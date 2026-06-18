Barack Obama otevřel v Chicagu své prezidentské centrum

Někdejší americký prezident Barack Obama v Chicagu otevřel své prezidentské středisko, jehož úkolem bude připomínat odkaz prvního černošského lídra Spojených států. Akce se zúčastnila trojice exprezidentů – demokraté Joe Biden a Bill Clinton a republikán George Bush mladší. Přítomna byla i bývalá demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová, uvedla agentura AP.
Veřejnosti se areál oficiálně otevře v pátek, ve čtvrtek Obama uspořádal slavnost s hudebníky jako Bono, John Legend, Bruce Springsteen či Stevie Wonder.
„Věřím, že toto středisko bude sloužit jako potvrzení toho, jak mimořádná a vzácná naše demokracie je, a jako připomínka, čeho můžeme dosáhnout, když jako občané přijmeme sdílenou odpovědnost,“ řekl Obama.
Dominantou projektu je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk, kde sídlí muzeum vystavující předměty spojené s Obamovým úřadováním v Bílém domě. Jedním z lákadel muzea je replika Oválné pracovny z Obamova funkčního období.
Zatímco do muzea se bude platit vstup, volně přístupné veřejné prostory rozlehlého areálu, který se rozkládá na osmi hektarech, nabídnou další atrakce: novou pobočku chicagské městské knihovny, basketbalové hřiště nebo piknikovou zónu s grily. Zdarma je také panoramatická vyhlídka na město a jezero Michigan z posledního patra budovy.
Práce na Prezidentském centru Baracka Obamy ve čtvrti South Side trvaly více než deset let a výstavba stála 850 milionů dolarů (17,7 miliardy korun). Jedná se o zdaleka nejdražší prezidentskou knihovnu v americké historii, uvedla stanice CNN.