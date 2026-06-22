Po střelbách v Chicagu zvažuje Trump vojenskou intervenci

Série střeleb v Chicagu si od pátečního večera místního času vyžádala sedm mrtvých a třicet osm zraněných, uvedla podle agentury AP tamní městská policie. Americký prezident Donald Trump naznačil, že uvažuje o vojenské intervenci v tomto městě ve státě Illinois, píše AP.
„Proč mi guvernér Pritzker nevolá s žádostí o pomoc? Za měsíc bych mohl z Chicaga udělat bezpečné město, za rok by se stalo jedním z nejbezpečnějších!!!“ napsal v neděli Trump na své sociální síti Truth Social.
Trump od svého loňského nástupu do Bílého domu s deklarovaným cílem boje proti kriminalitě vyslal jednotky Národní gardy do měst ovládaných demokraty, včetně New Orleansu v Louisianě, Washingtonu či Memphisu v Tennessee.
Demokratický guvernér J. B. Pritzker, o němž se spekuluje jako o možném kandidátovi v demokratických primárkách před prezidentskými volbami v roce 2028, opakovaně odmítá Trumpovy výhrůžky nasazením Národní gardy v Chicagu.
Přestože údaje chicagské policie podle AP letos ukazují mírný nárůst počtu střeleb v porovnání s první polovinou loňského roku, míra násilné trestné činnosti v posledních několika letech v Chicagu, podobně jako v dalších amerických městech, klesla.
Více než dvě desítky střelných incidentů
Od pátku v Chicagu vypukla střelba při více než dvaceti incidentech, vyplývá z předběžných informací sdílených městskou policií.
Při jednom z nich v pátek utrpělo střelné poranění nejméně dvanáct lidí stojících v hloučku na ulici poté, co u nich zastavil vůz typu SUV a dva lidé uvnitř začali střílet. Mezi zraněnými bylo osm mužů a čtyři ženy ve věku od 17 do 47 let.
Střelba se odehrála na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi. Někdejší prezident Barack Obama ten den ve městě slavnostně otevřel své nové prezidentské centrum.
„To, co mělo být večerem oslav a společného zamyšlení u příležitosti Juneteenth, zmařil strašlivý násilný čin,“ uvedl demokratický starosta Brandon Johnson v sobotním příspěvku na síti X.
Střelba si v posledních dnech vyžádala oběti i v dalších velkých amerických městech. Policie v Kansas City v Missouri vyšetřuje páteční incident, při němž byl zastřelen jeden člověk a pět lidí bylo zraněno. Sobotní střelba v Cincinnati v Ohiu má tři oběti. Dva lidé v neděli přišli o život a další dva utrpěli zranění při střelbě ve Filadelfii v Pensylvánii.