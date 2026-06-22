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VideoMáme silná a nezávislá média, řekla Mračková Vildumetzová. Červíček: Je úkolem to uhájit


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

„Myslím, že mámě silná a nezávislá média. V tuhle chvíli se bavíme pouze o financování veřejnoprávních médií,“ řekla v Duelu ČT24 moderovaném Danielem Takáčem senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) s tím, že i po vládou plánované změně financování taková dle ní zůstanou. „Mění se financování tak, jako je to v jiných státech, (…) my to jako hnutí ANO měli v programu, programové prohlášení naplňujeme,“ dodala. „Chci silná a nezávislá veřejnoprávní média a myslím, že to je úkolem nejen pro politiky, ale i pro celou společnost, abychom byli schopni toto si uhájit,“ uvedl senátor Martin Červíček (ODS). „Pokud to (financování veřejnoprávních médií) někdo chce měnit, tak by se měl bavit o nějaké koncepční a systémové změně,“ sdělil také a doplnil, že by všemu měla předcházet odborná diskuse.

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