama ten den ve městě slavnostně otevřel své nové prezidentské centrum.

Barack Obama otevřel v Chicagu své prezidentské centrum
Slavnostní otevření Obamova prezidentského centra v Chicagu

„To, co mělo být večerem oslav a společného zamyšlení u příležitosti Juneteenth, zmařil strašlivý násilný čin,“ uvedl demokratický starosta Brandon Johnson v sobotním příspěvku na síti X.

Střelba si v posledních dnech vyžádala oběti i v dalších velkých amerických městech. Policie v Kansas City v Missouri vyšetřuje páteční incident, při němž byl zastřelen jeden člověk a pět lidí bylo zraněno. Sobotní střelba v Cincinnati v Ohiu má tři oběti. Dva lidé v neděli přišli o život a další dva utrpěli zranění při střelbě ve Filadelfii v Pensylvánii.

Výběr redakce

Po střelbách v Chicagu zvažuje Trump vojenskou intervenci

Po střelbách v Chicagu zvažuje Trump vojenskou intervenci

před 15 mminutami
V České televizi a Českém rozhlase se stávkuje kvůli financování

V České televizi a Českém rozhlase se stávkuje kvůli financování

00:28Aktualizovánopřed 41 mminutami
Starmer rezignuje na předsedu labouristů, premiérský úřad předá svému nástupci

Starmer rezignuje na předsedu labouristů, premiérský úřad předá svému nástupci

10:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ve sto letech zemřel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan

Ve sto letech zemřel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan

13:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko zasáhlo tureckou nákladní loď, Ukrajina ruskou továrnu na raketové součástky

Rusko zasáhlo tureckou nákladní loď, Ukrajina ruskou továrnu na raketové součástky

08:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud poslal do vězení advokátku Sukovou a její dceru za zpronevěru desítek milionů korun

Soud poslal do vězení advokátku Sukovou a její dceru za zpronevěru desítek milionů korun

před 1 hhodinou
Na Krymu zrušili dětské tábory, Sevastopol zrušil veřejné akce

Na Krymu zrušili dětské tábory, Sevastopol zrušil veřejné akce

11:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud zprostil FAU a další v kauze čtvrtmiliardového krácení daní

Soud zprostil FAU a další v kauze čtvrtmiliardového krácení daní

10:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Po střelbách v Chicagu zvažuje Trump vojenskou intervenci

Série střeleb v Chicagu si od pátečního večera místního času vyžádala sedm mrtvých a třicet osm zraněných, uvedla podle agentury AP tamní městská policie. Americký prezident Donald Trump naznačil, že uvažuje o vojenské intervenci v tomto městě ve státě Illinois, píše AP.
před 15 mminutami

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Náměstek ministra vnitra Gruzie Aleksandre Darachvelidze oznámil, že parlamentu byl předložen rozsáhlý balíček legislativních změn zaměřených na nelegální migraci.
před 46 mminutami

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Nástroj vyvinutý ukrajinským ministerstvem obrany shrnuje poznatky, které ukrajinské ozbrojené síly získaly ohledně zbraní používaných Ruskem na ukrajinském území od začátku plnohodnotné války v únoru 2022.
před 1 hhodinou

Starmer rezignuje na předsedu labouristů, premiérský úřad předá svému nástupci

Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z funkce předsedy labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer v poslední době čelil výzvám k rezignaci, a to i z vlastní strany, která v posledních měsících utrpěla výrazné ztráty v komunálních i regionálních volbách napříč Spojeným královstvím. Zájem o post lídra labouristů a premiéra už oznámil bývalý starosta Manchesteru a nynější britský poslanec Andy Burnham.
10:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ve sto letech zemřel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan

Ve věku sta let zemřel vlivný americký ekonom a někdejší šéf centrální banky (Fed) Alan Greenspan. V pondělí o tom informovala televize NBC s odvoláním na ekonomovu manželku Andreu Mitchellovou. Příčinou úmrtí byly komplikace spojené s Parkinsonovou nemocí. V čele Fedu stál Greenspan do roku 2006, celkem osmnáct let, kdy byl často označován za druhého nejmocnějšího člověka v zemi.
13:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko zasáhlo tureckou nákladní loď, Ukrajina ruskou továrnu na raketové součástky

Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod vlajkou Panamy, na plavidle vypukl rozsáhlý požár, uvedlo ukrajinské námořnictvo. Podle vicepremiéra Oleksije Kuleby noční ruský útok jednoho člena posádky zabil, dalších osm námořníků se evakuovalo. Moskva se zatím nevyjádřila. Ruské útoky byly zaznamenány i v ukrajinské Sumské a Oděské oblasti a Záporoží, hlášeny jsou oběti. Ukrajinské drony udeřily v Moskvě a jejím okolí a ve Voroněži, kde zasáhly továrnu na výrobu součástek pro rakety.
08:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na Krymu zrušili dětské tábory, Sevastopol zrušil veřejné akce

Šéf ruské okupační správy Krymu Sergej Aksjonov oznámil, že na poloostrově se od 22. června do 1. září ruší všechny dětské pobyty. Oznámení přichází den po omezení dodávek elektrické energie a zákazu prodeje pohonných hmot běžným zákazníkům. K zákazu prodeje paliv i dalším omezením přistoupila i okupační správa Sevastopolu. Kroky jsou důsledkem ukrajinského ostřelování zásobovacích tras a ropné infrastruktury.
11:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou

První jednání mezi Íránem a USA ve Švýcarsku skončilo, Teherán hovoří o pokroku

Írán a USA se dohodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do šedesáti dní. Uvedly to v pondělí brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuse se povedou do konce týdne, uvádí v prohlášení ke konci víkendového prvního kola jednání ve Švýcarsku na základě memoranda o porozumění podepsaného minulý týden. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí pochválil Pákistán a Katar za jejich zprostředkování po rozhovorech ve Švýcarsku a uvedl, že „dosáhli významného pokroku“.
03:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...