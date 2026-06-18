Barack Obama otevřel v Chicagu své prezidentské centrum


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, AP, CNN

Někdejší americký prezident Barack Obama v Chicagu otevřel své prezidentské středisko, jehož úkolem bude připomínat odkaz prvního černošského lídra Spojených států. Akce se zúčastnila trojice exprezidentů – demokraté Joe Biden a Bill Clinton a republikán George Bush mladší. Přítomna byla i bývalá demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová, uvedla agentura AP.

Veřejnosti se areál oficiálně otevře v pátek, ve čtvrtek Obama uspořádal slavnost s hudebníky jako Bono, John Legend, Bruce Springsteen či Stevie Wonder.

„Věřím, že toto středisko bude sloužit jako potvrzení toho, jak mimořádná a vzácná naše demokracie je, a jako připomínka, čeho můžeme dosáhnout, když jako občané přijmeme sdílenou odpovědnost,“ řekl Obama.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Dominantou projektu je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk, kde sídlí muzeum vystavující předměty spojené s Obamovým úřadováním v Bílém domě. Jedním z lákadel muzea je replika Oválné pracovny z Obamova funkčního období.

Bývalý prezident Obama má v rodokmenu otrokáře i otroka. USA dál řeší dědictví minulosti
Bývalý prezident USA Barack Obama

Zatímco do muzea se bude platit vstup, volně přístupné veřejné prostory rozlehlého areálu, který se rozkládá na osmi hektarech, nabídnou další atrakce: novou pobočku chicagské městské knihovny, basketbalové hřiště nebo piknikovou zónu s grily. Zdarma je také panoramatická vyhlídka na město a jezero Michigan z posledního patra budovy.

Práce na Prezidentském centru Baracka Obamy ve čtvrti South Side trvaly více než deset let a výstavba stála 850 milionů dolarů (17,7 miliardy korun). Jedná se o zdaleka nejdražší prezidentskou knihovnu v americké historii, uvedla stanice CNN.

Výběr redakce

Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění

Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění

včeraAktualizovánopřed 26 mminutami
Kvůli školení čínských vojenských expertů odvolal Vlček ředitele ústavu jaderné ochrany

Kvůli školení čínských vojenských expertů odvolal Vlček ředitele ústavu jaderné ochrany

13:04Aktualizovánopřed 3 hhodinami
USA přezkoumají přítomnost svých vojsk v Evropě, oznámil Hegseth

USA přezkoumají přítomnost svých vojsk v Evropě, oznámil Hegseth

10:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Ředitelem KRNAPu ministr jmenoval Moravce z České lesnické akademie Trutnov

Ředitelem KRNAPu ministr jmenoval Moravce z České lesnické akademie Trutnov

05:28Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Ředitelem ČIŽP se stal volební kandidát Motoristů Pavel Straka

Ředitelem ČIŽP se stal volební kandidát Motoristů Pavel Straka

10:29Aktualizovánopřed 6 hhodinami
„Sankce dlouhého dosahu,“ potvrdil Zelenskyj masivní útok na Moskvu

„Sankce dlouhého dosahu,“ potvrdil Zelenskyj masivní útok na Moskvu

08:30Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta

Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta

14:32Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Poláci zadrželi muže podezřelého z podílu na vraždě karikaturisty Kuzovkova

Poláci zadrželi muže podezřelého z podílu na vraždě karikaturisty Kuzovkova

12:28Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění

Poté, co prezidenti Spojených států a Íránu ve středu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě, začala platit všechna jeho ujednání. Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti potvrdila postupnou obnovu plavby v Hormuzském průlivu a USA odstoupily od blokády íránských přístavů. Po podpisu nadále panují nejasnosti ohledně oficiální ceremonie. Dohodu komplikuje situace v jižním Libanonu, kde zaútočil Izrael, který se necítí být memorandem vázán.
včeraAktualizovánopřed 26 mminutami

Katamarán měl před srážkou s plachetnicí vypnutý radar, tvrdí vyšetřovatelé

Soud ve Splitu ve čtvrtek poslal do vazby 33letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho však podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém, uvedl deník Jutarnji list.
19:12Aktualizovánopřed 28 mminutami

Barack Obama otevřel v Chicagu své prezidentské centrum

Někdejší americký prezident Barack Obama v Chicagu otevřel své prezidentské středisko, jehož úkolem bude připomínat odkaz prvního černošského lídra Spojených států. Akce se zúčastnila trojice exprezidentů – demokraté Joe Biden a Bill Clinton a republikán George Bush mladší. Přítomna byla i bývalá demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová, uvedla agentura AP.
před 44 mminutami

Spojenci Ukrajiny jí v Bruselu přislíbili další pomoc za jednu miliardu dolarů

Spojenci Ukrajiny na čtvrtečním zasedání Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, která zahrnuje státy NATO i další země, oznámili, že přispějí další miliardou dolarů (zhruba 21 miliard korun) do programu nákupu zbraní pro Ukrajinu (PURL). Podle agentury Reuters to po jednání v Bruselu uvedl ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.
před 2 hhodinami

USA přezkoumají přítomnost svých vojsk v Evropě, oznámil Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. Součástí procesu bude šestiměsíční hodnotící období, řekl na zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu. Hegseth kritizoval, že navzdory výraznému zvýšení obranných výdajů a angažovanosti některých států stále existují překážky při posilování NATO. Některé členy Aliance rovněž zkritizoval kvůli nedostatečným výdajům na obranu a jejich postojům k válce s Íránem.
10:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Sankce dlouhého dosahu,“ potvrdil Zelenskyj masivní útok na Moskvu

Rusko hlásí nejméně tři mrtvé a sedmnáct zraněných po rozsáhlém ukrajinském útoku na Moskvu a další místa. Řada výbuchů otřásla moskevskou rafinerií, drony zasáhly i obytný dům a padající trosky dronu po sestřelu protivzdušnou obranou i obchodní centrum. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj část útoků potvrdil a označil je za opodstatněné. V noci zaútočilo i Rusko, a to raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotními letouny na Sumy, kde je jeden mrtvý.
08:30Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva souhlasila s tím, že Číně umožní otevřít v zemi diplomatické zastoupení na nižší úrovni – úřad chargé d’affaires, uvedl ve středu předseda zahraničního výboru litevského parlamentu Remigijus Motuzas.
před 6 hhodinami

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV ve Spojeném království podle nové studie výrazně snížilo počty úmrtí na rakovinu děložního čípku u mladých žen. Mezi lety 2020 a 2024 tam nebylo ve věkové skupině 20 až 24 let zaznamenáno žádné úmrtí na tento druh rakoviny.
před 7 hhodinami
Načítání...