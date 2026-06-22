„Myslím, že mámě silná a nezávislá média. V tuhle chvíli se bavíme pouze o financování veřejnoprávních médií,“ řekla v Duelu ČT24 moderovaném Danielem Takáčem senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) s tím, že i po vládou plánované změně financování taková dle ní zůstanou. „Mění se financování tak, jako je to v jiných státech, (…) my to jako hnutí ANO měli v programu, programové prohlášení naplňujeme,“ dodala. „Chci silná a nezávislá veřejnoprávní média a myslím, že to je úkolem nejen pro politiky, ale i pro celou společnost, abychom byli schopni toto si uhájit,“ uvedl senátor Martin Červíček (ODS). „Pokud to (financování veřejnoprávních médií) někdo chce měnit, tak by se měl bavit o nějaké koncepční a systémové změně,“ sdělil také a doplnil, že by všemu měla předcházet odborná diskuse.
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VideoMáme silná a nezávislá média, řekla Mračková Vildumetzová. Červíček: Je úkolem to uhájit
„Myslím, že mámě silná a nezávislá média. V tuhle chvíli se bavíme pouze o financování veřejnoprávních médií,“ řekla v Duelu ČT24 moderovaném Danielem Takáčem senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) s tím, že i po vládou plánované změně financování taková dle ní zůstanou. „Mění se financování tak, jako je to v jiných státech, (…) my to jako hnutí ANO měli v programu, programové prohlášení naplňujeme,“ dodala. „Chci silná a nezávislá veřejnoprávní média a myslím, že to je úkolem nejen pro politiky, ale i pro celou společnost, abychom byli schopni toto si uhájit,“ uvedl senátor Martin Červíček (ODS). „Pokud to (financování veřejnoprávních médií) někdo chce měnit, tak by se měl bavit o nějaké koncepční a systémové změně,“ sdělil také a doplnil, že by všemu měla předcházet odborná diskuse.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali půl roku Babišovy vlády
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali půl roku kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO) a vládní plán na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu a škrty v rozpočtu obou veřejnoprávních médií. Tématem bylo také memorandum o porozumění mezi USA a Íránem a vývoj blízkovýchodního konfliktu nebo vládou plánované zpřísnění podmínek prodeje kratomu v tuzemsku. Pozvání přijali komentátor a zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk, komentátor z MF Dnes Miroslav Korecký, komička a kurátorka Tereza Bonaventurová, publicista z Občanského institutu Roman Joch a kněz Zbigniew Czendlik. Pořadem provázela Jana Fabianová.
V České televizi a Českém rozhlase začala stávka kvůli financování
V České televizi (ČT) a Českém rozhlase (ČRo) začala v pondělí po půlnoci výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Déčko a Radio Junior.
Vláda má rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře
Vláda by v pondělí měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit několikaměsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních Motoristů, premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Kabinet probere mimo jiné také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030.
Další vlna bouřek si vyžádala zásahy hasičů
Do Česka v neděli dorazila další vlna bouřek, v pozdních večerních hodinách nejvýraznější bouře radary ukazovaly ještě na severním výběžku Čech. Hasiči vyjížděli na řadě míst. Do pondělního večera navíc platí i výstraha před vysokými teplotami – rtuť teploměru se má vyšplhat až k 31 stupňům Celsia. V souvislosti se sobotními bouřkami hasiči zaznamenali 705 výjezdů.
Vláda nechystá zvyšování „daní z neřestí“
Pro příští rok chce vláda ponechat stejné sazby pro tabák, hazard i alkohol. Podle ministerstva financí se teď resort zaměřuje na boj s černým trhem a řádný výběr stávajících daní. Zatímco u tabákových výrobků inkaso rostlo, například u daně z lihu i přes opakované navyšování ne. Loni dokonce vybraná suma klesla. Pro letošek ministerstvo snížilo očekávaný výnos.
VideoČeši míří na dovolenou k moři nejen autem, ale i vlakem či autobusem
Letní dovolené se blíží. Podle odhadů dopravních odborníků se přes milion Čechů vydá k moři do Chorvatska, Itálie nebo Polska autem či karavanem. V každé zemi, kterou budou projíždět, přitom platí trochu jiná pravidla silničního provozu. Liší se například tolerance alkoholu v krvi řidiče. Někteří Češi vyrážejí na dovolenou i vlakem či autobusem. Vlakový spoj k Baltskému moři do polské Gdyně vyjíždí z Prahy čtyřikrát denně a cesta má trvat přes devět hodin. Na jih se pak dá vlakem dostat z Ostravy. Příští týden začne jezdit spoj do chorvatské Rijeky. Nejen do Chorvatska se dá dopravit také autobusem. Z pražské Florence tam jezdí alespoň jedna linka denně.
V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté
V Rokycanech se vážně zranila čtveřice parašutistů, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními především pohybového aparátu byli letecky transportováni na urgentní příjmy nemocnic v Plzni a Praze. Tři z nich utrpěli život ohrožující poranění, řekl mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán.
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